Николас Кейдж в трико и прощание с «Благими знамениями»: 9 главных сериалов мая

Закупаемся попкорном и располагаемся поудобнее (шашлыки подождут) Источник: Kinopoisk.ru

Май традиционно считается месяцем, когда стриминги делают паузу между весенними и летними блокбастерами. Но в этом году расписание иное: сразу несколько громких премьер выходят именно сейчас. В подборке — девять сериалов мая: от финала «Благих знамений» (18+) до альтернативного СССР в космосе. Никаких проходных историй фоном — только то, что реально стоит вашего вечера. На что обратить внимание, рассказали наши коллеги из НГС.

«Паук-Нуар» (16+)

Дата выхода — 27 мая Источник: Kinopoisk.ru

Николас Кейдж в роли сурового детектива, который еще и Человек-паук. Это не подростковое кино, а черно-белый нуар с пальбой, шляпами и циничными монологами. Сериал никак не связан с MCU — только мрачная альтернативная вселенная Marvel. И еще: Николас Кейдж не озвучивает, а именно играет живого Питера Паркера, постаревшего на 40 лет.

«Благие знамения» (18+)

Дата выхода сериала — 13 мая Источник: Kinopoisk.ru

Это не новый сезон, а полнометражный финал. Создатели обещают закрыть все сюжетные арки об Азирафеле и Кроули. Если вы смотрели первые два сезона, тут без вариантов. Если нет, «Благие знамения» остаются лучшей экранизацией Пратчетта и Геймана. Интересный факт: последнему пришлось дописывать сценарий в одиночку, и он назвал эту историю «единственно возможным прощанием».

«Террор» (18+)

Выход сериала запланирован на 7 мая Источник: Kinopoisk.ru

Третий сезон антологии, где каждый раз новая история и новый ужас. На этот раз — психологический хоррор в психиатрической больнице 1970-х с Дэном Стивенсом. Без монстров и ледяной пустоши, но с ощущением, что реальность трещит по швам. Основано на романе — лауреате премии Ширли Джексон. Критики, видевшие «пилот», сравнивают с «Острыми предметами» (18+) и первым сезоном «Аббатства Даунтон» (18+).

«Ранчо Даттонов» (18+)

Пилотная серия выйдет 15 мая Источник: Kinopoisk.ru

Спин-офф «Йеллоустоуна» (18+) про Бет и Рип. Наконец-то не про наследников и борьбу за землю, а про то, как два самых жестких персонажа оригинального шоу пытаются вести хозяйство и постоянно в кого-то стреляют. Тейлор Шеридан (создатель вселенной) написал все эпизоды лично. Без Костиера, но с его незримым присутствием.

Devil May Cry (18+)

Премьера второго сезона запланирована на 12 мая Источник: Kinopoisk.ru

Первая часть неожиданно стала хитом среди тех, кто не играл в игры. Во втором сезоне создатели обещают уйти от простого экшена в сторону темного фэнтези про память, вину и семью. При этом драк и демонов станет больше. Продюсер Ади Шанкар (он же отвечал за Castlevania) назвал второй сезон «совсем другим шоу» — более взрослым и мрачным.

«Звездный городок» (18+)

Дата выхода — 29 мая Источник: Apple TV

Спин-офф сериала «Ради всего человечества» (18+), но теперь действие происходит в альтернативном СССР, который не развалился и рвется в космос быстрее США. Это шпионский триллер с космодромами, КГБ и инженерной драмой. Создатели консультировались с настоящими российскими космонавтами-эмигрантами. Декорации «Звездного городка» воссозданы по архивным чертежам 1960-х.

«M.I.A» (18+)

Дата выхода — 7 мая Источник: Peacock

Новый проект Криса Манди (работал над сериалом «Озарк»). Криминальная драма про женщину, которая жаждет мести. С флоридским колоритом: болота, лодки, наркотрафик. Главная актриса Шеннон Гизела — бывшая модель, и это ее первый серьезный драматический проект. Пилот сравнивают с ранним «Декстером» (18+), но в жаре и без офиса.

«Хороших девочек не убивают» (18+)

Дата выхода — 27 мая Источник: Kinopoisk.ru

Если вы пропустили первый сезон, это молодежный детектив без розовых соплей. Школьница Пиппа расследует преступления, которые полиция спустила на тормозах. Второй сезон основан на книге «Хорошая девочка, дурная кровь» — похожая формула, но ставки выше. Эмма Майерс (Энид Синклер в «Уэнсдей» (14+)) выросла как актриса — теперь она не просто красивая картинка, а тянет сложные эмоциональные сцены.

«Вне кампуса» (18+)

Премьера сезона — 13 мая Источник: Amazon Prime Video

Экранизация бестселлера Эль Кеннеди. Спортивная романтика для тех, кто скучает по «Династии» (18+) и «Сплетнице» (18+), но без излишнего цинизма. Хоккеисты элитной команды, давление контрактов и любовь, которая мешает карьере. Сериал уже продлили на второй сезон — еще до выхода первого.

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