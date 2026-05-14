Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй — исполнительницы главных ролей Источник: «Кинопоиск»

Фильм «Дьявол носит Prada 2» начали показывать в российских кинотеатрах. Продолжение истории о жизни редакции модного журнала «Подиум» вызвало нешуточный ажиотаж. Главный редактор 63.RU Евгений Зиновьев посмотрел картину и делится своими впечатлениями о ней. Далее — от первого лица:

Я посмотрел «Дьявол носит Prada 2», и мне хорошо. Ну правда, шел вчера вечером из кинотеатра и улыбался, думая про увиденное. Нет, это не шедевр и даже не выдающийся фильм, каким безусловно является первый, вышедший 20 лет назад. Но, положа руку на сердце, с сиквелами так бывает в большинстве случаев — они часто вторичны, сюжетно упрощены. И даже если визуально сделаны более виртуозно, то в плане смыслов зачастую не являются откровениями.

Почему же мне так зашел этот сиквел? Да потому, прежде всего, что он получился очень добрым! И тем самым как будто откликается на запрос уставшего от тотальной агрессии общества. В этом потоке «добростей» очень интересно искать ответы на собственные вопросы к окружающей действительности.

Постер фильма в одном из кинотеатров Самары. В России картину показывают неофициально Источник: Евгений Зиновьев / 63.RU

Очень важно — если вы не смотрели первый фильм, не вздумайте сразу смотреть второй. Обе части между собой связаны чрезвычайно плотно. Многие диалоги и шутки отсылают к событиям первого «Дьявола». Без знания контекста и бэкграунда главных героев вы просто ничего не поймете. И оцените разве что многочисленные наряды героинь.

К слову, о нарядах. Художники по костюмам тут, конечно, чертовы гении, как и в первом фильме. Я мало что понимаю в моде, но даже мой недоискушенный взгляд было невозможно ни на секунду оторвать от экрана. Неважно, где там реальная Prada за сто килобаксов, а где «готье из секонда» за 9,99, — всё выглядит потрясающе.

Но всё же костюмы — это лишь яркая обертка картины. Кино, конечно же, делают актеры, которые за 20 лет, как хорошее вино, не постарели, но наполнились вкусом. И это меняет характеры их ролей.

Фильм по-прежнему держится на дуэте Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип. Этот двойной бриллиант органично обрамляет Стенли Туччи. Разве что игра Эмили Блант выглядит не очень естественной, но ей в сиквеле отвели роль ярко выраженной антагонистки, что в комедийном жанре обуславливает изрядную долю гротеска.

Энн Хэтэуэй как 20 лет назад была чудом чудесным, так им и остается. Ее героиня Энди Сакс, хоть и стала многоопытной журналисткой, еще не растеряла юные задор и непосредственность. Она уже не девочка, которую можно унижать и посылать за кофе, но и не циничная особа, которую колышет только карьера. Будучи сокращенной на предыдущей работе, она возвращается в «Подиум», чтобы помочь его спасти в период кризиса. И именно ее искренность и светлые идеалы помогают бизнесу выбраться из ямы, а Миранде Пристли — внутренне измениться. Энн Хэтэуэй — вся такая яркая, стильная, нежная — несет в себе сущее добро.

В сиквеле Найджел вновь помогает Энди подобрать наряды Источник: «Кинопоиск»

Роль Мерил Стрип, конечно же, сложнее. Во втором фильме ее Миранда — уже откровенно пожилая женщина, рабочая жесткость которой то и дело напоминает старческие капризы. Ее аргументы уже не такие убийственные, хватка не такая сильная, а уверенность не такая твердая. Перед нами уже не всесильная Миранда, а вынужденная прогибаться под рекламодателей, лебезить перед собственником, самостоятельно вешать свое пальто на плечики и летать экономклассом. Мы видим в ней изрядно уставшую бабулю, которая благоразумно снизила жизненную планку.

Но если в первом фильме Миранда Пристли была акулой медиабизнеса с разбитой личной жизнью, то во втором ровно наоборот: у нее куча проблем на работе, но зато абсолютная идиллия дома. В новые мужья ей отрядили добрейшей души Кеннета Брану, который относится к своей спутнице с трогательной нежностью и поддерживает во всём. При нем она позволяет себе быть слабой и уставшей, позволяет себя «взять на ручки».

А Миранде Пристли нужна от верного Найджела помощь иного толка… Источник: «Кинопоиск»

Меня лично «Дьявол носит Prada 2» согрел еще и потому, что буквально «подул на больное». Полагаю, что для многих коллег он тоже станет поводом порефлексировать над будущим профессии, основой которой, как ни крути, остается человечность, искренность, любовь к своему читателю/зрителю/слушателю. И предельная с ним откровенность, которая начинается с откровенности прежде всего с самими собой. Этот нарратив в фильме подан очень явно и жизнеутверждающе — так, что веришь и на работу поскорее хочешь.

Конечно, профессиональные медийщики могут снисходительно улыбнуться, слушая некоторые сентенции в диалогах. Например, когда опытная журналистка Энди Сакс в 2026 году типа шокирована и возмущена тем, что медиабизнес борется за клики. Еще бы Леди Гага экспрессивно поругалась на тех, кто поет под фонограмму… Но, в конце концов, фильм снят не для экспертов, а для массовой аудитории — для нее смыслы должны быть сформулированы предельно просто и понятно. И с этой задачей сиквел вполне успешно справляется.

В первом фильме пути всех главных героев расходятся — наследив в памяти друг друга, они выбирают разные дороги и вроде бы даже сжигают мосты. Во втором всё ровно наоборот: они понимают, что друг другу нужны. Что вместе лучше, чем порознь. Что дружить приятнее, чем меряться крутизной. Что благодарить — это важно и тебе, и тому, кого благодаришь. И что безапелляционную фразу «Это всё» ничего не стоит заменить на заинтересованный вопрос: «Что-то еще?»

Евгений Зиновьев главный редактор 63.RU Личный телеграм-канал