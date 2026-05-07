Вам не пройти! 10 самых сложных игр в мире

Поразила своей безжалостностью к геймерам и теперь служит негласным описанием всех хардкорных игр. Когда все уже привыкли к продуктам, которые чуть ли не за ручку ведут тебя к победе, слоганом DS стал «Готовься умереть». Не обманули ни разу.

Задолго до приближения к первому боссу рядовой по меркам DS монстр задаст вам такую трепку, что вы, чтобы не чувствовать себя ничтожеством, вернетесь к тому самому вертолетику из GTA. Но тот, кто не сдастся сразу, всем сердцем прикипит к миру, который столь же красив, сколь и опасен.