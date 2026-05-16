«Майорка — это где?» Песня красавчика из глубинки взорвала соцсети — танцы под нее набирают сотни тысяч просмотров

Необычная внешность Димы Уриха сразу привлекает внимание Источник: dimma_urih / Instagram*

В социальных сетях вдруг завирусился трек, созданный исполнителем из Пермского края Дмитрием Урихом. Вдруг, потому что песню он выпустил еще летом 2025 года, а бешеный всплеск популярности случился только сейчас, когда ее начали массово использовать в рилсах.



Речь идет о треке Mallorca, который Урих исполняет под псевдонимом Jeam Biscuit. Пользователи соцсетей узнают его по прилипчивому припеву: «Майорка — это где? Это далеко от Нью-Йорка».

Урих выступает на московской вечеринке Источник: Антиглянец / Telegram

Как выяснили наши коллеги из 59.RU, Mallorca — тот редкий случай, когда песня становится известной без многомиллионных затрат на раскрутку. Дима исполнял ее на московских вечеринках, видео с тусовок выкладывали в соцсети, ролики репостили, они попадали в рекомендации — просмотры росли.

Источник: Антиглянец / Telegram

А потом зажигательный трек заприметили блогеры — кто-то записал первое видео под эту музыку, и понеслось. Сейчас ролики под «Майорку» просто заполонили соцсети: они набирают сотни тысяч просмотров, а сама песня стала будто гарантией того, что рилс залетит в рекомендации.

Это видео набрало 323 тысячи просмотров Источник: botanovna_ / Instagram*

На «Яндекс Музыке» Mallorca — самая популярная песня из всех треков Jeam Biscuit, ее можно послушать на Apple Music, найти в Shazam и во «ВКонтакте». А помимо самого Уриха, авторами вирусной композиции называют продюсера под псевдонимом gleb filipchenkow и диджея G-POL.

А это — 424 тысячи просмотров Источник: julialanski / Instagram*

О самом Диме известно немного: он родился и вырос в Красновишерске, маленьком городке на севере Пермского края, там живет чуть больше 14 тысяч человек. В детстве парень играл на баяне. Несколько раз пытался перебраться в Москву и все-таки сумел это сделать — его карьера в столице наконец-то пошла вверх. Сегодня он выпускает музыку под псевдонимами Jeam Biscuit (483 тысячи прослушиваний за месяц на «Яндекс Музыке») и Dimma Urih (216 тысяч прослушиваний за месяц там же).

Дмитрий не раз участвовал в фотосъемках в качестве модели: его яркая внешность к тому располагает. И не только для модных брендов — диджей засветился в работах фотохудожницы Жанны Малити, одну из которых купил для себя сам Филипп Киркоров.

Торс Дмитрия Уриха теперь украшает коллекцию Филиппа Киркорова Источник: omelchenko4 / Instagram*

А еще Дима играет в баскетбол и мечтает о такой популярности, чтоб из дома было выйти невозможно из-за внимания фанатов.

Также Урих развивает свой блог: в Instagram* у него 69 тысяч подписчиков, и их количество растет каждый деь. Видео диджея набирают под 500 тысяч просмотров, и это притом что профессиональные клипы он не снимает, просто не считает нужным. По его мнению, это «зряшная» трата времени: ролик, снятый на ходу, наберет куда больше просмотров. В основном артист показывает отрывки с концертов и то, как он танцует под свои же песни.