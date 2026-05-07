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Развлечения Обзор Вам не пройти! 10 самых сложных игр в мире

Вам не пройти! 10 самых сложных игр в мире

Для тех, кто любит пожестче

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Трудно найти игру сложнее, чем Dark Souls, но мы сумели! | Источник: Dark SoulsТрудно найти игру сложнее, чем Dark Souls, но мы сумели! | Источник: Dark Souls

Трудно найти игру сложнее, чем Dark Souls, но мы сумели!

Источник:

Dark Souls

Вы думали, что умеете играть? Приготовьтесь к боли, разбитым геймпадам и бессонным ночам. От безжалостных механик классических платформеров до современных RPG, где каждый шаг может стать последним, — мы собрали 10 самых сложных игр для ПК, бросающих вызов даже ветеранам. Здесь не место для слабых духом: только скилл, только хардкор.

  1. Dark Souls (16+)
  2. Sekiro: Shadows Die Twice (18+)
  3. Bloodborne (18+)
  4. Nioh (18+)
  5. Elden Ring (16+)
  6. God of War: Ragnarök (18+)
  7. Lies of P: Overture Bundle (18+)
  8. Salt and Sanctuary (18+)
  9. Arma 3 (16+)
  10. Hollow Knight (7+)
1

Dark Souls (16+)

Поразила своей безжалостностью к геймерам и теперь служит негласным описанием всех хардкорных игр. Когда все уже привыкли к продуктам, которые чуть ли не за ручку ведут тебя к победе, слоганом DS стал «Готовься умереть». Не обманули ни разу.

Эту надпись вы будете видеть часто | Источник: Dark SoulsЭту надпись вы будете видеть часто | Источник: Dark Souls

Эту надпись вы будете видеть часто

Источник:

Dark Souls

Задолго до приближения к первому боссу рядовой по меркам DS монстр задаст вам такую трепку, что вы, чтобы не чувствовать себя ничтожеством, вернетесь к тому самому вертолетику из GTA. Но тот, кто не сдастся сразу, всем сердцем прикипит к миру, который столь же красив, сколь и опасен.

2

Sekiro: Shadows Die Twice (18+)

Слоган этой игры: «Тени умирают дважды». Этим теням очень и очень сильно повезло, потому что под управлением человека с нормально устроенным мозгом герой SDT будет умирать не дважды, не трижды и не четырежды. Чтобы запомнить разнообразие своего арсенала техник и подстроиться под тайминг атак каждого противника, придется познать бесконечность и прокачать реакцию до молниеносной.

Из-за некоторых боссов хочется просто лечь на пол и поплакать | Источник: Sekiro: Shadows Die TwiceИз-за некоторых боссов хочется просто лечь на пол и поплакать | Источник: Sekiro: Shadows Die Twice

Из-за некоторых боссов хочется просто лечь на пол и поплакать

Источник:

Sekiro: Shadows Die Twice

3

Bloodborne (18+)

Когда сможете пройти две предыдущие игры и в полной мере насладитесь раздачей оплеух от драконов и самураев, запустите Bloodborne. Создавали ее те же ребята, и в ней вам на фоне готической архитектуры наваляет Ктулху.

Чем ленивее пауки, тем жирнее мухи | Источник: BloodborneЧем ленивее пауки, тем жирнее мухи | Источник: Bloodborne

Чем ленивее пауки, тем жирнее мухи

Источник:

Bloodborne

4

Nioh (18+)

Если вы исключительно японофил, то знакомство с мифологией загадочной Страны восходящего солнца можете продолжить вместе с самураем, который убивается в битвах с колдунами и демонами. Убивается снова и снова. Сюжет игры разработан на основе недописанного сценария классика японской кинорежиссуры Акиры Куросавы — нигде более вы не получите столь стильный нервный срыв.

Не бойтесь, она не кусается | Источник: NiohНе бойтесь, она не кусается | Источник: Nioh

Не бойтесь, она не кусается

Источник:

Nioh

5

Elden Ring (16+)

Главный конкурент Dark Souls в плане сложности прохождения. Причем отдельные поединки в этой игре, пожалуй, чуть попроще, но в целом ее мир столь опасен и обширен, что исследовать его на 100% смогут только самые упертые и терпеливые мазохисты.

Руны есть? А если найду? | Источник: Elden RingРуны есть? А если найду? | Источник: Elden Ring

Руны есть? А если найду?

Источник:

Elden Ring

6

God of War: Ragnarök (18+)

Одна из миссий в God of War: Ascension была настолько сложной, что разработчикам пришлось выпустить отдельный патч, чтобы геймеры могли продвинуться. В более поздней Ragnarok специально для любителей хардкора выделили опцию включения максимального уровня сложности. Там, где любители сюжета помучаются попытку-другую и пойдут дальше, фанаты хардкора рискуют зависнуть навсегда.

Когда в школе задали выучить историю Архимеда | Источник: God of War: RagnarökКогда в школе задали выучить историю Архимеда | Источник: God of War: Ragnarök

Когда в школе задали выучить историю Архимеда

Источник:

God of War: Ragnarök

7

Lies of P: Overture Bundle (18+)

Еще одна игра, которую бросили проходить многие геймеры на начальном этапе. На самом деле это она их бросила, потому что не каждому под силу выдержать то ли издевательство, то ли проверку чувств, когда рядовой противник одним ударом сокращает твою шкалу здоровья вдвое.

Хочешь знать, откуда у меня эти шрамы? | Источник: Lies of P: Overture BundleХочешь знать, откуда у меня эти шрамы? | Источник: Lies of P: Overture Bundle

Хочешь знать, откуда у меня эти шрамы?

Источник:

Lies of P: Overture Bundle

8

Salt and Sanctuary (18+)

Название этой игры переводится как «Соль и Святилища». Объясняется оно якобы тем, что сюжет связан с чудовищами из моря (соль), а прятаться от боев можно в безопасных местах (святилищах). Не верьте. На самом деле соль — это ваши слезы, а ничего святого авторы этой игры создать не могли.

Как отобрать пультик у старшего брата | Источник: Salt аnd SanctuaryКак отобрать пультик у старшего брата | Источник: Salt аnd Sanctuary

Как отобрать пультик у старшего брата

Источник:

Salt аnd Sanctuary

9

Arma 3 (16+)

Говорят, что после того, как освоишься в Arma 3, можно получить военную специальность механика-водителя. Но даже тогда местные NPC продолжат валить тебя и потешаться над тем, что ты называешь «тактическое планирование».

Единственное море, на котором я буду этим летом | Источник: Arma 3Единственное море, на котором я буду этим летом | Источник: Arma 3

Единственное море, на котором я буду этим летом

Источник:

Arma 3

10

Hollow Knight (7+)

Не позволяйте мультяшному рыцарю ввести вас в заблуждение. Маленькие ушастые гремлины из одноименного фильма 1994 года тоже сначала вызывали ми-ми-ми своим чебурашкоподобным очарованием, но стоило намочить их водой — они впадали в кровожадное безумие. Так вот, Hollow Knight подают сразу мокрым.

Смертельная милота | Источник: Hollow KnightСмертельная милота | Источник: Hollow Knight

Смертельная милота

Источник:

Hollow Knight

Какая игра сложнее?

Dark Souls
Sekiro
Bloodborne
Nioh
Elden Ring
God of War
Lies of P
Salt and Sanctuary
Arma 3
Hollow Knight
Свой вариант напишу в комментариях
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Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
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Комментарии
5
Гость
7 мая, 23:21
народ танки то пройти не могут))))
Гость
7 мая, 20:46
Скоро все отключат, будет один тетрис.
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Гость
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