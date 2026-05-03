«Я считаю, что ты дурак»: в «Битве экстрасенсов» разгорелся скандал — что случилось

В новом сезоне «Битвы экстрасенсов» накаляется борьба. Участников становится всё меньше, а колкие высказывания в адрес друг друга от претендентов на «Синюю руку» звучат всё чаще. Подробности нового выпуска — в нашем обзоре.
Накануне проект покинул один из фаворитов — Анзор Одишария. Обаятельный грузин отлично прошел испытания предварительных туров и запомнился поклонникам шоу, многие прочили ему победу. Но дойдя до экватора реалити, экстрасенс значительно сдал позиции. Выбирая между ним и ведьмаком Семеном Лесковым, телезрители во время голосования отдали предпочтение последнему.
— Я не умею красиво уходить, потому что я родился победителем и буду победителем, — сказал Анзор. — Всё это неправильно.
Некоторые экстрасенсы также были не согласны с решением зрителей.
— Анзор прекрасно прошел поединок. Но даже это не сработало, — сказала Анжела Гома. — Я не согласна, что он должен уйти именно сейчас.
— По испытаниям, я считаю, что Анзор проходил лучше. То есть его путь более сильный, — высказалась итальянская ведьма Дженнифер Бьянки.
Тем не менее грузину пришлось покинуть «Битву», а пятеро оставшихся участников отправились на очередное испытание, где их ждали пять женщин. Все они утверждали, что магия сломала им жизнь. Экстрасенсам предстояло почувствовать, что случилось, и по возможности помочь героиням.
Колдунам и ведьмам было предложено выбрать одну из карточек, на которых женщины поведали о том, что с ними произошло, и найти ту, которая написала строки. Первой на площадке появилась Анжела Гома. Она решила искать героиню, которая потеряла мужа и винила в его смерти себя.
— Я сделала приворот, уже будучи замужем. Были очень сложные взаимоотношения в семье. Муж слушал много чужого мнения. И мне посоветовали сделать приворот, чтобы меня слушал больше, — рассказал Наталья. — Мне сказали, что я должна ему дать вытереться кладбищенским полотенцем, на котором опускался в могилу гроб. Когда он умылся после работы, я дала ему это полотенце. Муж умер через два года, его убили на улице.
Анжела Гома, услышав историю женщины, была уверена, что сделала правильный выбор. Но оказалось, что это не так. Карточка была написана другой героиней, а колдунья не скрывала негодования.
— Я нашла женщину, которая сделала смертельный ритуал. Оказывается, тут не одна такая, это не очень корректное задание, — упорствовала Анжела.
Узнав, что карточка принадлежит Анне, экстрасенс попыталась реабилитироваться и почувствовать ее историю. Оказалось, что женщина, которая потеряла в пожаре любимого человека, принесла с кладбища землю и насыпала ее на порог предполагаемых виновников трагедии. Ритуал сработал и повлек смерть одного из жильцов квартиры, но со временем женщиной овладел страх. Анжела объяснила, что любой ритуал бьет и по заказчику, и по исполнителю.
— Месть всегда порождает месть, а ненависть — ненависть. И для того, чтобы это остановить, должна быть обратная сила — через прощение, — заключила экстрасенс.
Дженнифер Бьянки стала искать женщину, которую приворожили. Итальянская ведьма с испытанием справилась, верно определив, что карточка была написана Евгенией. По мнению героини, ее приворожил муж.
— Он мне сам рассказал, что ходил на кладбище и шаманил, закапывал мою фотографию на сутки, потом раскапывал и забирал домой, — рассказала героиня. — Дженнифер умница.
Ведьмак Семен Лесков выбрал карточку, которая гласила, что женщина спит с бесом.
— Впервые такое вижу, — произнес экстрасенс.
Семен сказал, что будет искать героиню с подавленной волей. Во время испытания он, как обычно, оголил торс, чем привел в восторг женщин. Некоторые даже начали флиртовать с ведьмаком. Но это не помогло Лескову успешно справиться с заданием. И разочарованный экстрасенс удалился.
Варвара Петрович тоже искала женщину, которая сделала смертельный ритуал, и ошиблась, вручив карточку не той.
— Вы реально думаете, что что-то сделали? — задала вопрос шаманка из Карелии. — Это сильно притянуто за уши. Взяла с могилы землю и положила под дверь. Вы извините меня за прямоту, но мы не видим тут никакой магической работы.
Последним проходил испытание Артем Бесов. Он принялся искать ту, что спит с бесом.
— Это значит инкуб — бес, который приходит по ночам, часто прикидывается знакомым человеком и совершает с женщиной половую связь, — объяснил экстрасенс. — Можно на кладбище его подцепить, можно привлечь каким-то ритуалом неправильным, может сама женщина его призвать от одиночества. Это опасно, человек может умереть. Я попробую проникнуть в их сексуальные фантазии.
Экстрасенсу удалось безошибочно вычислить Веронику, которая сделала провокационное признание на всю страну. Бесов провел магический ритуал, который помог девушке поверить, что в ее жизни всё наладится.
— Легче стало значительно, — поделилась Вероника.
Параллельно Артем рассказал подробности жизни пятой героини, карточку которой никто не выбрал. И, как следствие успешно пройденного испытания, на церемонии в готическом зале он вновь получил белый конверт. Но расслабляться было рано. Семен Лесков, который был признан худшим по итогам раунда, вызвал его на поединок.
Правда, перед тем как экстрасенсы приступили к дополнительному испытанию, среди участников произошла очередная словесная перепалка. Артем Бесов заявил, что его соперница Дженнифер Бьянки приворожена своим избранником, поскольку рядом с ним ее поведение резко меняется в худшую сторону.
— Как еще можно объяснить, когда ты рядом со своим мужчиной начинаешь матом оскорблять других экстрасенсов? — поинтересовался Бесов. — Где эта крутая итальянская ведьма, которой ты себя называешь? При нем ты ведешь себя как обычная подъездная хабалка, позволяешь себе высказываться в адрес других участников битвы нелицеприятно. Ты одурманена этим мужчиной.
Дженнифер пыталась защищаться, но слова Артема подтвердила и Анжела Гома.
— Твой молодой человек обсуждал мои абьюзивные отношения на просторах интернета и обвинял меня в том, что я актриса, — сказала Анжела.
В итоге итальянская ведьма расплакалась, начала яростно защищаться, используя в том числе ненормативную лексику, а затем перешла и на оскорбления.
— Я считаю, что ты дурак. И у тебя никогда не будет таких отношений, — обратилась Дженнифер к Бесову.
Когда страсти улеглись, Артем и Семен приступили к дуэли. Экстрасенсам по тени на полу нужно было определить, кто пришел в готический зал в черной мантии. Лесков решил, что это темноволосый мужчина, возможно, кто-то из известных колдунов. Бесов же сказал, что в гости к ним пожаловала красивая молодая девушка. Последний оказался прав. В готзале появилась певица Люся Чеботина.
Теперь судьбу экстрасенсов решат зрители. Они могут оставить в «Битве» и Бесова, и Лескова. Или выбрать кого-то одного.