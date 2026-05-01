Кавабанга! Вспоминаем самый любимый мультсериал детей 90-х

«Мы не жалкие букашки! Суперниндзя-черепашки». Звучит заставка — и все мальчишки района замирают у телевизоров: следят за приключениями мутантов, запоминают приемы ниндзюцу, чтобы потом показать их во дворе. Культовый сериал транслировался в 125 странах и покорил сердца миллионов зрителей по всему миру.
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
Началось всё с шутки. В 1984 году художники Кевин Истмен и Питер Лэрд решили сделать пародию на комиксы Marvel. Истмен нарисовал медлительную черепаху с нунчаками. Питер подхватил идею — и вскоре появился комикс о четырех мутантах, которых обучает ниндзя-крыса по имени Сплинтер. Вместе они сражаются с кланом Фут и его лидером Шредером — персонажем, чей образ, по легенде, вдохновлен обычной теркой для сыра.
Комикс-шутку друзья напечатали, заняв деньги у родственников. Первый тираж — всего 3000 экземпляров — неожиданно раскупили за несколько недель.
Настоящий успех к черепахам пришел в 1987 году после выхода мультсериала. Его создатели серьезно переосмыслили оригинал: жестокие мстители превратились в обаятельных подростков-мутантов. Одинаковые красные повязки сменились разноцветными — у каждого героя появился собственный стиль и характер.
Леонардо стал ответственным лидером, Рафаэль — вспыльчивым бунтарем, Донателло — гением-изобретателем, а Микеланджело — беззаботным шутником.
В итоге вышло десять сезонов мультфильма, а черепахи давно переросли рамки телевизора. Появились видеоигры, фильмы и бесчисленный мерч — от одежды до «черепашьего сока». Одних только игрушек было продано на миллиарды долларов.
Сегодня, почти сорок лет спустя, черепашки живы благодаря регулярным перезапускам и преданности миллениалов. Взрослые дети 90-х до сих пор покупают футболки с логотипом TMNT и с улыбкой вспоминают, что классическую пиццу с сыром и пеперони впервые увидели именно в мультсериале.
На самом деле приключения черепашек — это история о добре и командной работе. А дружба, как известно, никогда не выходит из моды.
Кавабанга!