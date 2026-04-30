Король эстрады и скандалов: Киркоров празднует день рождения — вспоминаем главные выходки артиста

Филиппу Киркорову исполнилось 59 лет Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

30 апреля Филипп Киркоров отмечает 59‑летие — значит, самое время вспомнить всё самое яркое, что было в жизни «короля эстрады»: от головокружительных хитов и ослепительных костюмов до громких скандалов и неожиданных поворотов личной жизни.

Источник: Городские медиа

Любовь, похожая на сон

Старт карьеры Филиппа Киркорова начался ярко: в 1985 году он выступил в телепередаче «Шире круг» с песней «Алеша». Программа была очень популярна в СССР и стала стартовой площадкой для многих известных артистов. Например, в ней участвовали Александр Серов, Юрий Лоза, Леонид Агутин, Дмитрий Маликов и другие.

Спустя три года молодой артист познакомился с Аллой Пугачевой. В 1988 году на вернисаже композитора Ильи Резника Киркоров исполнил две песни и получил приглашение от Пугачевой поучаствовать в ежегодной концертной программе «Рождественские встречи», которую она проводила.

Филипп Киркоров вместе с отцом поют песню «Алеша» Источник: «Споемте, друзья», 1985, Главная редакция народного творчества ЦТ

Тогда Филиппу был всего 21 год, а Алле Пугачевой — уже 39 лет. Однако молодому певцу это ни сколько не помешало влюбиться. Спустя много лет Филипп Киркоров даже признавался, что отношения с Пугачевой ему предсказала сама Ванга.

Алла Пугачева выступает в программе «Рождественские встречи» Источник: «Рождественские встречи», 1991, режиссер: Борис Краснов

В детстве Филипп болел свинкой, и на лечение его отвезли к известной гадалке. Ребенку помогли, но заботливая мать мальчика заодно спросила у провидицы, на ком женится ее сын, когда вырастет. Женщина загадочно ответила, что ответ они узнают дома по телевизору.

«И вот мы дома, я в забытьи, все ждут, когда открою глаза. Я открываю глаза, а в это время в Болгарии по телику показывали конкурс „Золотой Орфей“ и как раз объявили: „Выступает Алла Пугачева“», — вспоминал Филипп Киркоров.

Киркоров выступает с песней «Кармен» Источник: «Песня года», 1990, режиссер: Виктор Черкасов

Любви женщины, которая поет, Киркоров добился не сразу. Пять лет Филипп ухаживал за Аллой, носил ей розы, всегда был рядом.

«Он воспитан удивительно по-мужски. И при этом он не мужик, он мужчина. Филипп относится к женщине, как к чему-то божественному, как к необъяснимому существу, которое надо чем-то одарить, приласкать, сказать нежные слова. Если она обидится, то приползти… Я всегда всё делала сама, добивалась всего сама и женила на себе некоторых сама. Здесь впервые в жизни завоевывали меня», — рассказывала о Киркорове Пугачева.

Алла Пугачева была единственной женой Филиппа Киркорова Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Развод на всю Россию

В 1994 году Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились, но в 2005 году развелись. Разрыв артистов сопровождался множеством слухов: поговаривали, что Алла и Филипп жили вместе только год, а после лишь создавали видимость отношений. Якобы еще за несколько лет до официального развода Примадонна начала жить с Максимом Галкиным (признан в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году).

По слухам, Пугачева и Галкин (признан в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году) начали жить вместе, когда певица была в браке с Киркоровым Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Спустя много лет после развода Пугачева и вовсе заявляла, что их отношения с Филиппом были фиктивными. По словам певицы, она пошла на этот шаг по просьбе матери артиста, которая на тот момент болела раком.

Филипп Киркоров не прошел мимо этого высказывания и ответил, что у него к Пугачевой нет претензий.

«Ну что я могу сказать? Это мой близкий человек, как минимум 10 лет. Не выкинешь из истории моей жизни. Она меня многому научила», — признавался певец.

В 2024 году на шоу «Привет, Андрей!» (12+) певец откровенно рассказывал, что из-за развода он страдал от «нервных срывов» и «был на такой серьезной грани, уничтожал себя, как летчик‑камикадзе». Годом ранее в шоу «Маска» (16+) Киркоров заявлял, что с ним развелись, так как он «всегда ходил налево».

Киркоров стал участником шоу «Привет, Андрей!» Источник: «Привет, Андрей!», 2024, режиссер: Сергей Широков

Скандал на скандале

Один из самых известных скандалов Киркорова произошел 20 мая 2004 года в Ростове-на-Дону. На пресс-конференции журналистка Ирина Ароян задала вопрос о большом количестве ремейков в его репертуаре. Певец резко отреагировал, заявив, что его «раздражают розовая кофточка, сиськи и микрофон» журналистки.

На этой пресс-конференции произошел конфликт Киркорова и журналистки Ароян Источник: Лихие 90-е / Vk.com

Ароян подала в суд. 11 августа 2004 года мировой суд Ростова-на-Дону признал Киркорова виновным по части 2 статьи 130 УК РФ (оскорбление в публичном месте) и назначил штраф в размере 60 тысяч рублей.

В 2010 году произошел еще один скандал — в этот раз со вторым режиссером премии «Золотой граммофон» Мариной Яблоковой. Киркоров попросил изменить направление света, но Яблокова не сразу отреагировала. Певец оскорбил ее, а когда та грубо ответила, толкнул.

В результате участники конфликта пришли к мировому соглашению, подробности договоренностей не разглашались.

Несмотря на скандалы, Филипп Киркоров продолжал выступать на сцене Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Стал папой дважды

Спустя год Киркоров снова попал в заголовки, но на этот раз — по приятному поводу. В ноябре 2011 года у певца родилась дочь Алла-Виктория, а через семь месяцев, в июне 2012 года, на свет появился сын Мартин.

Слава богу, они не хотят быть такими, как я! Ведь это наказание — быть сыном или дочкой большой звезды. На них всегда лежит такая ответственность, очень большой спрос. Филипп Киркоров певец

Имена детей имеют особый смысл. Дочь певец назвал в честь своей матери Виктории и в знак уважения к Алле Пугачевой, которая сыграла важную роль в его жизни. Имя сына произошло от фамилии певца Рики Мартина, давнего друга Киркорова.

Малыши родились в США от суррогатной матери. Личность женщины, выносившей детей, Киркоров никогда не раскрывал. Он подчеркивал, что считает этот вопрос личным и не желает выносить его на публику.

Сейчас Алле-Виктории уже 14 лет, а Мартину 13. Филипп Киркоров часто говорил, воспитывает детей в строгости.

«На карманные расходы, на еду я им, конечно, даю деньги. Но не балую и тысячами и миллионами не заваливаю. Не балую. Мои дети знают цену деньгам и очень аккуратно тратят свои сбережения. Тратят не очень много, поверьте мне», — делился подробностями воспитания детей король эстрады.

Продвигать ребят по карьерной лестнице за счет своих связей Филипп Киркоров тоже не намерен. Он считает, что должен обеспечить Аллу-Викторию и Мартина хорошим образованием, а уже как сложится их судьба, будет зависеть только от них.

Не ушел в декрет

С появлением детей Филипп Киркоров не оставил карьеру, а продолжил сниматься в фильмах, вести ТВ-шоу и играть концерты для поклонников.

С 2020 года Киркоров — член жюри шоу «Маска» (16+) на телеканале НТВ. В 2023 году он участвовал в реалити-шоу «Сокровища императора» (16+) на ТНТ, а в 2025 году стал участником реалити-шоу «Мастер игры» (16+).

Певец также снялся фильмах «Ёлки 10» (12+), «Братья» (18+), «Невероятные приключения Шурика» (18+).

Филипп Киркоров в фильме «Невероятные приключения Шурика» (18+) Источник: «Невероятные приключения Шурика» (18+), 2025, режиссеры: Роман Ким, Миша Семичев

В 2018 году у певца вышла песня «Цвет настроения синий», клип на которую набрал более 66 млн просмотров на YouTube и подарил Киркорову популярность у молодого поколения. Позже певец записал фит с Егором Кридом — «Цвет настроения черный». В 2020 году он выпустил совместный трек «Ролекс» с блогером Давой.

Филипп Киркоров в клипе «Цвет настроения синий» Источник: «Цвет настроения синий», 2018, режиссер: Роман Ким и Михаил Семичев

«Зашел не в ту дверь»

Конечно же, Филипп Киркоров сияет не только на сцене. Его всегда ждут и на светских мероприях. Одно из таких в декабре 2023 года серьезно ударило по его репутации. Киркоров стал одним из гостей «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

Дресс-код мероприятия предусматривал минимум одежды на гостях. Певец его выдержал: он появился в прозрачном сетчатом комбинезоне. Образ дополнили массивная подвеска Louis Vuitton, браслеты, перстни и очки-маска на половину лица.

Репутация Киркорова сильно пострадала из-за «голой» вечеринки Источник: agentgirl / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После разразившегося скандала певца вырезали из уже отснятых новогодних телевизионных концертов. Общественники запустили петицию с требованием лишить Киркорова звания народного артиста России.

Певец же утверждал, что не знал о характере мероприятия и пришел по приглашению организаторов. Ролик с его объяснениями разлетелся по соцсетям.

Киркоров опубликовал извинение за посещение вечеринки Ивлеевой Источник: Филипп Киркоров / Vk

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Я получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но я не знал о событии, которое будет происходить за этими дверьми, и ушел», — пытался оправдаться певец.

Фраза «зашел не в ту дверь» быстро стала вирусной в интернете.

Постоянные судебные споры

Последние пару лет Филипп Киркоров то и дело судится. Еще в 2023 году он стал фигурантом судебного спора из-за пирса, построенного на его участке на берегу Москвы-реки.

Причал был огорожен забором, что фактически полностью перекрывало доступ к прибрежной зоне для других граждан. Тогда суд встал на сторону артиста, но в 2025 году Киркоров получил новый иск: на этот раз незаконным хотели признать саму покупку участка у реки. Однако и тут Киркоров выиграл дело.

Киркоров стал фигурантом нескольких уголовных дел одновременно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Параллельно в 2025 году на артиста подали в суд, чтобы погасить его задолженность по кредиту, взятому в Московском кредитном банке. Однако в марте 2026 года суд прекратил производство по делу после того, как истец отказался от исковых требований.

Судебные разбирательства последних лет не повлияли на карьеру Киркорова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В том же году у певца начался судебный спор с каменщиком Георгием Барановским. Певец требовал 10,9 миллиона рублей в качестве компенсации за якобы некачественную отделку: он указывал на сколы, задиры, трещины и другие дефекты.

Барановский отрицал претензии, утверждая, что работа была выполнена качественно, а повреждения появились позже из-за действий других строителей. В настоящий момент дело заморожено.

Так яростно Киркоров защищает не только свою недвижимость, но и достоинство. В декабре 2023 года он начал судиться с певицей Любовью Успенской.

Успенская назвала Киркорова «женоненавистником» Источник: «Алена, блин!», 2023, YouTube

Всё из-за того, что Успенская в интервью Алене Жигаловой назвала Киркорова «женоненавистником» и вспомнила скандальную историю, когда эстрадный певец избил девушку. Также Успенская заявила, что певец предлагал ей выйти за него замуж за неделю до свадьбы с Аллой Пугачевой.

Киркоров на обвинения ответил иском о защите чести и достоинства. С королевы шансона он требовал 10 миллионов рублей моральной компенсации и 2 миллиона рублей судебных издержек.

Суд Москвы частично удовлетворил иск. С Успенской взыскали около 280 тысяч рублей в пользу Киркорова, из них 70 тысяч рублей — моральная компенсация, 85 тысяч рублей — на оплату услуг адвоката.

Успенской все-таки пришлось возместить ущерб Киркорову Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Тревоги о здоровье

В 2025 году Филипп Киркоров фанатов начало волновать состояние здоровья артиста. В апреле во время концерта в Санкт-Петербурге на певце загорелась куртка из-за неисправной пиротехники. Киркоров получил ожог руки, и рана долго не заживала.

Второй раз здоровье певца пошатнулось в августе — на фестивале «Новая волна» в Казани артист упал на сцене. Он оступился, поднимаясь по импровизированной лестнице, которая двигалась на колесиках.

События привели к тому, что Киркоров сократил гастрольную активность, но вопреки этому остался невозмутим.

«Я и летал, я и горел, я и взрывался. Чего только не было в моей жизни. Главное — фасон. Лопни, но держи фасон», — успокаивал артист фанатов.