Какие шоу смотреть в майские? Большая телепрограмма на длинные выходные

Диван, плед, вкусняшки — готово? Осталось выбрать, что смотреть! Мы взяли на себя самую сложную часть: собрали в одном месте все топовые шоу, которые выйдут в майские выходные на российском ТВ. Никаких скучных передач — только то, что вы любите.
Первый канал
В эти выходные на Первом можно будет и посмеяться от души, и прокачать эрудицию. Сначала зарядимся позитивом от команд КВН, а следом проверим свои знания в игре «Кто хочет стать миллионером?». Кроме этого, зрителей ждет возвращение легендарного музыкального шоу «До ре».
Во сколько и когда смотреть
1 мая
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+) — 21:35.
2 мая
«Кто хочет стать миллионером?» (12+) — 17:05.
3 мая
Премьера «До ре» (12+) — 19:00.
Еще на Первом канале в 10:15 2 мая пройдет премьера этнографического проекта «Хочется праздника» (12+). Это цикл программ, где четверо молодых исследователей фольклора погружаются в традиционные праздники, чтобы не просто изучить, а полностью прожить каждый обряд — от святочных колядок до масленичных гуляний.
В эфире на «России 1»
Выходные на «России 1» пройдут под душевные разговоры и любимые песни, ведь в эфире будут такие программы, как «Привет, Андрей!» (12+) и «Песни от всей души» (12+).
Во сколько и когда смотреть
1 мая
«Песни от всей души» (12+) — 17:50.
2 мая
«Привет, Андрей!» (12+) — 17:50.
3 мая
«Песни от всей души» (12+) — 17:50.
Вечером можно будет расслабиться под культовые российские фильмы «Первый на олимпе» (12+) и «Чемпион мира» (6+). Первая картина — спортивная драма про советского олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова.
Вторая — история легендарного шахматного поединка за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и гроссмейстером-претендентом Виктором Корчным. К слову, этот фильм в 2023 году стал лучшим фильмом по версии премии «Золотой орел».
Во сколько и когда смотреть
1 мая
«Первый на олимпе» (12+) — 21:30.
«Чемпион мира» (6+) — 23:25.
Для любителей мелодрам в 21:00 2 мая покажут мини-сериал «Училка» (16+). Картина расскажет историю молодой учительницы русского языка и литературы. После предательства жениха девушка начинает новую жизнь в сельской местности.
Захватывающие сериалы от НТВ
НТВ порадует зрителей захватывающими сериалами. В майские будут крутить детективы «Псы и волки» (16+) про бандитов из 90-х и оперов. И «Емеля» (16+), который рассказывает про капитана полиции из провинциального города, которому под силу раскрыть самые запутанные преступления.
Во сколько и когда смотреть
1 мая
«Емеля» (16+) — 10:20–16:00 / 16:20–19:00.
«Псы и волки» (16+) — 19:30–22:15.
2 мая
«Емеля» (16+) — 14:00–16:00 / 16:20–19:00.
«Псы и волки» (16+) — 20:20–22:20.
3 мая
«Емеля» (16+) — 14:00–16:00 / 16:20–19:00.
«Псы и волки» (16+) — 20:20–22:20.
Любимые шоу на ТНТ
На ТНТ парад премьер и новых сезонов. Отправьтесь в путешествие по Китаю с шоу «Сокровища императора» (16+) или добавьте в свои выходные немного мистики с шоу «Новая битва экстрасенсов» (16+). Если не хочется сложных адреналиновых эмоций, то можно отвлечься на новые выпуски «Комеди Клаб» (16+), «Однажды в России» (16+) и Stand Up (18+).
Во сколько и когда смотреть
1 мая
«Комеди Клаб» (16+) — 21:00.
«Однажды в России Новый сезон» (16+) — 22:00.
Stand Up (18+) — 23:00.
2 мая
«Новая битва экстрасенсов» (16+) — 18:30.
«Музыкальная интуиция» (16+) — 21:00.
3 мая
«Сокровища императора» (16+) — 18:00.
«Шоу Воли» (16+) — 23:00.
Еще с 08:40 1 мая по ТНТ будет идти сериал «Праздники» (16+) про семью Пыжовых, живущих в небольшом городке средней полосы России. Каждый эпизод — это один праздник, на который вся семья собирается в загородном доме у родителей. Поскольку все члены семьи не похожи друг на друга, часто им приходится приложить максимальные усилия, чтобы не поссориться. Из-за этого возникает масса комичных жизненных ситуаций.
Все на «СТС»
На СТС в выходные — премьера уже давно полюбившегося зрителю шоу «Суперниндзя. Дети» (12+). Экстрим-шоу с юными участниками выйдет 3 мая в 17:00.
Кроме этого, в эфире канала все выходные будут показывать фильмы на любой вкус. Например, любители фэнтези смогут посмотреть картину «Тайна Мунакара». Сюжет рассказывает про 13-летнюю девочку Мари, которая после смерти отца узнаёт о том, что она последняя Лунная Принцесса. Для фанатов комедии в ТВ-программе предусмотрен «Холоп 2» или «Моя ужасная няня», а для любителей драм — фильм «1+1».
Во сколько и когда смотреть
2 мая
«Тайна Мунакара» (12+) — 15:00.
«Моя ужасная няня» (16+) — 17:00.
«Моя ужасная няня 2» (6+)— 19:00.
«1+1» (16+) — 21:05.
3 мая
«Холоп 2» (12+) — 21:00.
Сериальные выходные на Пятом канале
Большой выбор сериалов в майские выходные предлагает Пятый канал. Детективный сериал о работе группы СОБР «Наш спецназ» (16+) и комедийную драму «Каникулы строгого режима» (12+) о необычном побеге из колонии можно посмотреть 1 мая.
Далее, 2 мая, в эфире канала включат криминально‑драматический сериал о бывшем полицейском Дмитрии Рыжове «Условный мент» (16+), а комедийный детектив о нестандартном полицейском подразделении «Шальной отдел» (16+) снизит накал страстей 3 мая.
Во сколько и когда смотреть
1 мая
«Каникулы строгого режима» (12+) — 17:10–19:15.
«Наш спецназ» (16+) — 20:15–02:20.
2 мая
«Условный мент» (16+) — 05:00–23:05.
3 мая
«Шальной отдел» (16+) — 08:35–22:15.
Трогательные вечера на «Домашнем»
Для тех, кто устал от захватывающих сериалов, телеканал «Домашний» подготовил более спокойную и романтичную программу. Волнующие судьбы героев мелодрам «Дитя раздора», «Общий сын», «Запретная правда», «Молодая» и другие не оставят равнодушными зрителей в эти выходные.
Во сколько и когда смотреть
1 мая
«Дитя раздора» (16+) — 10:10–19:00.
«Молодая» (16+) — 19:00–22:55.
2 мая
«Общий сын» (16+) — 15:00–19:00.
«Запретная правда» (16+) — 19:00–23:00.
3 мая
«Тень сомнений» (16+) — 14:55–19:00.
«Родная» (16+) — 19:00–22:55.
Классика на «Пятнице!»
Майские выходные на «Пятнице!» — это возвращение к любимым шоу, которые давно стали классикой и завоевали сердца зрителей. В эти дни телеканал предлагает окунуться в атмосферу проверенных хитов: от захватывающих путешествий в «Погнали!» (16+) до любовных драм в «Ставке на любовь» (16+).
Во сколько и когда смотреть
1 мая
«Четыре дачи» (16+) — 07:50–21:20.
«Ставка на любовь» (16+) — 23:00–02:00.
2 мая
«Черный список. На кухне» (16+) — 09:00–14:50.
«Погнали!» (16+) — 15:50–20:00.
3 мая
«Погнали!» (16+) — 09:00–22:00.
«Ставка на любовь» (16+) — 23:10–02:00.
Золотой фонд кино на «МИРе»
Канал «МИР» предлагает зрителю отправиться в путешествие по миру киноклассики, знакомой и любимой с детства. В эфире — золотой фонд отечественного и зарубежного кинематографа.
Во сколько и когда смотреть
1 мая
«Невероятные приключения итальянцев в России» (16+) — 18:15–20:25.
«Двенадцать стульев» (16+) — 20:25–23:40.
2 мая
«Зита и Гита» (16+) — 14:05–17:10.
«Танцор диско» (16+) — 17:10–18:00 / 18:15–20:00.
3 мая
«Бронзовая птица» (16+) — 18:25–22:30.
«Дежа Вю» (16+) — 22:30–00:30.
Разнообразный «ЧЕ»
В программе канала «ЧЕ» — микс для любого настроения: от уморительных роликов с пушистыми звездами в «Улетных животных» до напряженных операций в сериале «СОБР». Любители дорог и приключений оценят культовые «Дальнобойщики», а для тех, кто хочет посмеяться от души, — легендарный обзор вирусных видео «+100500».
Во сколько и когда смотреть
1 мая
«Улетные животные» (16+) — 12:30–17:00.
«+100500» (16+) — 17:00–23:00.
2 мая
«СОБР» (16+) — 10:00–00:50.
3 мая
«Дальнобойщики» (16+) — 10:00–20:00.
«+100500» (16+) — 20:00–23:00.