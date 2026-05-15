«Так интересно начинали, а по итогу бред»: чем закончился сериал «Черная графиня»

Героев в сериале оказалось настолько много, что создатели по сюжету наплюнули на часть из них Источник: кадр из сериала «Черная графиня» (18+), реж. Илья Куликов, Иван Корвин, «Легио Феликс», 2026 год

Хорошие детективные российские сериалы — своеобразный Эверест, на который киноделы очень хотят подняться. Однако каждый раз они или срываются в пропасть чернухи, забывая о всякой логике, или уходят в дебри однотипных криминальных драм. Прервать эту цепочку невезения попытались создатели сериала «Черная графиня» (18+). Восемь серий они пытались нагонять жути и держать интригу, но в самый ответственный момент повторили судьбу всех предшественников. Рассказываем, что пошло не так.

О чем сериал «Черная графиня»

Сериал «Черная графиня» начинается в духе «Десяти негритят» (12+) или «Чисто английского убийства» (0+). В мрачном особняке в лесу за большие деньги разыгрывают интерактивный спектакль, где гость полностью погружается в события. На очередной сеанс в доме собираются группа актеров, режиссер с помощниками, рабочий персонал и богатый гость. Сначала всё идет по сценарию до момента, когда в актера выстреливают не бутафорской пулей, а настоящей.

После трагедии все обитатели оказываются без связи и помощи. Им предстоит самим определить, кто убийца, и сделать это до того, как тот нанесет следующий удар.

Чем закончился первый сезон сериала «Черная графиня»

Создатели попытались усидеть на двух стульях одновременно и в финале угодить сразу всем: и тем, кто хотел мистику, и тем, кто топил за классическую детективную разгадку. В начале финальной серии героини узнают, что аттракцион с изощренными убийствами для них приготовила богатая наследница Линда. Ранее она также была гостьей на подобном спектакле и поверила, что чувства одного из актеров настоящие. Когда вскрылось, что тот лишь играл, она решает отомстить.

Думаете, смотрите на одного антагониста? На самом деле их тут два Источник: кадр из сериала «Черная графиня» (18+), реж. Илья Куликов, Иван Корвин, «Легио Феликс», 2026 год

К кровавой расправе ее подталкивает не только обида, но также дух графини, которая жила в доме. Линда находит проклятый гребень и, после того как начинает его носить, становится одержимой. В последней серии также раскрывается, что дух графини, чьи дети погибли, обитал не только в украшении, но и в самом доме. Ее замуровали за истязания крестьянских детей.

Что именно случилось с замурованной графиней: она не нашла покой из-за детей или продала душу дьяволу, — не понятно Источник: кадр из сериала «Черная графиня» (18+), реж. Илья Куликов, Иван Корвин, «Легио Феликс», 2026 год

До встречи с Линдой и раскрытием разгадки доживают только трое: актеры Кира и Коровин, а также гость Борис. Последнему Линда разрешает уйти, ведь он ни в чем перед ней не виноват. Борис остается ради Киры, к которой он испытывает нежные чувства, потому что она похожа на его дочь. Линда намеревается открыть Борису глаза на то, что те, за кого он заступается, — обычные актеры без чувств. Она заставляет Киру прочитать заготовленный монолог про дочь и ее реальную жизнь, которым та по сюжету должна была убедить Бориса в своей искренности и любви.

Актриса в момент путает слова. Линда выстреливает в нее, но попадает в Коровина, и тот умирает. Борис закалывает Линду, но перед ее смертью видит дух графини, которая до сих пор ищет своих детей.

Без кадра со злым духом в антураже «Багрового пика» не обошлось Источник: кадр из сериала «Черная графиня» (18+), реж. Илья Куликов, Иван Корвин, «Легио Феликс», 2026 год

Борис и Кира спасаются, параллельно находят подвал, где весь сезон был заперт обслуживающий персонал. В финале за выжившими прилетает вертолет.

Реакция зрителей на сериал «Черная графиня»

Создателям стоит отдать должное: удивить концовкой они смогли. За восемь серий «Черной графини» зрители предполагали десятки версий: что режиссер затеял спектакль в спектакле, что расправа — месть одного из актеров или что за всеми убийствами стоит богатый гость Борис. В мистическую версию верили меньше всего, да и что спектакль разыгрывали до этого, создатели рассказали лишь в седьмой серии.

Зрители «вот это поворот» не оценили, и большая часть признаётся, что хотела бы, чтобы в сериал вообще не приплетали мистическую линию, а остановились на одном маньяке.

— Что-то совсем плохо. Сверхъестественное, которое добавлено только для того, чтобы название сериала оправдать. Если вычеркнуть всю линию духа графини, в сериале ничего не поменяется, — пишут под последней серией.

— Так здорово и интересно начиналось, столько интриги. А по итогу бред, зачем-то еще и сверхъестественное приплели. Ни одного персонажа не раскрыли, всё в кучу перемешали, и всё. Надеюсь, второго сезона не будет, — написали в комментариях к сериалу.

— Сериал такие надежды подавал… Детективная линия в самом начале была отличной: ферзь, карта Таро, домино… Для чего это всё было? И как одна дама (пускай и с духом графини внутри себя) могла устроить такой переворот и организовать столько смертей? Бред… — разочарована одна из зрительниц.

Кроме сюжетной линии в нашем времени, создатели все серии показывали историю Черной графини Источник: кадр из сериала «Черная графиня» (18+), реж. Илья Куликов, Иван Корвин, «Легио Феликс», 2026 год

Несмотря на критику, совсем провалом сериал не назовешь. Особенно зрителей зацепил актерский состав, который и вытягивает большую часть сцен. Режиссера спектакля сыграл Юрий Чурсин, роль Линды исполнила Екатерина Волкова, а гостя Бориса — Кирилл Кяро.

— Слегка наивно и супердешмански сделано, что аж плохо. Но в целом достаточно бодро смотрится, плюс неплохой каст актеров, наверное, вытягивает эту историю лично для меня, — поделился один из тех, кто досмотрел сериал до конца.

Также зрители хватят саму атмосферу. Мистическое поместье позапрошлого века, антуражные костюмы и необычные убийства, которые подаются как отдельные театральные представления.

— Интригующий сюжет. Хотя первые 3 серии почти убедили, что будет история, подобная «Десяти негритятам», однако направленность сменилась. В фильме долгое время сохраняется напряжение, тому благоприятствуют не только интрига, но и жуткие сцены. В фильме мне не хватило светлой сюжетной линии, правда, она появилась в финальной серии. И вот как раз ради финала и стоит посмотреть этот фильм — он шикарен! — написал довольный фанат «Черной графини».