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Развлечения Тест Вы счастливый человек или притворяетесь? Проверьте за две минуты

Вы счастливый человек или притворяетесь? Проверьте за две минуты

Этот тест покажет ваш индекс счастья

1 080
А ваша улыбка всегда искренняя или вам приходится делать вид, что всё путем? | Источник: painharold / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)А ваша улыбка всегда искренняя или вам приходится делать вид, что всё путем? | Источник: painharold / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А ваша улыбка всегда искренняя или вам приходится делать вид, что всё путем?

Источник:

painharold / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Говорят, что счастье у каждого свое, но психологи уверены: его можно измерить. Иногда мы не замечаем, что уже счастливы, а иногда — привыкаем игнорировать внутреннюю пустоту. Пройдите этот короткий тест из 10 вопросов, чтобы снять маски и увидеть реальную картину своего состояния. Результат может вас удивить!

Помните, что уровень счастья — это не просто эмоция, а важный показатель вашего психологического благополучия. Давайте проверим, насколько вы удовлетворены своей жизнью, умеете ли справляться с трудностями и находить поводы для улыбки в рутине.

ТестПройден 232 раза
1 / 10

Часто ли вы чувствуете благодарность за то, что имеете (здоровье, близкие, крыша над головой)?

  • Да

  • Иногда

  • Нет

2 / 10

Умеете ли вы радоваться моменту «здесь и сейчас» (вкусному обеду, красивому закату, приятному разговору)?

  • Да

  • Иногда

  • Нет

3 / 10

Чувствуете ли вы, что занимаетесь в жизни чем-то важным или интересным для вас?

  • Да

  • Иногда

  • Нет

4 / 10

Можете ли вы сказать, что в вашем окружении есть люди, на которых можно положиться?

  • Да

  • Иногда

  • Нет

5 / 10

Легко ли вы отпускаете прошлые обиды и неприятные ситуации?

  • Да

  • Иногда

  • Нет

6 / 10

Чувствуете ли вы прилив энергии и энтузиазма, когда просыпаетесь по утрам?

  • Да

  • Иногда

  • Нет

7 / 10

Уделяете ли вы время своим хобби и занятиям, которые приносят вам искреннее удовольствие?

  • Да

  • Иногда

  • Нет

8 / 10

Считаете ли вы себя достойным человеком, независимо от ваших достижений или мнения окружающих?

  • Да

  • Иногда

  • Нет

9 / 10

Как часто вы смеетесь или искренне улыбаетесь в течение дня?

  • Часто

  • Редко

  • Почти никогда

10 / 10

Верите ли вы, что в будущем вас ждет много хорошего?

  • Да

  • Иногда

  • Нет

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Развлечение Счастье Психология
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Комментарии
2
Гость
3 мая, 17:50
Мы в Любимском краю не притворяемся. Мы живем!
Гость
3 мая, 16:37
умеренно счастлив - круто
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