Забудьте про «Крестного отца»: 10 турецких сериалов о мафии, от которых невозможно оторваться

В сериалах про мафию страсти вовсю кипят Источник: кадр из сериала «Мошенники» (16+), студия Ay Yapım, реж. Али Бильгин, 2025–2026 год

Если вы думали, что в турецких сагах только пьют литры чая и страдают, то эти сериалы про мафию перевернут ваше представление. Турецкий кинематограф умеет снимать про криминальный мир так, что Голливуд и «Убойная сила» (18+) нервно курят в сторонке. Несмотря на то что Высший совет радио и телевидения Турции всё чаще подрезает крылья сценаристам и требует убирать сцены насилия, мафиозная тема остается самой кассовой и обсуждаемой. Мы собрали 10 лучших проектов, от которых в жилах стынет кровь, а герои признаются в любви под перекрестным огнем.

«Мечта Эшрефа» (18+)

История повествует о сироте Эшрефе, который с детства был втянут в криминальный мир. Со временем он начинает доминировать в преступной среде, превращаясь в бесстрашного и могущественного человека. Вместе с тем Эшреф не растерял доброты и видит в детях-сиротах свою утраченную семью, поэтому относится к ним как к родным братьям и сестрам.

Без криминальных разборок не обошлось Источник: кадр из сериала «Мечта Эшрефа» (18+), студия TİMSBİ Productions, реж. Улуч Байрактар, 2025 год

Будучи главой подпольной организации, Эшреф несет тяжелое бремя власти в преступном мире и с каждым днем всё больше и больше мечтает обрести душевный покой. Он всё еще не может забыть свою детскую любовь. Эшреф держит сердце на замке, но однажды встреча с молодой музыкантшей по имени Нисан затягивает его в водоворот событий. После этого неожиданного знакомства с той, которую он любил в детстве, жизнь главаря мафии изменится навсегда.

«Под землей» (18+)

Это новый остросюжетный сериал, он вышел на экраны в январе 2026 года. Сюжет закручивается вокруг Хайдара Али, который мстит за своих близких. После убийства того, кто лишил жизни его родных, главный герой оказывается за решеткой. В тюрьме он попадает в центр влияния одного из самых опасных преступных картелей Турции.

Сериал недавно стартовал на турецком ТВ Источник: кадр из сериала «Под землей» (18+), студия Medyapım, реж. Мурат Озтюрк, 2026 год

Настоящая проверка на прочность ждет Хайдара Али через три года — после выхода на свободу. Главным ударом для него становится не вражда мафиозных группировок, а предательство любимой женщины, которая вышла замуж за его ближайшего соратника. Герою предстоит смертельно опасное противостояние, где на кону окажется не только месть, но и его разбитое сердце.

«Чукур» (16+)

Действие сериала разворачивается в одном из самых неспокойных районов Стамбула, который называется Чукур. В центре сюжета — влиятельный клан Кочовалы, десятилетиями удерживающий власть в Чукуре. Семья выступает гарантом порядка, накладывая жесткое вето на распространение наркотиков и любую деятельность, способную разрушить единство общины.

Этот сериал считают одной из лучших турецких кинодрам про мафию Источник: кадр из сериала «Чукур» (16+), студия Ay Yapım, реж. Озгюр Севимли, Синан Озтюрк, 2017–2021 год

Привычное равновесие оказывается под угрозой, когда на район обрушиваются внешние силы, стремящиеся перехватить контроль. В этот критический момент в семью возвращается «блудный сын» Ямач Кочовалы. Оставив прошлую жизнь, он вынужден возглавить оборону родных улиц и вступить в бескомпромиссную войну за будущее своего рода.

«Долина волков» (18+)

Сериал погружает зрителя в мрачную атмосферу мафиозных структур, где преступность и политические интриги переплетаются в единый опасный узел. В центре сюжета офицер разведки Али Джандан, который ради выполнения сверхсекретной миссии оставляет свою прежнюю жизнь в прошлом, делает пластическую операцию и под именем Полата Алемдара внедряется в преступный мир.

Сериал был культовым в начале нулевых Источник: кадр из сериала «Долина волков» (18+), студия Sinegraf, реж. Мустафа Шевки Доан, Осман Сынав, 2003–2005 год

Его главная цель — ликвидировать изнутри центры силы, вышедшие из-под государственного контроля. По мере восхождения по иерархической лестнице мафии Полату приходится делать смертельно опасный выбор между преданностью старым идеалам и новыми союзами. При этом «Долина волков» выходит далеко за рамки классического боевика: сценарий глубоко затрагивает социальные и политические аспекты жизни Турции.

«Мафия не может править миром» (18+)

В центре сюжета — история Хызыра Чакырбейли и его семьи. Путь главного героя к вершинам криминального олимпа начался еще в те годы, когда он был почти ребенком. При этом он не растерял человечности и оберегает каждого члена своей семьи, которые для него дороже жизни. Верный друг, незаменимый старший брат, справедливый и щедрый лидер — эти качества возвышают Хызыра в глазах мафии.

В сериале жизнь мафии показана изнутри Источник: кадр из сериала «Мафия не может править миром» (18+), студия Kalan, реж. Онур Тан, 2015–2021 год

В тот момент, когда Чакырбейли становится человеком, чье слово незыблемо, а авторитет безупречен, он попадает в поле зрения спецслужб. Государство решает, что нет лучшего кандидата для контроля над теневыми структурами, чем он. Для Хызыра это предложение означает шанс стать лучше, но цена может оказаться слишком высокой.

«Бехзат Ч.: серийные преступления в Анкаре» (18+)

Бехзат Ч. — талантливый офицер, с отличием окончивший полицейскую академию. Вместе со своей командой он берется за самые запутанные и мрачные дела, которые творит мафия в Анкаре. Но, несмотря на выдающиеся способности, из-за постоянных дисциплинарных взысканий он остается в звании старшего комиссара отдела убийств.

Герой сражается с мафией в одиночку Источник: кадр из сериала «Бехзат Ч.: серийные преступления в Анкаре» (18+), студия Inter Medya, реж. Сердар Акар, 2010–2013 год

Этот детектив никогда не сворачивает с выбранного пути и не боится обнажать истину, какой бы горькой она ни была. Бехзат Ч. ищет справедливость и остается верным своим принципам даже тогда, когда весь мир идет против него.

«Правосудие» (16+)

Ылгаз — хладнокровный и блестящий прокурор, который живет в строгом соответствии с правилами и принципами, заложенными его отцом. Джейлин — дерзкая, пробивная и невероятно успешная женщина-адвокат, она обладает мятежным характером и готова преступить любые границы. Ее бунтарский дух — следствие личной травмы, вызванной несправедливым тюремным заключением ее отца.

У героев с непохожими характерами возникает сильное чувство Источник: кадр из сериала «Правосудие» (16+), студия Ay Yapım, реж. Али Бильгин, 2021–2024 год

Их судьбы пересекаются во время расследования жестокого убийства. Джейлин и Ылгазу приходится работать над делом, которое скрывает тайны, связанные с их собственными семьями. Молодым людям предстоит пройти путь, где закон и чувства сплетаются в неразрывный узел.

«Мошенники» (16+)

Сюжет разворачивается вокруг Эртана — одного из ведущих адвокатов страны. Чтобы выиграть критически важное дело для стареющего и всё еще влиятельного бизнесмена Хидайета, он находит неожиданную союзницу — Асию. Эта девушка выросла в нищете, став настоящим мастером в искусстве обмана и мошенничества.

Красавчик Бурак Дениз — в главной роли Источник: кадр из сериала «Мошенники» (16+), студия Ay Yapım, реж. Али Бильгин, 2025–2026 год

Эртан предлагает ей выдать себя за внебрачную дочь Хидайета. Асия соглашается на опасное сотрудничество, чтобы спасти своего бездельника-брата от лап мафии, которой он задолжал крупные суммы. Она пытается лавировать между интригами в светском обществе и жизнью в трущобном квартале.

«Эзель» (16+)

Вернувшись из армии, Омер полон надежд и мечтает о свадьбе с Эйшан — любовью всей своей жизни. В тот момент, когда он собирается сделать предложение, его арестовывает полиция. Омер становится жертвой заговора своих лучших друзей, которые обвиняют его в дерзком ограблении казино и убийстве, которого он не совершал. Так юноша оказывается за решеткой.

Этот сериал взорвал рейтинги в конце нулевых Источник: кадр из сериала «Эзель» (16+), студия Ay Yapım, реж. Улуч Байрактар, 2009–2011 год

В тюрьме Омер встречает легендарного криминального авторитета, который решает взять парня под свое крыло. Годы, проведенные в компании «дяди Рамиза», полностью меняют мировоззрение Омера. Судьба наносит Омеру еще один страшный удар — охранник избивает его до неузнаваемости. Но тут герой видит шанс реализовать дерзкий план: он делает пластическую операцию и «умирает», а на свет появляется Эзель.

В 2005 году Эзель выходит на свободу. Теперь он богат, влиятелен и чертовски хорош. Под маской успешного бизнесмена скрывается человек, движимый единственной целью — отомстить тем, кто украл его жизнь. Теперь он готов начать свою большую игру, где каждый из предателей заплатит высокую цену.

«Грязные деньги, лживая любовь» (16+)

Комиссар полиции Омер добивается выдающихся успехов в борьбе с преступностью. Одержав очередную победу над криминалом, он отправляется в Стамбул, чтобы обручиться со своей невестой Сибель. В это же время Элиф, успешный дизайнер из Рима, прилетает в Стамбул, чтобы отпраздновать день рождения в кругу семьи.

Вместе им придется побороться с темными тайнами криминального мира Источник: кадр из сериала «Грязные деньги, лживая любовь» (16+), студия Ay Yapım, реж. Ахмет Катыкзыз, 2014–2015 год