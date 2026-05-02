Вот это шутка за 300! Неожиданные факты о шоу «Своя игра»

Визуально сумасшедшей динамики в «Своей игре» (0+) нет: просто три человека отвечают на сложные вопросы. Размеренный ритм программы время от времени нарушают удары участников по кнопкам и выкрики ведущего: «Ээээрикраузе!» (это была рекламная интеграция, сейчас у программы другой спонсор). Тем не менее передача выходит в эфир уже 31 год и не теряет популярности.
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
«Своя игра» — адаптация американского шоу Jeopardy!, но отечественная версия довольно быстро ушла от заокеанского оригинала. Появились фирменные мантии, уравнивающие дресс-код участников: серые — для новичков, золотые — для опытных игроков. Бывшие участники утверждают, что игроков даже выравнивают по росту с помощью гениально простого предмета — ящика.
В российской версии появились и собственные рубрики: «Вопрос-аукцион» и «Кот в мешке». Эти нововведения сделали игру менее предсказуемой и заметно напряженнее. При всей статичности происходящего в кадре атмосфера в студии накаляется до предела.
Но главное отличие кроется глубже. Если в американской версии вопросы рассчитаны на широкую аудиторию и во многом ограничены школьной программой, то «Своя игра» — это настоящий интеллектуальный вызов.
За годы существования программа открыла зрителям выдающихся эрудитов. Символом передачи стал Анатолий Вассерман, одержавший 43 победы за всё время участия. Чемпионом по набранным очкам стал Александр Друзь — 120 001 очко. Даже табло оказалось не готово к такому результату: организаторы просто не рассчитывали на подобный счет. Ведущему пришлось написать на бумаге «+100 000» и приклеить ее к тумбе, а счет на табло начали вести заново — с нуля. С тех пор табло заменили, но рекорд так никто и не побил.
В 2003 году программа получила первую премию «ТЭФИ». Однако в 2010-х «Своя игра» оказалась на грани закрытия: передачу постоянно двигали в сетке вещания, рейтинги падали, бюджет сокращался. Зрительская преданность и усилия команды помогли проекту выжить. После этого «Своя игра» еще дважды становилась призером «ТЭФИ».
Три десятилетия в эфире — это вам не шуточки за 300. Это доказательство того, что в эпоху клипового мышления и коротких видео всё еще есть место интеллектуальному марафону, где побеждает не тот, кто громче кричит, а тот, кто больше знает.