35 тысяч за 10-рублевую монету: блогер-нумизмат рассказал, какие монеты дороги, а какие не стоят ничего

Видеоистория самого популярного блогера-нумизмата в России Источник: Городские медиа

Иркутянин Дмитрий Лавров превратил многолетнее увлечение нумизматикой в популярный блог. Его страницы «Нумизмат с Байкала» и «Настоящий нумизмат» суммарно собрали более 900 тысяч подписчиков. Он рассказывает широкой аудитории, какие монеты действительно стоят денег и как не попасться на уловки нечестных продавцов.

По словам нумизмата, ценность монеты определяется не возрастом или внешним видом, а редкостью — тиражом и особенностями выпуска. Даже древние монеты могут стоить недорого, если их было выпущено много, а вот редкие современные экземпляры, например отдельные российские монеты 2000-х, оценивают в десятки тысяч рублей.

Отдельная проблема нумизматического рынка — завышенные цены на сайтах бесплатных объявлений и подделки. Нумизмат рассказывает, что люди часто путают редкие экземпляры с распространенными и выставляют их по неадекватной стоимости, а мошенники продают муляжи под видом старинных серебряных монет.