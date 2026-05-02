Вот это шутка за 300! Неожиданные факты о шоу «Своя игра»

Визуально сумасшедшей динамики в «Своей игре» (0+) нет: просто три человека отвечают на сложные вопросы. Размеренный ритм программы время от времени нарушают удары участников по кнопкам и выкрики ведущего: «Ээээрикраузе!» (это была рекламная интеграция, сейчас у программы другой спонсор). Тем не менее передача выходит в эфир уже 31 год и не теряет популярности.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.