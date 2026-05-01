Кавабанга! Вспоминаем самый любимый мультсериал детей 90-х

Чтобы понять, что перед вами не человек, достаточно спросить: «Кто такой Леонардо?»

«Мы не жалкие букашки! Суперниндзя-черепашки». Звучит заставка — и все мальчишки района замирают у телевизоров: следят за приключениями мутантов, запоминают приемы ниндзюцу, чтобы потом показать их во дворе. Культовый сериал транслировался в 125 странах и покорил сердца миллионов зрителей по всему миру.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.