НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 755мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Когда похолодает
Где помогают вернуть здоровье
Пятиэтажка без воды
Изнанка жизни в селе
Где поймать настоящее лето
Фоторепортаж из Павловского парка
Дети пострадали при атаке БПЛА
Москвичка — о том, как изменился Ярославль
Афиша на выходные
Развлечения «Меня не посадили на рейс»: Елену Летучую не выпустили из России. Что случилось

«Меня не посадили на рейс»: Елену Летучую не выпустили из России. Что случилось

О сложившейся ситуации телеведущая рассказала в соцсетях

3 203
Летучая не смогла поехать в отпуск | Источник: Елена Летучая / TelegramЛетучая не смогла поехать в отпуск | Источник: Елена Летучая / Telegram

Летучая не смогла поехать в отпуск

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Ярославская телеведущая Елена Летучая не смогла улететь в Африку. Ее развернули в аэропорту, не пустив на рейс. Об этом она рассказала в соцсетях 3 мая 2026 года.

«Меня не посадили на рейс по причине того, что я не проверяю свободные страницы в паспорте. Оказывается, для того чтобы полететь в Намибию, обязательно должно быть три свободные страницы в паспорте. А у меня паспорт объезженный уже, другой на визе, поэтому меня не посадили», — поделилась Елена Летучая.

Согласо данным Госуслуг, у граждан России могут быть два заграничных паспорта: на пять лет (старого образца) и на десять лет (нового образца с биометрией). В паспорте на пять лет — 36 страниц, а нового образца — 46 страниц.

Елена Летучая на видео рассказала, что не смогла вылететь из России

Источник:

Елена Летучая / Telegram

У разных стран свои требования к количеству свободных страниц в заграничном паспорте — это важно и для получения визы, и для въезда в страну. Например, для поездки в Канаду обычно требуется как минимум одна свободная страница, а для Индонезии — больше одной.

<p>Елена Летучая</p><p>Елена Летучая</p>

Проверяйте паспорта перед вылетом! Я поехала домой развивать российский туризм.

Елена Летучая

телеведущая

А вы давно летали отдыхать за границу?

В этом году уже отдохнули за рубежом
В прошлом году
За границей не был(-а) давно
Никогда не был(-а) за границей
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Летучая Телеведущая
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Гость
5 мая, 12:35
такое впечатление что она только "летает по заграницам" и не работает - а вы ее пиарите.
poschehon

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

5 мая, 10:36
Какая она ярославская, где она живёт в Ярославле, прекращайте её пиарить! Большую часть времени она проводит за границей (сама это подтверждает по объезженным паспортам). Надо было выпустить её из страны и больше не пускать
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско
Надежда Губарь
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Рекомендуем