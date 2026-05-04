Не поделили Тома Холланда и гонорары? Почему на самом деле поругались Зендея и Сидни Суини

Есть много версий, почему поругались Зендея и Сидни Суини Источник: sydney_sweeney, zendaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сериал «Эйфория» (18+) вернулся на экраны. После долгих лет ожидания третий сезон подкидывает новую порцию драмы, стиля и неожиданных поворотов.

На фоне экранных разборок конфликт разгорается и в жизни: Зендея и Сидни Суини избегают друг друга — ни встреч, ни фото. Совпадение? Вряд ли. В статье — полный график выхода серий третьего сезона и разбор всех горячих слухов.

Чем закончился второй сезон

Второй сезон «Эйфории» (18+) закончился на том, что в доме Феско и его младшего брата Эша началась стрельба. В дом ворвалась полиция.

Феско и Эш были хоть и не кровными братьями, но близкими людьми друг другу Источник: «Эйфория» (18+), 2022, режиссер Сэм Левинсон

Феско, уже раненый, умолял брата сдаться, но мальчик начал сопротивляться, в итоге его убили, а Феско арестовали. В день происшествия парень должен был пойти на школьный спектакль своей подруги Лекси «Наша жизнь» и поддержать ее.

Феско собирался на спектакль Лекси в последней серии второго сезона Источник: «Эйфория» (18+), 2022, режиссер Сэм Левинсон

Постановка, основанная на реальных событиях из жизни ее друзей и сестры Кэсси, закончилась бурно. Кэсси выбежала на сцену и устроила скандал. На спектакле сестра высмеивала ее «идеального» парня Нейта. Молодой человек в ярости ушел из зала и разорвал отношения с Кэсси.

На сцену также выбежала Мэдди, между ней и Кэсси завязалась драка. Дело в том, что Нейт изначально был бойфрендом брюнетки, а Кэсси, ее лучшая подруга, тайно начала с ним встречаться.

Напряжение между Кэсси и Мэдди вылилось в драку Источник: «Эйфория» (18+), 2022, режиссер Сэм Левинсон

График выхода серий «Эйфории»

Второй сезон «Эйфории» (18+) закончился в 2022 году. Спустя четыре года режиссеры сняли долгожданное продолжение, в котором восемь серий. Четыре из них уже вышли.

5 серия — 10 мая 2026;

6 серия — 17 мая 2026;

7 серия — 24 мая 2026;

8 серия — 31 мая 2026.

Осторожно, спойлеры

На момент окончания второго сезона Ру Беннет боролась с зависимостью, Кэсси Ховард переживала сложные отношения с Нейтом, который, в свою очередь, проживал разрыв с отцом, Мэдди Перес пыталась найти себя в жизни после предательства парня и подруги, а Лекси Ховард решила построить творческую карьеру.

Судьба всех персонажей сериала очень сложная Источник: «Эйфория» (18+), 2026, режиссер Сэм Левинсон

В обстоятельствах нового сезона Ру пытается расплатиться по долгам с преступницей Лори, Кэсси и Нейт женятся, Джулс учится в художественной школе, Мэдди строит карьеру в Голливуде, Лекси — ассистентка крутого шоумена. Попытки устроить свою жизнь после школы не назвать удачными. Кто-то из героев ввязывается в преступный бизнес, кто-то влезает в долги. Напряжение сериала растет с каждой серией.

Кэсси и Нейт поженились и даже пригласили на свадьбу Мэдди Источник: «Эйфория» (18+), 2026, режиссер Сэм Левинсон

Конфликт Сидни Суини и Зендеи

Для многих молодых актеров из основного каста «Эйфория» (18+) стала дебютом, а для некоторых — прорывом в карьере. К моменту выхода второго сезона Зендея уже была известной актрисой, снявшейся в таких блокбастер-франшизах, как «Человек-паук» (18+) и «Дюна» (12+).

Из-за этого девушка стала самой высокооплачиваемой актрисой в касте сериала ко второму сезону. По условиям пересмотренного договора, который вступил в силу ко второму сезону, гонорар Зендеи за одну серию вырос до 1 миллиона долларов.

Зендея в фильме «Дюна 2» (18+) Источник: «Дюна 2», 2024, режиссер Дени Вильнев

Другая звезда каста Сидни Суини до участия в сериале «Эйфория» (18+) уже работала в киноиндустрии, но ее карьера находилась на стадии развития, а не на пике популярности. К началу съемок она уже сыграла в сериале «Рассказ служанки» (18+), мини-сериале «Острые предметы» (18+), драме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» (18+) и других проектах.

Однако гонорары Сидни Суини значительно выросли с момента ее участия в сериале «Эйфория» (18+). Для сравнения: по данным на 2022 год, Сидни Суини заработала около 350 тысяч долларов за весь второй сезон. К 2023 году за роль в фильме «Кто угодно, кроме тебя» (18+) она получила 2 миллиона долларов, а за фильм «Горничная» (18+) — 7,5 миллиона долларов.

Сидни Суини в фильме «Горничная» (18+) Источник: «Горничная» (18+), 2025, режиссер Пол Фиг

К старту съемок третьего сезона «Эйфории» (18+) Сидни Суини стала одной из самых высокооплачиваемых актрис мира. По одной из версий, именно это и стало причиной разлада их отношений с Зендеей.

В апреле 2026 года в СМИ появились сообщения о конфликте между актрисами Сидни Суини и Зендеей. По данным изданий, актрисы избегали общения во время съемок третьего сезона и не позировали вместе на премьере. В качестве причин конфликта назывались несколько версий.

По информации The Voice Mag и Daily Mail, конфликт мог быть связан с разницей в гонорарах и статусе в проекте. Зендея, будучи не только главной героиней, но и исполнительным продюсером, получала значительно больше Суини. При этом Сидни начала выдвигать более высокие требования к контракту. Это создавало напряжение на съемочной площадке.

Не поделили Тома Холланда

Есть еще одна версия конфликта — разногласия могли возникнуть из-за симпатии Суини к британскому актеру Тому Холланду, мужу Зендеи. Якобы Суини несколько раз флиртовала с Холландом на съемочной площадке, когда он приходил навестить Зендею.

Зендея и Том Холланд вместе с 2021 года Источник: zendaya/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фанаты Сидни Суини уже не первый раз ставили под сомнение репутацию актрисы из-за ее романов. Это произошло на фоне разрыва с Джонатаном Давино, с которым девушка была вместе семь лет и готовилась к свадьбе. Завершение отношений пары сопровождалось слухами о романе между Суини и ее партнером по фильму «Кто угодно, кроме тебя» (18+) Гленом Пауэллом.

Фанаты подозревали Сидни в романе с ее партнером по фильму «Кто угодно, только не ты» (18+) Гленом Пауэллом Источник: «Кто угодно, кроме тебя» (18+), 2023, режиссер Уилл Глак

Актеры опровергли эти домыслы, но фотографии со съемок, где они целовались, быстро распространились в Сети.

Своя репутация дороже

Упоминались и другие возможные причины ссоры актрис. Например, разные политические взгляды и скандал вокруг ее рекламной кампании для American Eagle, которую критики назвали расистской.

По этой версии, Зендея могла избегать общения с Суини, чтобы не ассоциироваться с ее взглядами или действиями.