«Меня не посадили на рейс»: Елену Летучую не выпустили из России. Что случилось

Летучая не смогла поехать в отпуск Источник: Елена Летучая / Telegram

Ярославская телеведущая Елена Летучая не смогла улететь в Африку. Ее развернули в аэропорту, не пустив на рейс. Об этом она рассказала в соцсетях 3 мая 2026 года.

«Меня не посадили на рейс по причине того, что я не проверяю свободные страницы в паспорте. Оказывается, для того чтобы полететь в Намибию, обязательно должно быть три свободные страницы в паспорте. А у меня паспорт объезженный уже, другой на визе, поэтому меня не посадили», — поделилась Елена Летучая.

Согласо данным Госуслуг, у граждан России могут быть два заграничных паспорта: на пять лет (старого образца) и на десять лет (нового образца с биометрией). В паспорте на пять лет — 36 страниц, а нового образца — 46 страниц.

Елена Летучая на видео рассказала, что не смогла вылететь из России Источник: Елена Летучая / Telegram

У разных стран свои требования к количеству свободных страниц в заграничном паспорте — это важно и для получения визы, и для въезда в страну. Например, для поездки в Канаду обычно требуется как минимум одна свободная страница, а для Индонезии — больше одной.

Проверяйте паспорта перед вылетом! Я поехала домой развивать российский туризм. Елена Летучая телеведущая