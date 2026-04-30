Какие шоу смотреть в майские? Большая телепрограмма на длинные выходные

Публикуем расписание шоу на ТВ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Диван, плед, вкусняшки — готово? Осталось выбрать, что смотреть! Мы взяли на себя самую сложную часть: собрали в одном месте все топовые шоу, которые выйдут в майские выходные на российском ТВ. Никаких скучных передач — только то, что вы любите.

Первый канал

В эти выходные на Первом можно будет и посмеяться от души, и прокачать эрудицию. Сначала зарядимся позитивом от команд КВН, а следом проверим свои знания в игре «Кто хочет стать миллионером?». Кроме этого, зрителей ждет возвращение легендарного музыкального шоу «До ре».

Во сколько и когда смотреть

1 мая

«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+) — 21:35.

2 мая

«Кто хочет стать миллионером?» (12+) — 17:05.

Эту передачу любят тысячи зрителей Источник: шоу «Кто хочет стать миллионером?» (12+), Первый канал, 2025 год

3 мая

Премьера «До ре» (12+) — 19:00.

Еще на Первом канале в 10:15 2 мая пройдет премьера этнографического проекта «Хочется праздника» (12+). Это цикл программ, где четверо молодых исследователей фольклора погружаются в традиционные праздники, чтобы не просто изучить, а полностью прожить каждый обряд — от святочных колядок до масленичных гуляний.

В эфире на «России 1»

Выходные на «России 1» пройдут под душевные разговоры и любимые песни, ведь в эфире будут такие программы, как «Привет, Андрей!» (12+) и «Песни от всей души» (12+).

В шоу регулярно выступают яркие гости Источник: «Привет, Андрей!» (12+), 2018 год, режиссер Сергей Широков

Во сколько и когда смотреть

1 мая

«Песни от всей души» (12+) — 17:50.

2 мая

«Привет, Андрей!» (12+) — 17:50.

3 мая

«Песни от всей души» (12+) — 17:50.

Вечером можно будет расслабиться под культовые российские фильмы «Первый на олимпе» (12+) и «Чемпион мира» (6+). Первая картина — спортивная драма про советского олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова.

Фильм рассказывает про спортсмена Источник: «Первый на олимпе» (12+), 2025 год, режиссер Артем Михалков

Вторая — история легендарного шахматного поединка за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и гроссмейстером-претендентом Виктором Корчным. К слову, этот фильм в 2023 году стал лучшим фильмом по версии премии «Золотой орел».

В картине показан легендарный шахматный поединок Источник: «Чемпион мира» (6+), 2021 год, режиссер Алексей Сидоров

Во сколько и когда смотреть

1 мая

«Первый на олимпе» (12+) — 21:30.

«Чемпион мира» (6+) — 23:25.

Для любителей мелодрам в 21:00 2 мая покажут мини-сериал «Училка» (16+). Картина расскажет историю молодой учительницы русского языка и литературы. После предательства жениха девушка начинает новую жизнь в сельской местности.

Сериал покажут вечером Источник: «Училка» (16+), 2025 год, режиссер Анатолий Артамонов

Захватывающие сериалы от НТВ

НТВ порадует зрителей захватывающими сериалами. В майские будут крутить детективы «Псы и волки» (16+) про бандитов из 90-х и оперов. И «Емеля» (16+), который рассказывает про капитана полиции из провинциального города, которому под силу раскрыть самые запутанные преступления.

На НТВ будут крутить сериалы Источник: «Псы и волки» (16+), 2025 год, режиссер Алан Дзоциев

Во сколько и когда смотреть

1 мая

«Емеля» (16+) — 10:20–16:00 / 16:20–19:00.

«Псы и волки» (16+) — 19:30–22:15.

2 мая

«Емеля» (16+) — 14:00–16:00 / 16:20–19:00.

«Псы и волки» (16+) — 20:20–22:20.

Герой этого сериала распутывает даже самые сложные загадки Источник: «Емеля» (16+), 2024 год, режиссер Мирослав Малич

3 мая

«Емеля» (16+) — 14:00–16:00 / 16:20–19:00.

«Псы и волки» (16+) — 20:20–22:20.

Любимые шоу на ТНТ

На ТНТ парад премьер и новых сезонов. Отправьтесь в путешествие по Китаю с шоу «Сокровища императора» (16+) или добавьте в свои выходные немного мистики с шоу «Новая битва экстрасенсов» (16+). Если не хочется сложных адреналиновых эмоций, то можно отвлечься на новые выпуски «Комеди Клаб» (16+), «Однажды в России» (16+) и Stand Up (18+).

За поворотами этого шоу следит множество зрителей Источник: «Сокровища императора» (16+), 2026 год, режиссер Наталия Очигава

Во сколько и когда смотреть

1 мая

«Комеди Клаб» (16+) — 21:00.

«Однажды в России Новый сезон» (16+) — 22:00.

Stand Up (18+) — 23:00.

2 мая

«Новая битва экстрасенсов» (16+) — 18:30.

«Музыкальная интуиция» (16+) — 21:00.

«Битва экстрасенсов» — многолетний хит канала Источник: «Новая битва экстрасенсов» (16+), 2026 год, режиссер Федор Торстенсен, Ольга Шмид и Олег Чаурс

3 мая

«Сокровища императора» (16+) — 18:00.

«Шоу Воли» (16+) — 23:00.

Еще с 08:40 1 мая по ТНТ будет идти сериал «Праздники» (16+) про семью Пыжовых, живущих в небольшом городке средней полосы России. Каждый эпизод — это один праздник, на который вся семья собирается в загородном доме у родителей. Поскольку все члены семьи не похожи друг на друга, часто им приходится приложить максимальные усилия, чтобы не поссориться. Из-за этого возникает масса комичных жизненных ситуаций.

Все на «СТС»

На СТС в выходные — премьера уже давно полюбившегося зрителю шоу «Суперниндзя. Дети» (12+). Экстрим-шоу с юными участниками выйдет 3 мая в 17:00.

Участники шоу выполняют сложнейшие трюки Источник: «Суперниндзя. Дети» (12+), 2026 год, режиссер Юрий Кондратюк

Кроме этого, в эфире канала все выходные будут показывать фильмы на любой вкус. Например, любители фэнтези смогут посмотреть картину «Тайна Мунакара». Сюжет рассказывает про 13-летнюю девочку Мари, которая после смерти отца узнаёт о том, что она последняя Лунная Принцесса. Для фанатов комедии в ТВ-программе предусмотрен «Холоп 2» или «Моя ужасная няня», а для любителей драм — фильм «1+1».

Во сколько и когда смотреть

2 мая

«Тайна Мунакара» (12+) — 15:00.

«Моя ужасная няня» (16+) — 17:00.

«Моя ужасная няня 2» (6+)— 19:00.

«1+1» (16+) — 21:05.

Эта картина пробивает на слезу! Источник: «1+1» (16+), 2011 год, режиссеры Оливье Накаш, Эрик Толедано

3 мая

«Холоп 2» (12+) — 21:00.

Сериальные выходные на Пятом канале

Большой выбор сериалов в майские выходные предлагает Пятый канал. Детективный сериал о работе группы СОБР «Наш спецназ» (16+) и комедийную драму «Каникулы строгого режима» (12+) о необычном побеге из колонии можно посмотреть 1 мая.

Далее, 2 мая, в эфире канала включат криминально‑драматический сериал о бывшем полицейском Дмитрии Рыжове «Условный мент» (16+), а комедийный детектив о нестандартном полицейском подразделении «Шальной отдел» (16+) снизит накал страстей 3 мая.

В центре сюжета этого сериала — бывший полицейский Источник: «Шальной отдел» (16+), 2025 год, режиссер Андрей Голубев

Во сколько и когда смотреть

1 мая

«Каникулы строгого режима» (12+) — 17:10–19:15.

«Наш спецназ» (16+) — 20:15–02:20.

2 мая

«Условный мент» (16+) — 05:00–23:05.

3 мая

«Шальной отдел» (16+) — 08:35–22:15.

Трогательные вечера на «Домашнем»

Для тех, кто устал от захватывающих сериалов, телеканал «Домашний» подготовил более спокойную и романтичную программу. Волнующие судьбы героев мелодрам «Дитя раздора», «Общий сын», «Запретная правда», «Молодая» и другие не оставят равнодушными зрителей в эти выходные.

Во сколько и когда смотреть

1 мая

«Дитя раздора» (16+) — 10:10–19:00.

«Молодая» (16+) — 19:00–22:55.

Сериал придется по душе любителям мелодрам Источник: «Молодая» (16+), 2025 год, режиссер Алексей Колмогоров

2 мая

«Общий сын» (16+) — 15:00–19:00.

«Запретная правда» (16+) — 19:00–23:00.

3 мая

«Тень сомнений» (16+) — 14:55–19:00.

«Родная» (16+) — 19:00–22:55.

Проект «Родная» покажут вечером Источник: «Родная» (16+), 2025 год, режиссер Петр Степин

Классика на «Пятнице!»

Майские выходные на «Пятнице!» — это возвращение к любимым шоу, которые давно стали классикой и завоевали сердца зрителей. В эти дни телеканал предлагает окунуться в атмосферу проверенных хитов: от захватывающих путешествий в «Погнали!» (16+) до любовных драм в «Ставке на любовь» (16+).

На «Пятнице!» в эфире будут хиты Источник: «Погнали!» (16+), 2026 год, режиссер Стас Натанзон

Во сколько и когда смотреть

1 мая

«Четыре дачи» (16+) — 07:50–21:20.

«Ставка на любовь» (16+) — 23:00–02:00.

2 мая

«Черный список. На кухне» (16+) — 09:00–14:50.

«Погнали!» (16+) — 15:50–20:00.

3 мая

«Погнали!» (16+) — 09:00–22:00.

«Ставка на любовь» (16+) — 23:10–02:00.

«Ставка на любовь» — про страсти и драмы Источник: «Ставка на любовь» (16+), 2025 год, режиссер Михаил Полиит

Золотой фонд кино на «МИРе»

Канал «МИР» предлагает зрителю отправиться в путешествие по миру киноклассики, знакомой и любимой с детства. В эфире — золотой фонд отечественного и зарубежного кинематографа.

Во сколько и когда смотреть

1 мая

«Невероятные приключения итальянцев в России» (16+) — 18:15–20:25.

Несколько поколений выросло на этом фильме Источник: «Невероятные приключения итальянцев в России» (16+), 1974 год, режиссер Эльдар Рязанов

«Двенадцать стульев» (16+) — 20:25–23:40.

2 мая

«Зита и Гита» (16+) — 14:05–17:10.

«Танцор диско» (16+) — 17:10–18:00 / 18:15–20:00.

Любители ностальгии оценят! Источник: «Танцор диско» (16+), 1982 год, режиссер Баббар Субхаш

3 мая

«Бронзовая птица» (16+) — 18:25–22:30.

«Дежа Вю» (16+) — 22:30–00:30.

Разнообразный «ЧЕ»

В программе канала «ЧЕ» — микс для любого настроения: от уморительных роликов с пушистыми звездами в «Улетных животных» до напряженных операций в сериале «СОБР». Любители дорог и приключений оценят культовые «Дальнобойщики», а для тех, кто хочет посмеяться от души, — легендарный обзор вирусных видео «+100500».

Во сколько и когда смотреть

1 мая

«Улетные животные» (16+) — 12:30–17:00.

«+100500» (16+) — 17:00–23:00.

2 мая

«СОБР» (16+) — 10:00–00:50.

Сериал рассказывает о работе сотрудников СОБРа Источник: «СОБР» (16+), 2012 год, режиссер Станислав Мареев, Андрей Линич

3 мая

«Дальнобойщики» (16+) — 10:00–20:00.

«+100500» (16+) — 20:00–23:00.