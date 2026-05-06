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Развлечения 35 тысяч за 10-рублевую монету: блогер-нумизмат рассказал, какие монеты дороги, а какие не стоят ничего

35 тысяч за 10-рублевую монету: блогер-нумизмат рассказал, какие монеты дороги, а какие не стоят ничего

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Видеоистория самого популярного блогера-нумизмата в России

Источник:

Городские медиа

Иркутянин Дмитрий Лавров превратил многолетнее увлечение нумизматикой в популярный блог. Его страницы «Нумизмат с Байкала» и «Настоящий нумизмат» суммарно собрали более 900 тысяч подписчиков. Он рассказывает широкой аудитории, какие монеты действительно стоят денег и как не попасться на уловки нечестных продавцов.

По словам нумизмата, ценность монеты определяется не возрастом или внешним видом, а редкостью — тиражом и особенностями выпуска. Даже древние монеты могут стоить недорого, если их было выпущено много, а вот редкие современные экземпляры, например отдельные российские монеты 2000-х, оценивают в десятки тысяч рублей.

Отдельная проблема нумизматического рынка — завышенные цены на сайтах бесплатных объявлений и подделки. Нумизмат рассказывает, что люди часто путают редкие экземпляры с распространенными и выставляют их по неадекватной стоимости, а мошенники продают муляжи под видом старинных серебряных монет.

Именно борьба с такими мифами и подтолкнула Лаврова к созданию блога. Он начал разбирать реальные цены и популярные ошибки, быстро набрал аудиторию и стал одним из самых известных нумизматов-блогеров в России.

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Комментарии
8
Гость
6 мая, 18:02
Рынок скорее мертвый чем живой, для инвестиций хуже вложения не придумать. Полно Китайских подделок. Если собирать РФ рубли то здесь нарветесь на спекулянтов (по связям скупают в каком либо банке оптом монеты и перепродают их годами по завышенной цене). Как бы то ни было надо понимать одно вы не вернете тех денег что потратите на монеты. Живите сейчас, жизнь одна и не дарите свои деньги спекулянтам и мошенникам.
Гость
6 мая, 17:55
Кому продать? Много из перечисленных в ролике монет.
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Гость
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