Сюжет оборвут на самом интересном месте! Стали известны даты финальных серий турецких сериалов

Съемочные группы многих популярных турецких сериалов уже отправляются на летние каникулы Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Пока мы планируем летний отдых и выбираем купальники, создатели турецких сериалов тоже считают деньки до каникул. Актеры и режиссеры — тоже люди, и им тоже нужен летний отпуск, поэтому сейчас съемочные группы работают над финальными эпизодами сезона 2025/2026, чтобы со спокойной совестью уйти на летние каникулы. Мы раньше всех узнали, когда любимые проекты поставят на паузу и оставят мучиться в догадках до самой осени, и готовы рассказать вам.

Какие турецкие сериалы уйдут на каникулы

Маховик официально запущен — съемочные площадки в Турции одна за другой закрываются на летний перерыв. Творческие группы завершают работу над эпизодами раньше, чем их увидит русскоязычный зритель. Российским фанатам стоит помнить, что на качественный перевод, озвучку и адаптацию серий уходит до семи дней.

Первым сериалом, ушедшим на перерыв, стала «Дурнушка» (16+). Этот проект завершает сезон 8-й серией, которая в Турции вышла в эфир еще в 17 мая.

Героиню сериала считают некрасивой Источник: кадр из сериала «Дурнушка» (16+), реж. Бурджу Альптекин, Мерве Чолак, студия 25 Film, 2026

Следом в отпуск уходит творческая группа сериала «Под землей» (18+) — 20 мая. Драма, которая ставит в центр сюжета не только криминальный экшен, но и захватывающую историю любви, отправилась на каникулы 20 мая.

22 мая, в пятницу, в Турции вышла финальная серия четвертого сезона нашумевшего сериала «Клюквенный щербет» (18+). Уже известно, что в заключительных сценах кто-то снова упадет с балкона, и среди поклонников проекта на этот счет уже даже появились мемы.

В понедельник, 25 мая, в эфир выйдет финальная серия сезона культового сериала «Далекий город» (18+). Сюжет этой масштабной драмы, разворачивающийся на фоне суровых традиций и борьбы за власть, уже успел завоевать сердца миллионов российских зрителей, которые теперь с замиранием сердца ждут развязки перед летним перерывом.

От ненависти до любви, конечно, не один шаг пришлось пройти героям Источник: кадр из сериала «Далекий город» (18+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024–2026 год

Настоящим подарком для любителей масштабных исторических драм станет финал сезона сериала «Мехмед: султан завоевателей» (18+). Заключительная серия в Турции выйдет в эфир во вторник, 2 июня. Проект, рассказывающий о великих победах и становлении легендарного правителя, уходит на летний перерыв, оставляя зрителей в ожидании новых грандиозных сражений.

Финальную точку в сезоне в этот же день поставит сериал «Семья — это испытание» (16+). Эта психологическая драма, завоевавшая признание критиков за глубокий разбор семейных травм и криминальных тайн, уходит на летний отдых, подготовив под занавес мощную эмоциональную развязку.

В четверг, 4 июня, на летний перерыв уйдет сериал «Ты тот, кого я люблю» (16+). В центре сюжета этой трогательной мелодрамы находится история двух влюбленных из совершенно разных миров, которым приходится преодолевать жесткие социальные предрассудки и козни завистников на пути к своему счастью.

Действие сериала происходит на черноморском побережье Турции Источник: кадр из сериала «Это море переполнится» (16+), реж. Чары Байрак, студия OGM Pictures, 2025-2026

Заключительная в этом сезоне серия проекта «Это море переполнится» (16+), который собирает у экранов огромную аудиторию в России, выйдет в Турции в эфир в пятницу, 5 июня. Эта масштабная психологическая драма с мощным актерским составом уходит на перерыв, обещая напоследок шокирующий сюжетный поворот.

Следом за ним в субботу, 6 июня, на каникулы уйдет съемочная группа сериала «Гора сердца» (16+). Эта добрая и душевная история о жизни, любви и мечтах простых людей в турецкой глубинке стабильно собирает у экранов миллионы россиян, которые теперь будут ждать продолжения осенью.

В воскресенье, 7 июня, эстафету финалов перехватит еще один проект — на летний перерыв уходит остросюжетный сериал «Разведка» (18+). Этот культовый шпионский детектив о бойцах невидимого фронта и государственных тайнах завершит очередной мощный сезон.

У сериала звездный состав Источник: кадр из сериала «Разведка» (18+), реж. Яыз Альп Акайдын, Хакан Кырвавач, Бурак Арлыэль, студия TİMSBİ Productions, 2021–2026 год

Чуть позже, в четверг, 11 июня, сезон закроет масштабная историческая сага «Преемник: зов предков» (16+). Захватывающий проект о борьбе за наследие, верности своему роду и вековых тайнах уйдет на каникулы, приготовив для финала интригующий сюжетный крючок.

В пятницу, 12 июня, очередной сезон закроет настоящая легенда турецкого телевидения — детективный сериал «Опасные улицы» (18+). История о суровых буднях спецотряда полиции держится в эфире уже два десятилетия.

И завершает этот марафон финалов новая драма «Розы и грехи» (18+). Заключительная серия сезона выйдет в эфир в Турции в субботу, 13 июня. Проект, удерживающий зрителей в постоянном напряжении за счет жестких семейных тайн и роковых ошибок героев, поставит жирную точку в телесезоне 2025/2026 и отправится на каникулы до осени.

Какие сериалы закончатся

После затяжного телесезона некоторые проекты не просто уходят на каникулы, а полностью прощаются со зрителями. Первым стал криминальный сериал «Парень» (18+), который завершился в понедельник, 18 мая. Следом за ним 19 мая точку в эфире поставила психологическая драма «Зависть» (16+), раздав всем персонажам по заслугам.

Еще один финал ждет зрителей в начале лета: в понедельник, 8 июня, на экраны выйдет последняя серия мелодрамы «Дети рая» (16+). А спустя два дня грандиозно завершится историческая сага «Основание: Орхан» (16+). В этот же день, 10 июня, из эфирной сетки навсегда уйдет мелодрама «Мечта Эшрефа» (18+), авторы которой пообещали полностью раскрыть все карты в финальном эпизоде.