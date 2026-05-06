35 тысяч за 10-рублевую монету: блогер-нумизмат рассказал, какие монеты дороги, а какие не стоят ничего

Иркутянин Дмитрий Лавров превратил многолетнее увлечение нумизматикой в популярный блог. Его страницы «Нумизмат с Байкала» и «Настоящий нумизмат» суммарно собрали более 900 тысяч подписчиков. Он рассказывает широкой аудитории, какие монеты действительно стоят денег и как не попасться на уловки нечестных продавцов.
По словам нумизмата, ценность монеты определяется не возрастом или внешним видом, а редкостью — тиражом и особенностями выпуска. Даже древние монеты могут стоить недорого, если их было выпущено много, а вот редкие современные экземпляры, например отдельные российские монеты 2000-х, оценивают в десятки тысяч рублей.
Отдельная проблема нумизматического рынка — завышенные цены на сайтах бесплатных объявлений и подделки. Нумизмат рассказывает, что люди часто путают редкие экземпляры с распространенными и выставляют их по неадекватной стоимости, а мошенники продают муляжи под видом старинных серебряных монет.
Именно борьба с такими мифами и подтолкнула Лаврова к созданию блога. Он начал разбирать реальные цены и популярные ошибки, быстро набрал аудиторию и стал одним из самых известных нумизматов-блогеров в России.