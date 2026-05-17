Проиграл, но не сдался. История 22-летнего повара-самоучки из глухого села, который стал любимчиком Ивлева

Владимир Герасимов Источник: телеканал «Пятница!» / newblood.friday.ru

Владимир Герасимов из Якутии сумел очаровать всю страну — парень принял участие в кулинарном шоу Константина Ивлева «Молодые ножи. Свежая кровь» (16+), добрался до финала, но все-таки не смог забрать главный приз — 1,5 миллиона рублей и работу в дубайском ресторане Birch. Кто он такой, почему его все так полюбили и что он будет делать теперь, — читайте в материале 14.RU.

«Наш якут любит покушать»

Вове всего 22 года. Родом он из маленького села Намцы, что в 80 километрах от Якутска, там живет всего чуть больше девяти тысяч человек. С детства он привык помогать матери по хозяйству, такова уж жизнь в деревне. Любовь к готовке у мальчика проснулась, когда ему было всего 11 лет — тогда он впервые увидел кулинарное шоу по телевизору. С тех пор Вова начал повторять рецепты и экспериментировать. Хобби по-настоящему затянуло. Шесть лет назад у парня умер отец, и именно кулинария помогла пережить ему этот сложный период.

«Я всё детство помогал и готовил. Так как у нас в Якутии избыток рыбы, у меня в ДНК заложено ее разделывать», — рассказывал повар в одном из выпусков телепроекта.

«Молодые ножи» стало первым шоу, куда Вова попал после пяти лет попыток пройти различные кастинги. Удача улыбнулась ему, когда парень служил в армии, и тогда он буквально рисковал головой.

«Прикиньте, мне ответили, и всё происходило засекреченно. Я постоянно где-то прятался, когда проходил кастинги. Если бы меня спалили, то отправили бы на гауптвахту или очки драить (смеется). Однажды майор зашел в комнату, я в панике начинаю всё выключать, но он, наверное, за дверью стоял слушал и всё-таки проникся», — теперь уже с улыбкой рассказывает парень.

В первом эпизоде шоу Герасимов приготовил утиную грудку с попкорном из булгура. Константин Ивлев оценил блюдо и дал добро на дальнейшее участие. Чувство юмора и обаяние Вовы очень быстро покорили самого шеф-повара, его соперников и зрителей.

Кстати, другие участники всегда отмечали отличный аппетит парня и шутили, что «наш якут любит покушать». И это чистая правда: Вова в каждой серии старательно уминал все, что попадалось ему на разных испытаниях. Часто он отмечал, что таких продуктов он никогда в жизни не ел, например морских ежей и спизулу (вид моллюсков. — Прим. ред.).

«В души не чаю, что это. Хорошо, что будет мастер-класс, потому что я не останусь наедине со спизулой. Я ее пробую на вкус, и она просто невероятно горькая, кислая, соленая», — делился Вова впечатлениями.

Детский восторг и искреннее удивление зацепили зрителей. После каждого выпуска поклонники Герасимова хвалили его и подбадривали. А после мастер-класса по дойке коров комментарии в соцсетях Вовы просто взорвались одобрением: «Ну наш!»

Ошибки и победы

По концепции шоу участникам выдают черные и белые метки за прохождение испытаний. Белая — ты молодец и герой. Черная — надо лучше стараться. Вова собрал семь белых меток, которые означают отличную оценку. Но бывали и обидные провалы. Например, однажды он неправильно понял задание «приготовить блюдо» и сделал десерт. Ивлев закатил глаза и раскритиковал любимчика публики за незнание.

«В этот момент надо мной сгустились тучи», — вздыхал молодой повар.

Также порцию критики Вова получил за лимонную тарталетку, которая растеклась в руках Ивлева. Исправить ситуацию не получилось. Герасимов попытался выкрутиться — представил свое блюдо как тарталетку «модерн», мол, подача специально такая, но провести опытного шефа не удалось.

А однажды он вообще чуть не вылетел — неудачно приготовил турецкое блюдо. Оно получилось слишком пряным, а нут — полусырым. Одной из причин провала Вова считает то, что он ни разу в жизни нут не ел и не готовил — в маленьком селе такой диковины сроду не водилось.

Так выглядели неудачные турецкие закуски Герасимова Источник: телеканал «Пятница!» / newblood.friday.ru

Испортились отношения с соперниками: некоторые начали называть его «выпендрежником». Да и сам ведущий Ивлев то и дело критиковал Герасимова и за малейшие ошибки отправлял на «техническую кухню» — место для самых слабых участников. Но несмотря на то, что Константин довольно сурово оценивал его работы, шеф ласково называл Вову «сынок» и часто интересовался его состоянием. Не зря же симпатичного юношу прозвали «якутским бриллиантом» — под напором его обаяния сдастся даже известный своей суровостью кулинар.

Что было в финале?

Сам «якутский бриллиант» признался, что не ожидал, что пройдет до финала.

«Я парень из маленького села, который всю жизнь смотрел кулинарные шоу и мечтал однажды поработать с Константином Ивлевым. Я не боюсь конкурентов, буду бороться до конца», — сказал Вова.

В финальном эпизоде осталось пять участников. Первым испытанием молодых шефов стало приготовление завтрака: булочки бриошь с яйцом-пашот, беконом и соусом. Герасимов первым выполнил задание, но ведущий Константин Ивлев забраковал его блюдо из-за холодного соуса. Но удача улыбнулась Владимиру, и по итогам первого испытания выбыл не он, а Сабрина Инькова из Екатеринбурга.

Во втором этапе Герасимов на глаз должен был отмерить 50 граммов черной икры для бутерброда, с этим заданием парень тоже не справился — он положил 41 грамм съедобного черного золота. А вот определить подходящее мясо для тартара на глаз Владимир сумел сразу — указал на говядину. Третьим испытанием стало знание этикета. Участник должен был расположить приборы так, чтобы показать, что блюдо ему понравилось, — здесь Вова также провалился.

И вот наконец решающий этап — приготовление салата «Цезарь» по рецепту шеф-повара ресторана Birch в Дубае Арслана Бердиева. Подача такого «Цезаря» сильно отличается от классической: салат выкладывают на корке сыра пармезан трехлетней выдержки, в качестве мяса используют перепелку — ее взбивают в блендере вместе с остальными ингредиентами для соуса.

Вариант «Цезаря» от Владимира Источник: телеканал «Пятница!»

«По мне, много анчоуса и чеснок перебивает саму заправку. Я чувствую какую-то текстуру, она начинает соперничать с пармезаном», — резюмировал Ивлев, но сам шеф Бердиев отметил, что для новичка «Цезарь» получился хорошо.

Подвело Владимира то, что во время готовки он не пробовал свое блюдо. В итоге Ивлев сказал, что тот не показал четкого намерения на победу и попросил сдать шеврон участника. От расстройства парень расплакался, поблагодарил всех, кто за него болел, и пообещал, что будет работать дальше.

Впрочем, судя по социальным сетям Вовы, сейчас у него всё хорошо. В одном из своих постов в Instagram (продукт корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) он написал, что 2025 год стал лучшим в его жизни.

«То самое чувство, когда исполнил мечту длиною в 11 лет: отслужил, переехал в Москву и живу в центре с видом на Красную площадь, работаю в ресторане со звездой Мишлен, скинул 8 килограммов, набрал подписчиков. Много предложений о сотрудничестве. 2025-й стал лучшим годом в моей жизни, но я уверен, что 2026-й будет еще лучше», — написал он.

Жизнь у Вовы удалась Источник: gevol_14 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

В каком ресторане теперь работает якутский бриллиант, пока неизвестно. Его небольшой блог вырос до 14,7 тысячи подписчиков, а поклонники поддерживают его под каждым постом. Многие уверены, что, несмотря на первое поражение, с таким обаянием и трудолюбием Вова будет блистать на лучших кухнях мира.