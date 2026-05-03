Вы счастливый человек или притворяетесь? Проверьте за две минуты

А ваша улыбка всегда искренняя или вам приходится делать вид, что всё путем?

Говорят, что счастье у каждого свое, но психологи уверены: его можно измерить. Иногда мы не замечаем, что уже счастливы, а иногда — привыкаем игнорировать внутреннюю пустоту. Пройдите этот короткий тест из 10 вопросов, чтобы снять маски и увидеть реальную картину своего состояния. Результат может вас удивить!