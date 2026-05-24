НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

южн.

 750мм 72%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Что делать, если забыл вещи в автобусе
Чествование «Локомотива». Онлайн
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Нагрянет гроза
Как отметить свадьбу в Ярославле
Переименование в честь «Локомотива»
Погибли в пожаре
Подрались у магазина — видео
Нет горячей воды
Развлечения Турецкие сериалы Обзор Сюжет оборвут на самом интересном месте! Стали известны даты финальных серий турецких сериалов

Сюжет оборвут на самом интересном месте! Стали известны даты финальных серий турецких сериалов

Кина не будет, все ушли на пляж

119
Съемочные группы многих популярных турецких сериалов уже отправляются на летние каникулы | Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годыСъемочные группы многих популярных турецких сериалов уже отправляются на летние каникулы | Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Съемочные группы многих популярных турецких сериалов уже отправляются на летние каникулы

Источник:

кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Пока мы планируем летний отдых и выбираем купальники, создатели турецких сериалов тоже считают деньки до каникул. Актеры и режиссеры — тоже люди, и им тоже нужен летний отпуск, поэтому сейчас съемочные группы работают над финальными эпизодами сезона 2025/2026, чтобы со спокойной совестью уйти на летние каникулы. Мы раньше всех узнали, когда любимые проекты поставят на паузу и оставят мучиться в догадках до самой осени, и готовы рассказать вам.

Какие турецкие сериалы уйдут на каникулы

Маховик официально запущен — съемочные площадки в Турции одна за другой закрываются на летний перерыв. Творческие группы завершают работу над эпизодами раньше, чем их увидит русскоязычный зритель. Российским фанатам стоит помнить, что на качественный перевод, озвучку и адаптацию серий уходит до семи дней.

Первым сериалом, ушедшим на перерыв, стала «Дурнушка» (16+). Этот проект завершает сезон 8-й серией, которая в Турции вышла в эфир еще в 17 мая.

Героиню сериала считают некрасивой | Источник: кадр из сериала «Дурнушка» (16+), реж. Бурджу Альптекин, Мерве Чолак, студия 25 Film, 2026Героиню сериала считают некрасивой | Источник: кадр из сериала «Дурнушка» (16+), реж. Бурджу Альптекин, Мерве Чолак, студия 25 Film, 2026

Героиню сериала считают некрасивой

Источник:

кадр из сериала «Дурнушка» (16+), реж. Бурджу Альптекин, Мерве Чолак, студия 25 Film, 2026

Следом в отпуск уходит творческая группа сериала «Под землей» (18+) — 20 мая. Драма, которая ставит в центр сюжета не только криминальный экшен, но и захватывающую историю любви, отправилась на каникулы 20 мая.

22 мая, в пятницу, в Турции вышла финальная серия четвертого сезона нашумевшего сериала «Клюквенный щербет» (18+). Уже известно, что в заключительных сценах кто-то снова упадет с балкона, и среди поклонников проекта на этот счет уже даже появились мемы.

В понедельник, 25 мая, в эфир выйдет финальная серия сезона культового сериала «Далекий город» (18+). Сюжет этой масштабной драмы, разворачивающийся на фоне суровых традиций и борьбы за власть, уже успел завоевать сердца миллионов российских зрителей, которые теперь с замиранием сердца ждут развязки перед летним перерывом.

От ненависти до любви, конечно, не один шаг пришлось пройти героям | Источник: кадр из сериала «Далекий город» (18+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024–2026 годОт ненависти до любви, конечно, не один шаг пришлось пройти героям | Источник: кадр из сериала «Далекий город» (18+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024–2026 год

От ненависти до любви, конечно, не один шаг пришлось пройти героям

Источник:

кадр из сериала «Далекий город» (18+), студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024–2026 год

Настоящим подарком для любителей масштабных исторических драм станет финал сезона сериала «Мехмед: султан завоевателей» (18+). Заключительная серия в Турции выйдет в эфир во вторник, 2 июня. Проект, рассказывающий о великих победах и становлении легендарного правителя, уходит на летний перерыв, оставляя зрителей в ожидании новых грандиозных сражений.

Финальную точку в сезоне в этот же день поставит сериал «Семья — это испытание» (16+). Эта психологическая драма, завоевавшая признание критиков за глубокий разбор семейных травм и криминальных тайн, уходит на летний отдых, подготовив под занавес мощную эмоциональную развязку.

В четверг, 4 июня, на летний перерыв уйдет сериал «Ты тот, кого я люблю» (16+). В центре сюжета этой трогательной мелодрамы находится история двух влюбленных из совершенно разных миров, которым приходится преодолевать жесткие социальные предрассудки и козни завистников на пути к своему счастью.

Действие сериала происходит на черноморском побережье Турции | Источник: кадр из сериала «Это море переполнится» (16+), реж. Чары Байрак, студия OGM Pictures, 2025-2026Действие сериала происходит на черноморском побережье Турции | Источник: кадр из сериала «Это море переполнится» (16+), реж. Чары Байрак, студия OGM Pictures, 2025-2026

Действие сериала происходит на черноморском побережье Турции

Источник:

кадр из сериала «Это море переполнится» (16+), реж. Чары Байрак, студия OGM Pictures, 2025-2026

Заключительная в этом сезоне серия проекта «Это море переполнится» (16+), который собирает у экранов огромную аудиторию в России, выйдет в Турции в эфир в пятницу, 5 июня. Эта масштабная психологическая драма с мощным актерским составом уходит на перерыв, обещая напоследок шокирующий сюжетный поворот.

Следом за ним в субботу, 6 июня, на каникулы уйдет съемочная группа сериала «Гора сердца» (16+). Эта добрая и душевная история о жизни, любви и мечтах простых людей в турецкой глубинке стабильно собирает у экранов миллионы россиян, которые теперь будут ждать продолжения осенью.

В воскресенье, 7 июня, эстафету финалов перехватит еще один проект — на летний перерыв уходит остросюжетный сериал «Разведка» (18+). Этот культовый шпионский детектив о бойцах невидимого фронта и государственных тайнах завершит очередной мощный сезон.

У сериала звездный состав | Источник: кадр из сериала «Разведка» (18+), реж. Яыз Альп Акайдын, Хакан Кырвавач, Бурак Арлыэль, студия TİMSBİ Productions, 2021–2026 годУ сериала звездный состав | Источник: кадр из сериала «Разведка» (18+), реж. Яыз Альп Акайдын, Хакан Кырвавач, Бурак Арлыэль, студия TİMSBİ Productions, 2021–2026 год

У сериала звездный состав

Источник:

кадр из сериала «Разведка» (18+), реж. Яыз Альп Акайдын, Хакан Кырвавач, Бурак Арлыэль, студия TİMSBİ Productions, 2021–2026 год

Чуть позже, в четверг, 11 июня, сезон закроет масштабная историческая сага «Преемник: зов предков» (16+). Захватывающий проект о борьбе за наследие, верности своему роду и вековых тайнах уйдет на каникулы, приготовив для финала интригующий сюжетный крючок.

В пятницу, 12 июня, очередной сезон закроет настоящая легенда турецкого телевидения — детективный сериал «Опасные улицы» (18+). История о суровых буднях спецотряда полиции держится в эфире уже два десятилетия.

И завершает этот марафон финалов новая драма «Розы и грехи» (18+). Заключительная серия сезона выйдет в эфир в Турции в субботу, 13 июня. Проект, удерживающий зрителей в постоянном напряжении за счет жестких семейных тайн и роковых ошибок героев, поставит жирную точку в телесезоне 2025/2026 и отправится на каникулы до осени.

Какие сериалы закончатся

После затяжного телесезона некоторые проекты не просто уходят на каникулы, а полностью прощаются со зрителями. Первым стал криминальный сериал «Парень» (18+), который завершился в понедельник, 18 мая. Следом за ним 19 мая точку в эфире поставила психологическая драма «Зависть» (16+), раздав всем персонажам по заслугам.

Еще один финал ждет зрителей в начале лета: в понедельник, 8 июня, на экраны выйдет последняя серия мелодрамы «Дети рая» (16+). А спустя два дня грандиозно завершится историческая сага «Основание: Орхан» (16+). В этот же день, 10 июня, из эфирной сетки навсегда уйдет мелодрама «Мечта Эшрефа» (18+), авторы которой пообещали полностью раскрыть все карты в финальном эпизоде.

«Финал сериала задуман не просто как прощание, а как особенное завершение, которое останется в памяти зрителей и где персонажи достигнут заслуженного эмоционального финала. Продюсеры остались верны духу и ритму повествования, сохранив сильную связь, которую история установила со зрителем. „Мечта Эшрефа“ завершит свое экранное путешествие в самое правильное время, на самой сильной эмоциональной ноте», — сказано на сайте телеканала.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Турецкие сериалы Каникулы Перерыв Съемка в кино Сезон отпусков
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем