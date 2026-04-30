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Развлечения Жгут костры и рвут ландыши: какие праздники отмечают 1 мая по всему миру

Жгут костры и рвут ландыши: какие праздники отмечают 1 мая по всему миру

Оказывается, 1 мая празднуют не только День труда

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1 мая отмечают не только праздник труда | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU1 мая отмечают не только праздник труда | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

1 мая отмечают не только праздник труда

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Знаете ли вы, что 1 мая — день со множеством значений? В России этот день отмечают шумными фестивалями и концертами в честь трудящихся, в Германии жгут костры в борьбе с колдовством, а в Норвегии просто радуются первым теплым денькам и выезжают на пикник, отмечая День сусликов. Какие еще праздники прячутся за одной датой?

Истоки Первомая

История праздника 1 Мая тесно связана с борьбой рабочих за свои права в конце XIX века. Точкой отсчета стали события 1 мая 1886 года в Чикаго, США. В этот день прошла массовая забастовка рабочих. Они требовали сократить 15-часовой рабочий день до 8 часов в сутки и установить два официальных выходных в неделю.

В Российской империи первые первомайские демонстрации проходили тайно — за городом, в лесах и на лугах. Такие нелегальные собрания называли маёвками.

В советский период 1 Мая превратился в один из главных государственных праздников | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ советский период 1 Мая превратился в один из главных государственных праздников | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В советский период 1 Мая превратился в один из главных государственных праздников

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Первая задокументированная маёвка состоялась в 1891 году под Петербургом. Со временем они стали традицией рабочего движения: на них читали политические речи, пели революционные песни и обсуждали требования к работодателям.

Языческие корни

После Октябрьской революции 1917 года праздник обрел официальный статус. Однако у этой даты есть и более древние корни, связанные с языческими весенними обрядами.

В Древнем Риме 1 мая отмечали праздник в честь нимфы Майи — богини плодородия. Жители проводили ритуалы и церемонии, чтобы угодить ей. В славянской культуре ночь на 1 мая была связана с Живиным днем — праздником в честь богини жизни, весны и плодородия Живы. Гулянья проводили у засеянных полей, чтобы попросить у покровительницы богатого урожая и приплода у скота.

У покровителей всегда просили богатого урожая | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUУ покровителей всегда просили богатого урожая | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

У покровителей всегда просили богатого урожая

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Со временем эти традиции в большинстве регионов ушли в прошлое, но в некоторых странах связь с весенними обрядами сохраняется до сих пор. Например, в Германии 1 мая совпадает с Вальпургиевой ночью. Название праздника связано с днем памяти святой Вальпургии, но со временем он стал символизировать борьбу с колдовством.

Праздник Кузьма Огородник

В России 1 мая знаменито не только борьбой за рабочие права. Существует еще и народный праздник Кузьма Огородник. Он связан с почитанием памяти святителя Космы, епископа Халкидонского, жившего в IX веке в Константинополе. Косма прославился как защитник православной веры и иконопочитания.

У Кузьмы Огородника можно было попросить хорошего урожая | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUУ Кузьмы Огородника можно было попросить хорошего урожая | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

У Кузьмы Огородника можно было попросить хорошего урожая

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Церковная традиция соединилась с народными обычаями, и в честь святителя придумали праздник, который отлично вписался в земледельческий календарь крестьян. Считалось, что именно 1 мая нужно начинать основные полевые и огородные работы. Отсюда и народное название — Кузьма Огородник.

В этот день можно работать на земле, попадать под майский дождь для укрепления здоровья, делать прогнозы погоды на лето. Ссориться, играть в азартные игры, носить грязную одежду категорически запрещалось и считалось плохой приметой.

Крестьяне готовили грядки к посадкам, вымачивали семена перед посевом. Интересно, что работами должны были заниматься только женщины. Считалось, если посадки проведет мужчина, то они не дадут хорошего урожая.

На погоду также обращали внимание: теплый день предвещал похолодание в конце мая, холода сулили плодородный год, дожди считались залогом богатого урожая и хорошего клева.

Приметы в праздничные дни играли очень большую роль | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПриметы в праздничные дни играли очень большую роль | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Приметы в праздничные дни играли очень большую роль

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Почтовые марки, суслики и ландыши

Во Франции 1 мая вместе с Днем труда отмечают еще и традиционный праздник — День ландыша. По легенде, король Карл IX в 1561 году получил в подарок веточку ландыша и, растроганный, приказал дарить эти цветы ко Дню весны всем придворным.

В современной трактовке праздника на улицах устраивают мини-ярмарки, где продают крошечные букеты. Подаренный букетик засушивают и хранят год как талисман, приносящий счастье.

Ландыши&nbsp;— особенные цветы для Франции | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RUЛандыши&nbsp;— особенные цветы для Франции | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Ландыши — особенные цветы для Франции

Источник:

Густаво Зырянов / NGS.RU

Еще один необычный праздник, который отмечают 1 мая, — день рождения почтовой марки. Дата связана с появлением первой в мире почтовой марки в 1840 году. Реформатором почтовой системы стал Роуленд Хилл, английский учитель. Мужчина еще в детстве слышал от матери о большой стоимости и сложности почтовых услуг. Женщина работала в почтовом отделении.

Так, в 1837 году Хилл разработал почтовую реформу, которая сделала использование марок возможным. Его идеи привели к созданию единой почтовой системы в Англии, и 1 мая 1840 года в продажу поступила первая партия почтовых марок.

Марки упростили почтовую связь | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUМарки упростили почтовую связь | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Марки упростили почтовую связь

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Не менее удивительный праздник отмечают 1 мая в Канаде — День суслика. Родоначальниками этого дня стали коренные жители страны: племена индейцев кри, сиу, алгонкинов, атсина и ассинобойн. Для них суслик был важным ориентиром, ведь его пробуждение подсказывало, когда можно приступать к полевым работам и сбору целебных трав.

В день праздника везде звучит веселая музыка, люди поют песни у костра, проводятся народные гулянья и состязания. Есть даже примета, что встреча с сусликом утром 1 мая сулит удачный год.

В Канаде очень любят сусликов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ Канаде очень любят сусликов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Канаде очень любят сусликов

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
1 Мая Майские праздники Мир
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Комментарии
3
Гость
1 мая, 01:17
Только не День труда, а День международной солидарности трудящихся в борьбе за освобождение от капиталистической эксплуатации.
Гость
30 апреля, 21:54
Этот праздник нужен для открытия сезона летней рыбалки разрешенными снастями в разрешенных местах. Для выполнения работ в саду, огороде.
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