Леониду Каневскому — 87! Как советский актер стал главным крашем зумеров

Леониду Каневскому исполнилось 87 лет Источник: leonid_kanevskiy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На творчестве актера Леонида Каневского выросло не одно поколение зрителей — по культовым ролям в комедии «Бриллиантовая рука» (18+) и сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+) его знает поколение постарше, а программа «Следствие вели…» (16+) подарила актеру вторую волну популярности среди зумеров.

Сегодня, 2 мая, Леониду Каневскому исполнилось 87 лет! На его пути к профессиональному признанию было немало сложностей.

Леонид Каневский в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+) Источник: «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+), 1971 г., режиссер: Вячеслав Бровкин, Владимир Хотиненко, Вячеслав Сорокин, Юрий Кротенко, Виктор Турбин, Геннадий Павлов, Василий Давидчук

Любил конфеты и искусство

Леонид Каневский родился в 1939 году в Киеве в семье технолога конфетной фабрики. Работа отца на сладком производстве принесла маленькому Леониду большие неудобства: дома всегда были конфеты, поэтому он набрал лишний вес. Мальчик даже тайком от родителей записался на вольную борьбу, чтобы избавиться от комплекса. Пока будущая звезда экранов потела на тренировках, родители думали, что сын занимается в туристическом кружке. Однако как-то раз Леонид вернулся домой с вывихнутым плечом, и тайна раскрылась.

Леонид Каневский с родителями Источник: leonid_kanevskiy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Леонид Каневский в детстве Источник: leonid_kanevskiy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вместе с тягой к сладкому у юноши в детстве появилась тяга к творчеству. В 11 лет он решил стать артистом. Вероятно, на это повлияло материнское воспитание.

Женщина с юных лет прививала Леониду и его брату любовь к литературе и театру, часто водила их на детские спектакли. В молодости она училась в консерватории, но не завершила образование: на втором курсе вышла замуж, взяла академический отпуск и в итоге посвятила себя семье.

Первые трудности

Несмотря на то что интерес к культуре в семье приветствовался, решение Леонида об актерской профессии родители приняли скептически. Позже они все-таки поддержали его мечту. После неудачных попыток попасть в МХАТ и Щепкинское училище мать настояла, чтобы Леонид подал документы в Щукинское училище. Она даже сопровождала сына в поездке в Москву.

Леонид Каневский продолжает активно работать Источник: leonid_kanevskiy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Испытания были не напрасны: в 1956 году Каневский попал на курс в Щукинском училище. В 17 лет он перебрался в Москву. Среди его однокурсников были будущие звезды Андрей Миронов, Ольга Яковлева, Василий Ливанов.

Леонид окончил училище в 1960 году. После выпуска был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1967 году актер перешел в Московский театр на Малой Бронной, где проработал до 1991 года. На этой сцене он сыграл множество ярких ролей: Петра в «Ромео и Джульетте», Фредерика в «Как вам это понравится», Илью Афанасьевича Шамраева в «Чайке» и другие.

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Однако первых ярких ролей в кино Леонид Каневский ждал семь лет. Всенародную любовь ему принесли роли контрабандиста в комедии «Бриллиантовая рука», майора Александра Томина в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+), галантерейщика Бонасье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (0+). В 1984 году актеру было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Сейчас в портфолио Леонида Каневского 92 фильма.

Леонид Каневский в фильме «Бриллиантовая рука» (18+) Источник: «Бриллиантовая рука» (18+), 1969 г., режиссер: Леонид Гайдай

«Каждая роль — это кусочек судьбы, кусочек характера, личность. Сыграть ее, придумать… Надо быть готовым к случаю, потому что бывает так, что несколько лет никаких ролей и актер начинает распадаться. Вдруг попадает предложение — и ты рассыпан. Надо быть готовым: получил — докажи», — рассказывал актер на интервью.

«Нам с Анной друг без друга очень сложно жить»

Леонид Каневский встретил свою будущую жену Анну Березину в 28 лет. Девушке тогда было 18. Она дочь артиста Ефима Березина, училась на переводчика. Пару познакомил старший брат актера Александр Каневский.

Леонид Каневский с женой Анной Березиной Источник: leonid_kanevskiy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Нам с Анной друг без друга очень сложно жить. А до нашей встречи я об этом не задумывался», — говорил Каневский о своей любимой женщине.

Влюбленные встречались восемь лет. Они жили в разных городах, поэтому не успевали пожениться. В 1975 году Каневский в очередной раз приехал к Анне и сделал предложение.

Пара сразу же пошла в ЗАГС. Правда там они попали в большую очередь, но из-за узнаваемости актера будущих супругов пропустили. Так они стали мужем и женой, а в 1977 году в семье родилась дочь Наталья. Девочка тоже выросла творческим человеком и стала художником по костюмам. Сейчас она живет в Израиле, вышла замуж и родила двух детей.

Секрет долгой совместной жизни, по словам Леонида и Анны, в том, чтобы оставаться интересными друг для друга. За 51-летний брак у супругов случилось немало испытаний.

Одна из проверок была расстоянием. В 1991 году семья приняла решение жить на две страны — Россию и Израиль. Вопреки ревнивым характерам, в разлуке они старались не изводить друг друга подозрениями и всегда созваниваться.

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«Я был и остаюсь взрывным человеком, зато Анна — мастер по решению сложных задач. В конфликтных ситуациях она умеет вовремя замолчать и переждать напряженный момент», — делился Каневский подробностями личной жизни.

Отец российского тру-крайма

В 2006 году в жизни Леонида Каневского произошел еще один важный поворот. Он стал ведущим программы «Следствие вели…» (16+) после предложения американского продюсера Дэвида Гамбурга, который тогда работал в России. Передача стала настоящей сенсацией на ТВ, завоевала кучу престижных премий и подарила Каневскому вторую волну популярности.

Леонид Каневский в программе «Следствие вели…» (16+) Источник: «Следствие вели…» (16+), 2006 г., режиссер: Игорь Холодков, Борис Федоров, Александр Ярославцев, Игорь Ромащенко

«Я рассказываю про время, которое было, а не выдуманное, время, в котором я прожил жизнь. Зрители знают это, и они мне верят. Самое дорогое для них — рассказ про время, а не „крайм“», — делился Каневский.

«Следствие вели…» (16+) выходит уже 20 лет Источник: «Следствие вели…» (16+), 2006 г., режиссер: Игорь Холодков, Борис Федоров, Александр Ярославцев, Игорь Ромащенко

Каневский считает, что программа стала настолько успешной из-за того, что он вместе с другими создателями попали в то, что волнует людей. Зрителя интересует время, в котором жили его родители, бабушки и дедушки. По мнению ведущего, тру-крайм для передачи просто зацепка. Большие рейтинги проект собирает из-за того, что в выпусках можно узнать, как жили люди, как общались, чем занимались, как шутили.

«Я мем и горжусь этим»

Даже спустя 20 лет с премьеры первого выпуска передача находится в топе. В 2025 году она занимала 29-е место в рейтинге 100 наиболее популярных программ среди российского населения в возрасте 18–54 лет. На телеканале НТВ передача находилась на 4-м месте из 10 среди лидеров.

Харизма ведущего, его фирменная интонация и ироничные комментарии сделали передачу популярной среди молодого поколения. Образ Каневского в этой программе стал добрым мемом в соцсетях.

«Мне дочка рассказала несколько лет назад, что я мем. И показала мне все эти шутки, фразы с моим изображением. Во-первых, приятно, что все эти мемы — ни одного бестактного изображения, ни одного бестактного слова, — уважительные, ироничные фразы. Вот это мне приятно, что люди относятся уважительно. Это самое главное», — признавался актер.

Леонид Каневский очень любит своих фанатов Источник: leonid_kanevskiy_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)