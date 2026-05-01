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Развлечения Окна ТВ Обзор Кавабанга! Вспоминаем самый любимый мультсериал детей 90-х

Кавабанга! Вспоминаем самый любимый мультсериал детей 90-х

Его путь на экраны телевизоров был сложнее, чем кажется

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Чтобы понять, что перед вами не человек, достаточно спросить: «Кто такой Леонардо?» | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЧтобы понять, что перед вами не человек, достаточно спросить: «Кто такой Леонардо?» | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Чтобы понять, что перед вами не человек, достаточно спросить: «Кто такой Леонардо?»

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

«Мы не жалкие букашки! Суперниндзя-черепашки». Звучит заставка — и все мальчишки района замирают у телевизоров: следят за приключениями мутантов, запоминают приемы ниндзюцу, чтобы потом показать их во дворе. Культовый сериал транслировался в 125 странах и покорил сердца миллионов зрителей по всему миру.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Началось всё с шутки. В 1984 году художники Кевин Истмен и Питер Лэрд решили сделать пародию на комиксы Marvel. Истмен нарисовал медлительную черепаху с нунчаками. Питер подхватил идею — и вскоре появился комикс о четырех мутантах, которых обучает ниндзя-крыса по имени Сплинтер. Вместе они сражаются с кланом Фут и его лидером Шредером — персонажем, чей образ, по легенде, вдохновлен обычной теркой для сыра.

Комикс-шутку друзья напечатали, заняв деньги у родственников. Первый тираж — всего 3000 экземпляров — неожиданно раскупили за несколько недель.

Настоящий успех к черепахам пришел в 1987 году после выхода мультсериала. Его создатели серьезно переосмыслили оригинал: жестокие мстители превратились в обаятельных подростков-мутантов. Одинаковые красные повязки сменились разноцветными — у каждого героя появился собственный стиль и характер.

Как бы создатели ни пытались смягчить события на экране, мультик оставался мрачным и этим подкупал

Источник:

kinopoisk.ru

Леонардо стал ответственным лидером, Рафаэль — вспыльчивым бунтарем, Донателло — гением-изобретателем, а Микеланджело — беззаботным шутником.

В итоге вышло десять сезонов мультфильма, а черепахи давно переросли рамки телевизора. Появились видеоигры, фильмы и бесчисленный мерч — от одежды до «черепашьего сока». Одних только игрушек было продано на миллиарды долларов.

Несколько лет мультсериал про черепашек считался самым длинным, пока этот титул не отошел «Симпсонам» (18+) | Источник: кадр из сериала «Черепашки-мутанты-ниндзя» (6+), реж. Билл Вульф, Тони Лав, Майк Стюарт, студия Murakami-Wolf-Swenson, 1987 годНесколько лет мультсериал про черепашек считался самым длинным, пока этот титул не отошел «Симпсонам» (18+) | Источник: кадр из сериала «Черепашки-мутанты-ниндзя» (6+), реж. Билл Вульф, Тони Лав, Майк Стюарт, студия Murakami-Wolf-Swenson, 1987 год

Несколько лет мультсериал про черепашек считался самым длинным, пока этот титул не отошел «Симпсонам» (18+)

Источник:

кадр из сериала «Черепашки-мутанты-ниндзя» (6+), реж. Билл Вульф, Тони Лав, Майк Стюарт, студия Murakami-Wolf-Swenson, 1987 год

Сегодня, почти сорок лет спустя, черепашки живы благодаря регулярным перезапускам и преданности миллениалов. Взрослые дети 90-х до сих пор покупают футболки с логотипом TMNT и с улыбкой вспоминают, что классическую пиццу с сыром и пеперони впервые увидели именно в мультсериале.

На самом деле приключения черепашек — это история о добре и командной работе. А дружба, как известно, никогда не выходит из моды.

Кавабанга!

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Черепашки-ниндзя
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