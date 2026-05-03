Вы счастливый человек или притворяетесь? Проверьте за две минуты

Говорят, что счастье у каждого свое, но психологи уверены: его можно измерить. Иногда мы не замечаем, что уже счастливы, а иногда — привыкаем игнорировать внутреннюю пустоту. Пройдите этот короткий тест из 10 вопросов, чтобы снять маски и увидеть реальную картину своего состояния. Результат может вас удивить!
Помните, что уровень счастья — это не просто эмоция, а важный показатель вашего психологического благополучия. Давайте проверим, насколько вы удовлетворены своей жизнью, умеете ли справляться с трудностями и находить поводы для улыбки в рутине.
Часто ли вы чувствуете благодарность за то, что имеете (здоровье, близкие, крыша над головой)?
Да
Иногда
Нет
Умеете ли вы радоваться моменту «здесь и сейчас» (вкусному обеду, красивому закату, приятному разговору)?
Да
Иногда
Нет
Чувствуете ли вы, что занимаетесь в жизни чем-то важным или интересным для вас?
Да
Иногда
Нет
Можете ли вы сказать, что в вашем окружении есть люди, на которых можно положиться?
Да
Иногда
Нет
Легко ли вы отпускаете прошлые обиды и неприятные ситуации?
Да
Иногда
Нет
Чувствуете ли вы прилив энергии и энтузиазма, когда просыпаетесь по утрам?
Да
Иногда
Нет
Уделяете ли вы время своим хобби и занятиям, которые приносят вам искреннее удовольствие?
Да
Иногда
Нет
Считаете ли вы себя достойным человеком, независимо от ваших достижений или мнения окружающих?
Да
Иногда
Нет
Как часто вы смеетесь или искренне улыбаетесь в течение дня?
Часто
Редко
Почти никогда
Верите ли вы, что в будущем вас ждет много хорошего?
Да
Иногда
Нет