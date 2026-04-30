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Развлечения Обзор Кто из звезд приедет в Ярославль в мае: афиша

Кто из звезд приедет в Ярославль в мае: афиша

Рассказываем, какие концерты пройдут в городе

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Афиша концертов на май | Источник: Мария Романова / 76.RUАфиша концертов на май | Источник: Мария Романова / 76.RU

Афиша концертов на май

Источник:

Мария Романова / 76.RU

Не знаете, чем заняться в мае, кроме выездов на природу с шашлыками? Мы собрали для вас афишу концертов, которые пройдут в Ярославле в последний месяц весны.

Концерт АК-47

Солисту группы Виталию Гостюхину 38 лет | Источник: vityaak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Солисту группы Виталию Гостюхину 38 лет | Источник: vityaak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Солисту группы Виталию Гостюхину 38 лет

Источник:

vityaak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

15 мая в Ярославле пройдет концерт группы АК-47 (18+). Сольник состоится в «Руки Вверх! Бар (ex. Горка)». Начало запланировано на 20:00.

Согласно данным «Яндекс Афиша», стоимость билетов варьируется от 2,2 до 5 тысяч рублей. При этом по данным на конец апреля, большинство посадочных мест в зале еще свободны.

Самые дешевые места&nbsp;— на танцполе | Источник: Яндекс АфишаСамые дешевые места&nbsp;— на танцполе | Источник: Яндекс Афиша

Самые дешевые места — на танцполе

Источник:

Яндекс Афиша

АК-47 — российская рэп-группа из города Берёзовского Свердловской области, образованная в 2004 году. Кстати, название коллектива отсылает к автомату Калашникова.

В состав группы входят два исполнителя — Витя АК (Виталий Гостюхин) и Макси АК (Максим Брылин). Дуэт стал известен благодаря андеграундному звучанию и текстам, основанным на реальных жизненных ситуациях участников.

Среди популярных треков группы — «Але, это Пакистан», «Тем, кто с нами», «Чё ты паришься», «Слыш, малыш» и др.

Концерт ЛСП

Желающих послушать исполнителя трека «Ути-пути» немало | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUЖелающих послушать исполнителя трека «Ути-пути» немало | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Желающих послушать исполнителя трека «Ути-пути» немало

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

В КЗЦ «Вознесенский» 16 мая состоится концерт ЛСП (16+). Начало запланировано на 20:00.

Согласно данным «Яндекс Афиши», стоимость билетов варьируется от 3,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от выбранной категории мест. Билет на танцпол стоит 3,6 тысячи рублей. Самые дорогие места — сидячие вблизи сцены. По данным на 28 апреля, в продаже осталось всего шесть таких билетов.

Концерт ЛТП пройдет в субботу, 16 мая | Источник: Яндекс АфишаКонцерт ЛТП пройдет в субботу, 16 мая | Источник: Яндекс Афиша

Концерт ЛТП пройдет в субботу, 16 мая

Источник:

Яндекс Афиша

ЛСП — музыкальный проект, основанный в 2012 году в Беларуси. Изначально он был создан исполнителем Олегом Савченко (известным как Oleg LSP) и продюсером Романом Сащеко (Romario). После смерти Романа Сащеко в 2017 году проект продолжил существование в формате сольного проекта Олега.

ЛСП работает на стыке жанров хип-хопа, поп-музыки и электронной музыки. Для творчества характерны меланхоличное звучание, эмоциональные тексты и сочетание лирики с более жесткими рэп-партиями.

Среди популярных треков — «Белый танец», «Ути-пути», «Порнозвезда», «Тело», «Холостяк» и др.

Концерт группы Zoloto

Главный солист группы Zoloto&nbsp;— Владимир Золотухин | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUГлавный солист группы Zoloto&nbsp;— Владимир Золотухин | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Главный солист группы Zoloto — Владимир Золотухин

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

19 мая в Ярославле выступит (16+) группа Zoloto. Концерт пройдет в «Руки Вверх! Бар» (ex. «Горка»). Начало — в 19:00.

Билеты стоят от 3,3 до 6 тысяч рублей. Самые дешевые места — на танцполе. В зале также есть сидячие места за столиками. Самые дорогие места у сцены уже раскуплены — осталось только два билета.

Большинство мест в зале, на конец апреля, пока не раскуплено | Источник: Яндекс АфишаБольшинство мест в зале, на конец апреля, пока не раскуплено | Источник: Яндекс Афиша

Большинство мест в зале, на конец апреля, пока не раскуплено

Источник:

Яндекс Афиша

Zoloto — российский музыкальный проект в жанре инди-поп. Основал группу Владимир Золотухин. Проект появился в конце 2010-х годов и быстро набрал популярность.

Музыка Zoloto отличается мягким вокалом, спокойной аранжировкой и эмоциональной подачей. В композициях часто поднимаются темы личных переживаний, отношений и внутреннего состояния человека. Среди популярных треков — «Грустно на афтепати», «Улицы ждали», «Ближе», «Сильная» и др.

Тринадцать карат

Александру Ясюкевичу 25 лет | Источник: Тринадцать карат / Vk.comАлександру Ясюкевичу 25 лет | Источник: Тринадцать карат / Vk.com

Александру Ясюкевичу 25 лет

Источник:

Тринадцать карат / Vk.com

28 мая в Ярославле состоится концерт (16+) исполнителя «Тринадцать карат». Выступление пройдёт на площадке «Китайский лётчик Джао Да!».

Стоимость билетов на танцпол начинается от 2,5 до 7 тысяч рублей. При этом на концертной площадке есть сидячие места за столами. На них осталось четыре свободных билета.

Оставшиеся билеты на концерт стоят от 2,5 до 7 тысяч рублей | Источник: Яндекс АфишаОставшиеся билеты на концерт стоят от 2,5 до 7 тысяч рублей | Источник: Яндекс Афиша

Оставшиеся билеты на концерт стоят от 2,5 до 7 тысяч рублей

Источник:

Яндекс Афиша

«Тринадцать карат» — российский музыкальный проект, основанный Александром Ясюкевичем. Артист работает на стыке поп-рока, инди и альтернативной музыки.

Проект получил широкую известность в начале 2020-х годов. Основная тематика песен — любовь, одиночество и личные переживания. Среди популярных треков — «Водопадами», «Саша, останься со мной», «Запутанный мир», «Растаяли дни» и др.

А вы ходите на концерты?

Да, очень люблю слушать любимых исполнителей живьем
Редко, так как билеты дорого стоят
Мои любимые исполнители не приезжают с концертами в Ярославль
Не люблю концерты
Отвечу в комментариях
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
12
Гость
1 мая, 13:44
шлак какой то
Гость
1 мая, 12:34
Это " звезды"?!!
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Гость
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