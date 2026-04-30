Кто из звезд приедет в Ярославль в мае: афиша

Не знаете, чем заняться в мае, кроме выездов на природу с шашлыками? Мы собрали для вас афишу концертов, которые пройдут в Ярославле в последний месяц весны.
Концерт АК-47
15 мая в Ярославле пройдет концерт группы АК-47 (18+). Сольник состоится в «Руки Вверх! Бар (ex. Горка)». Начало запланировано на 20:00.
Согласно данным «Яндекс Афиша», стоимость билетов варьируется от 2,2 до 5 тысяч рублей. При этом по данным на конец апреля, большинство посадочных мест в зале еще свободны.
АК-47 — российская рэп-группа из города Берёзовского Свердловской области, образованная в 2004 году. Кстати, название коллектива отсылает к автомату Калашникова.
В состав группы входят два исполнителя — Витя АК (Виталий Гостюхин) и Макси АК (Максим Брылин). Дуэт стал известен благодаря андеграундному звучанию и текстам, основанным на реальных жизненных ситуациях участников.
Среди популярных треков группы — «Але, это Пакистан», «Тем, кто с нами», «Чё ты паришься», «Слыш, малыш» и др.
Концерт ЛСП
В КЗЦ «Вознесенский» 16 мая состоится концерт ЛСП (16+). Начало запланировано на 20:00.
Согласно данным «Яндекс Афиши», стоимость билетов варьируется от 3,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от выбранной категории мест. Билет на танцпол стоит 3,6 тысячи рублей. Самые дорогие места — сидячие вблизи сцены. По данным на 28 апреля, в продаже осталось всего шесть таких билетов.
ЛСП — музыкальный проект, основанный в 2012 году в Беларуси. Изначально он был создан исполнителем Олегом Савченко (известным как Oleg LSP) и продюсером Романом Сащеко (Romario). После смерти Романа Сащеко в 2017 году проект продолжил существование в формате сольного проекта Олега.
ЛСП работает на стыке жанров хип-хопа, поп-музыки и электронной музыки. Для творчества характерны меланхоличное звучание, эмоциональные тексты и сочетание лирики с более жесткими рэп-партиями.
Среди популярных треков — «Белый танец», «Ути-пути», «Порнозвезда», «Тело», «Холостяк» и др.
Концерт группы Zoloto
19 мая в Ярославле выступит (16+) группа Zoloto. Концерт пройдет в «Руки Вверх! Бар» (ex. «Горка»). Начало — в 19:00.
Билеты стоят от 3,3 до 6 тысяч рублей. Самые дешевые места — на танцполе. В зале также есть сидячие места за столиками. Самые дорогие места у сцены уже раскуплены — осталось только два билета.
Zoloto — российский музыкальный проект в жанре инди-поп. Основал группу Владимир Золотухин. Проект появился в конце 2010-х годов и быстро набрал популярность.
Музыка Zoloto отличается мягким вокалом, спокойной аранжировкой и эмоциональной подачей. В композициях часто поднимаются темы личных переживаний, отношений и внутреннего состояния человека. Среди популярных треков — «Грустно на афтепати», «Улицы ждали», «Ближе», «Сильная» и др.
Тринадцать карат
28 мая в Ярославле состоится концерт (16+) исполнителя «Тринадцать карат». Выступление пройдёт на площадке «Китайский лётчик Джао Да!».
Стоимость билетов на танцпол начинается от 2,5 до 7 тысяч рублей. При этом на концертной площадке есть сидячие места за столами. На них осталось четыре свободных билета.
«Тринадцать карат» — российский музыкальный проект, основанный Александром Ясюкевичем. Артист работает на стыке поп-рока, инди и альтернативной музыки.
Проект получил широкую известность в начале 2020-х годов. Основная тематика песен — любовь, одиночество и личные переживания. Среди популярных треков — «Водопадами», «Саша, останься со мной», «Запутанный мир», «Растаяли дни» и др.
А вы ходите на концерты?