«Он тебе нос сломает»: новая возлюбленная Марата Башарова раскрыла правду об их отношениях

51-летний актер вместе с возлюбленной впервые снялся в реалити-шоу Источник: friday.ru

Возлюбленная Марата Башарова Ася Борисова призналась, что за все четыре года их союза со скандально известным актером ни разу не поднимала тему о его прошлых браках и отношения к женщинам. Более того, когда завязался их роман, она не знала, какая дурная слава тянется за звездой. Такое признание сделала Ася Борисова в шоу «Ставка на любовь», где пара решила проверить свои чувства и побороться за денежный приз.

Напомним, еще десять лет назад актер и известный ведущий «прославился» рядом скандалов, связанных с домашним насилием и алкоголизмом. На обеих бывших жен Марат Башаров поднимал руку. Общественность возмущало, что, несмотря на это, актер продолжает сниматься в кино и вести популярное шоу на телевидении.

В этом году Марат Башаров впервые решился принять участие в реалити. Он приехал туда вместе со своей возлюбленной — 39-летней актрисой Асей Борисовой.

В шоу звездная пара раскрыла детали не только своего знакомства, но и отношений. Оказалось, что познакомились они в театре на репетиции. Актер влюбился в улыбку молодой актрисы.

И хотя Ася и Марат вместе уже пятый год, до ЗАГСа они пока так и не дошли. Сам актер объяснил это так: «Придет время, и мы это сделаем без вопросов». Но сама его спутница призналась, что ей бы хотелось узаконить их союз и сыграть свадьбу. Правда, на этих словах актер громко зевнул.

Пара вместе уже четыре года Источник: Телеканал ПЯТНИЦА! / vk.com

Другие участники реалити-шоу сразу спросили у актрисы, как она решилась вступить в эти отношения, учитывая неоднозначную репутацию Марата Башарова. Однако та поспешила признаться, что все эти скандальные новости прошли мимо нее.

— Мне сразу как-то с ним было легко и комфортно. Я ни в коем случае не берусь обсуждать прошлое. Это, ну, как бы, всё его прошлое. Но ни в коем случае, естественно, и не поддерживаю. Но я не знаю, что было на самом деле. Мы никогда не поднимали эту тему, потому что что было, то было. Что прошло — это уже прошлое. Понятное дело, что я его люблю, и вот это ковырять вот эту болячку старую — это тяжело, — сказала Ася Борисова в шоу.

Но женскую половину участниц проекта не убедил такой ответ. Они уверены, что актриса лукавит и просто не могла не знать о темном прошлом возлюбленного. Мол, любая девушка «чекает» понравившегося ей мужчину даже в социальных сетях, не говоря уже о публичных людях.

— Нужно быть очень сильно влюбленной, чтобы довериться после таких историй, — комментировала Анна Хилькевич.

Но Ася Борисова объяснила, что Марату Башарову тоже тяжело было пережить весь тот хейт, который на него обрушился в прошлом.

— Представь, на реалити-шоу против тебя играет вся команда. А здесь против одного человека — полстраны точно. То есть это настолько психологически сложно. Я даже не знаю, честно, как это можно было пережить и внутри себя подавить все эмоции. Какой он сейчас человек, наверное, всё-таки важнее. Мы все далеко там не ангелочки в прошлом, — говорит Ася Борисова. — Меня опять же удивляют люди, которые мне пишут: «Да он тебе нос сломает».

Экстремальное реалити-шоу «Ставка на любовь» стартовало на телеканале «Пятница» 15 мая. В нем приняли участие Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Михаил и Ксения Стогниенко, Женя Ершов и Анна Пролыгина, Анна Хилькевич и Артур Мартиросян, Марат Башаров и Ася Борисова.

В первой серии все пары зарабатывали деньги, чтобы в дальнейшем делать ставки и пополнять общий банк. Как и в прошлом сезоне, влюбленных на время испытаний разделяют. Задача каждой половинки не только справиться с заданием, но и угадать, с каким результатом это сделают их партнеры. Каждая ошибка стоит денег.