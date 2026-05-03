«Я считаю, что ты дурак»: в «Битве экстрасенсов» разгорелся скандал — что случилось

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» эмоции зашкаливали Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

В новом сезоне «Битвы экстрасенсов» накаляется борьба. Участников становится всё меньше, а колкие высказывания в адрес друг друга от претендентов на «Синюю руку» звучат всё чаще. Подробности нового выпуска — в нашем обзоре.

Накануне проект покинул один из фаворитов — Анзор Одишария. Обаятельный грузин отлично прошел испытания предварительных туров и запомнился поклонникам шоу, многие прочили ему победу. Но дойдя до экватора реалити, экстрасенс значительно сдал позиции. Выбирая между ним и ведьмаком Семеном Лесковым, телезрители во время голосования отдали предпочтение последнему.

— Я не умею красиво уходить, потому что я родился победителем и буду победителем, — сказал Анзор. — Всё это неправильно.

Некоторые экстрасенсы также были не согласны с решением зрителей.

— Анзор прекрасно прошел поединок. Но даже это не сработало, — сказала Анжела Гома. — Я не согласна, что он должен уйти именно сейчас.

— По испытаниям, я считаю, что Анзор проходил лучше. То есть его путь более сильный, — высказалась итальянская ведьма Дженнифер Бьянки.

Анзор не согласился с решением зрителей, но ему пришлось покинуть шоу Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

Тем не менее грузину пришлось покинуть «Битву», а пятеро оставшихся участников отправились на очередное испытание, где их ждали пять женщин. Все они утверждали, что магия сломала им жизнь. Экстрасенсам предстояло почувствовать, что случилось, и по возможности помочь героиням.

Колдунам и ведьмам было предложено выбрать одну из карточек, на которых женщины поведали о том, что с ними произошло, и найти ту, которая написала строки. Первой на площадке появилась Анжела Гома. Она решила искать героиню, которая потеряла мужа и винила в его смерти себя.

— Я сделала приворот, уже будучи замужем. Были очень сложные взаимоотношения в семье. Муж слушал много чужого мнения. И мне посоветовали сделать приворот, чтобы меня слушал больше, — рассказал Наталья. — Мне сказали, что я должна ему дать вытереться кладбищенским полотенцем, на котором опускался в могилу гроб. Когда он умылся после работы, я дала ему это полотенце. Муж умер через два года, его убили на улице.

Анжела Гома решила, что смертельный ритуал сделала Наталья, но ошиблась Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

Анжела Гома, услышав историю женщины, была уверена, что сделала правильный выбор. Но оказалось, что это не так. Карточка была написана другой героиней, а колдунья не скрывала негодования.

— Я нашла женщину, которая сделала смертельный ритуал. Оказывается, тут не одна такая, это не очень корректное задание, — упорствовала Анжела.

Узнав, что карточка принадлежит Анне, экстрасенс попыталась реабилитироваться и почувствовать ее историю. Оказалось, что женщина, которая потеряла в пожаре любимого человека, принесла с кладбища землю и насыпала ее на порог предполагаемых виновников трагедии. Ритуал сработал и повлек смерть одного из жильцов квартиры, но со временем женщиной овладел страх. Анжела объяснила, что любой ритуал бьет и по заказчику, и по исполнителю.

— Месть всегда порождает месть, а ненависть — ненависть. И для того, чтобы это остановить, должна быть обратная сила — через прощение, — заключила экстрасенс.

Дженнифер в этот раз впечатлила и героинь испытания, и ведущего Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

Дженнифер Бьянки стала искать женщину, которую приворожили. Итальянская ведьма с испытанием справилась, верно определив, что карточка была написана Евгенией. По мнению героини, ее приворожил муж.

— Он мне сам рассказал, что ходил на кладбище и шаманил, закапывал мою фотографию на сутки, потом раскапывал и забирал домой, — рассказала героиня. — Дженнифер умница.

Ведьмак Семен Лесков выбрал карточку, которая гласила, что женщина спит с бесом.

— Впервые такое вижу, — произнес экстрасенс.

Оголенный торс и флирт не помог Семену успешно пройти испытание Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

Семен сказал, что будет искать героиню с подавленной волей. Во время испытания он, как обычно, оголил торс, чем привел в восторг женщин. Некоторые даже начали флиртовать с ведьмаком. Но это не помогло Лескову успешно справиться с заданием. И разочарованный экстрасенс удалился.

Варвара Петрович тоже искала женщину, которая сделала смертельный ритуал, и ошиблась, вручив карточку не той.

— Вы реально думаете, что что-то сделали? — задала вопрос шаманка из Карелии. — Это сильно притянуто за уши. Взяла с могилы землю и положила под дверь. Вы извините меня за прямоту, но мы не видим тут никакой магической работы.

Последним проходил испытание Артем Бесов. Он принялся искать ту, что спит с бесом.

— Это значит инкуб — бес, который приходит по ночам, часто прикидывается знакомым человеком и совершает с женщиной половую связь, — объяснил экстрасенс. — Можно на кладбище его подцепить, можно привлечь каким-то ритуалом неправильным, может сама женщина его призвать от одиночества. Это опасно, человек может умереть. Я попробую проникнуть в их сексуальные фантазии.

Артем Бесов рассказал факты из жизни сразу двух героинь Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

Экстрасенсу удалось безошибочно вычислить Веронику, которая сделала провокационное признание на всю страну. Бесов провел магический ритуал, который помог девушке поверить, что в ее жизни всё наладится.

— Легче стало значительно, — поделилась Вероника.

Параллельно Артем рассказал подробности жизни пятой героини, карточку которой никто не выбрал. И, как следствие успешно пройденного испытания, на церемонии в готическом зале он вновь получил белый конверт. Но расслабляться было рано. Семен Лесков, который был признан худшим по итогам раунда, вызвал его на поединок.

В готическом зале в этот раз было очень жарко Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

Правда, перед тем как экстрасенсы приступили к дополнительному испытанию, среди участников произошла очередная словесная перепалка. Артем Бесов заявил, что его соперница Дженнифер Бьянки приворожена своим избранником, поскольку рядом с ним ее поведение резко меняется в худшую сторону.

— Как еще можно объяснить, когда ты рядом со своим мужчиной начинаешь матом оскорблять других экстрасенсов? — поинтересовался Бесов. — Где эта крутая итальянская ведьма, которой ты себя называешь? При нем ты ведешь себя как обычная подъездная хабалка, позволяешь себе высказываться в адрес других участников битвы нелицеприятно. Ты одурманена этим мужчиной.

Дженнифер пыталась защищаться, но слова Артема подтвердила и Анжела Гома.

— Твой молодой человек обсуждал мои абьюзивные отношения на просторах интернета и обвинял меня в том, что я актриса, — сказала Анжела.

В итоге итальянская ведьма расплакалась, начала яростно защищаться, используя в том числе ненормативную лексику, а затем перешла и на оскорбления.

— Я считаю, что ты дурак. И у тебя никогда не будет таких отношений, — обратилась Дженнифер к Бесову.

Дженнифер яростно защищалась, но не смогла сдержать слезы Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год

Когда страсти улеглись, Артем и Семен приступили к дуэли. Экстрасенсам по тени на полу нужно было определить, кто пришел в готический зал в черной мантии. Лесков решил, что это темноволосый мужчина, возможно, кто-то из известных колдунов. Бесов же сказал, что в гости к ним пожаловала красивая молодая девушка. Последний оказался прав. В готзале появилась певица Люся Чеботина.

Певица признала, что Бесов справился с дуэлью лучше Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2026 год