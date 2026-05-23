«На Аллу Пугачеву была похожа». Филипп Киркоров рассказал про первую школьную любовь и отношения с одноклассниками

На днях в Москве прошла XV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. На ней выступил Филипп Киркоров — а MSK1.RU взяли у него интервью. Певец рассказал о том, как помог Болгарии победить на Евровидении, а заодно — про школьные годы.

Собрали самое интересное из ответов артиста.

Про Евровидение

Киркоров рассказал MSK1.RU, что к победе группы DoReDos на Евровидении приложила руку творческая команда Dream Team — а Филипп был одним из ее основателей.

«Всё это создавала команда Dream Team, которая привела к победе Болгарии на конкурсе " Евровидение " . Здесь у меня писал Дмитрий Контопулос. Продюсировал выступление певицы Дары Илья Скопотос. И я счастлив, что я был на пути создания этой Dream Team, которая сегодня моей второй родине, моей исторической родине принесла грандиозную победу. Ребята молодцы, постарались, сделали свою работу замечательно», — признался певец.

Киркоров на премии выступил с песней. В конце розы загорелись

Он объяснил, что не хотел создавать команде каких-либо политических проблем — а потому до поры до времени и не афишировал все обстоятельства.

«Чтобы не создавать лишние политические волнения и движения, я наблюдал за всем со стороны, из России. И, конечно же, болел за свою команду Dream Team и очень счастлив, что команда завоевала такой высочайший успех. Они к этому стремились, мы это создавали, мы это очень хотели, и это случилось», — добавил Киркоров.

Болгария, родная для артиста, станет местом проведения следующего Евровидения. Но он признался, что пока не знает, сможет ли сам на него поехать.

«Давайте переживем этот год и будем думать, что будем делать дальше. Потому что если это всё закончится, если от нас отстанут, если всё вернется на круги своя… то почему бы и нет? Почему бы не поехать на свою историческую родину, в Болгарию, и не стать участником, зрителем грандиозного музыкального события, которое будет проходить в Болгарии? Поживем — увидим», — рассудил Филипп Бедросович.

Про одноклассников

Певец рассказал нам, что не ходит на встречи выпускников. Но не потому, что некогда или зазнался, а из-за поведения одноклассников, которое показалось ему странным.

«Однажды пришел, и они сначала делали вид, что, ну, типа, меня это не касается, что Филипп Киркоров пришел. Что всё равно. А потом чуть бухнули и стали [просить] автографы. Это еще было в то время, когда не было фотоаппаратов. А может, автограф дочке, а может, внучке, жучке. Вот так вот.

Но сначала было, типа, мы не замечаем. Мы не замечаем, что это Филипп, мы не замечаем. А я уже звезда-звезда. После того случая я сказал: " Всё, нет, спасибо. Бал закончен " », — поделился певец.

Про школу

Заодно мы спросили Филиппа, как прошел его последний звонок. Ответ оказался прямым и искренним.

«Мои воспоминания? Я их не помню. Это было так давно, 85-й год. Ну что вы хотите от меня? 40 лет назад. Я помню, что со мной не разговаривали мои одноклассники, потому что я получил золотую медаль. И они мне все завидовали», — пояснил артист.

Он добавил, что одноклассники аж отсели от него на выпускном балу на другую скамейку. Однако с одним из них Киркоров дружит до сих пор — это Максим Панов.

«Вот он всегда на моих праздниках, на моих концертах. Вот я с ним поддерживаю отношения. Все остальные что-то как-то рассосались по миру.

Была одна девочка, мне она очень нравилась. Первая любовь. Танечка Чернадская. Вот тоже куда-то пропала», — вздохнул Киркоров.

Он даже вспомнил имя еще одной девушки, которая ему нравилась, — Марина Лысенко.

«Она мне очень нравилась. Такая кучеряшка. На Аллу Пугачеву была похожа очень. Такая ходила, ножки бутылочкой. Вот тоже не знаю где. Может, если она меня сейчас смотрит, может, она вспомнит. Я ее помню», — признался певец.