Лекции, фестивали, вечеринки: куда пойти в Ярославле в первые майские выходные — афиша по дням

Весна в Ярославле не радует теплом. Но это совсем не повод расстраиваться, ведь впереди нас ждут майские праздники, которые обещают быть насыщенными.
Городские власти представили афишу бесплатных концертов, а в этом тексте публикуем афишу событий, куда потребуется приобрести билет.
1 мая
Концерты
13:00 — концерт «Счастье быть частью» (6+) от музыкально-хореографического коллектива «Карусель». Мероприятие пройдет в ДК «Магистраль» на Суздальском шоссе, 1. Стоимость билета — 350 рублей.
19:00 — открытие Международного музыкального фестиваля под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. В ярославской филармонии пройдет концерт, посвященный 270-летию со дня рождения В. А. Моцарта (12+). Адрес: улица Максимова, 13. Стоимость билета от 800 до 3000 рублей.
20:00 — концерт ярославской группы Bird Bone (18+). В смешанном жанре рока и поп-панка ребята исполнят большую музыкальную программу. Мероприятие пройдет в баре «Папин гараж» на улице Победы, 38, билет на одного стоит 600 рублей, для двоих — 1000 рублей.
20:00 — импровизационная программа «Стендап на ходу» (18+). Выступят Дмитрий Москвин, Андрей Баронин, Алексей Чураевский и Артем Головач. Мероприятие пройдет в «Стендап клубе» на Большой Октябрьской, 45. Цена входа на мероприятия — 600 рублей.
Театр
18:00 — в Доме актера им. Сергея Пускепалиса на улице Максимова, 7 покажут комедийный спектакль «Детективное агентство „Синий заяц“» (16+). Стоимость билета 1100 — 1700 рублей.
Экскурсии и лекции
12:30 — экскурсия-прогулка «Город в городе» (12+) от команды «Текстиль». Старт маршрута — улица Стачек, рядом с ДК «Красный перекоп». Цена билета: 450 — 500 рублей.
2 мая
Концерты
17:00 — программа «Ты вечна, музыка любви» (6+). На сцене с песнями выступят ярославцы Людмила Меркулова, Евгений Крапивинский и Михаил Сим. Концерт пройдет в ДК «Нефтяник» на Московском проспекте, 92, билет стоит 250 — 500 рублей.
20:00 — импровизационное комедийное шоу «Чем занимаетесь?» от Дмитрия Москвина (18+) Мероприятие пройдет в «Стендап клубе» на Большой Октябрьской, 45. Цена входа на мероприятия — 600 рублей.
Театр
12:30 — экспериментальный спектакль «Бранч у пивовара» (18+) в ресторане «Пивоваръ». Стоимость билета от 4900 до 9900 рублей.
17:00 — мероприятие «История в бокале: Тайны Российского Виноделия» (18+) в ресторане «Дежавю». Гостей ждет театрализованная дегустация, знакомство с необычными персонажами и захватывающие истории, которые перенесут вас в 19 век и СССР. Вы проследите возрождение российского виноделия и примете участие в конкурсах и викторинах. Стоимость билета — 5900 рублей.
18:00 — спектакль «До свидания, девочки!» (12+). В Доме актера им. Сергея Пускепалиса на Максимова, 7 покажут постановку-воспоминание о любви и войне от продюсерского центра «Волков. Подмостки». Стоимость билета от 800 до 1200 рублей.
19:30 — постановка «Яма» (18+) по одноименному произведению Александра Куприна. Спектакль покажут в студии «Наш театр» на улице Советская, 19, билет обойдется в 600 рублей.
Экскурсии и лекции
10:00 — иммерсивная экскурсия «Русское чаепитие и пряничные изразцы» (6+). Гости попадут на прием к купцу Прянишникову и узнают традиции ярославского чаепития с пряниками. Мероприятие пройдет в досуговом центре «Артель» на Златоустинской, 11Б. Стоимость билетов: взрослый — 3500, взрослый+ребенок — 6000 рублей.
Иммерсивный — термин означает создание эффекта присутствия или погружения в среду.
12:00 — единственная в мае экскурсия «Дом для Красного Перекопа» (12+) в здании бывшего фабричного училища. С историей дома познакомит команда «Текстиль», стоимость билета 450 — 500 рублей.
с 12:30 до 21:00 — выставка передвижника Владимира Козина «Шаговит, шаговит!» Картины можно будет посмотреть в галерее «Отходники», Тутаевский округ, деревня Коломино.
13:00 пройдет театрализованная пешеходная аудиопрогулка «Волков. Голос» (12+). Спектакль-путешествие продлится 1,5 часа, маршрут составит приблизительно 3 километра. Вы пройдете по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Стоимость прогулки: 750 рублей — льготный билет, 1100 рублей — обычный.
19:30 — вечеринка-экскурсия «Бар „На Волге“» (18+). Гости отправятся на теплоходе по живописному участку Волги с завораживающими историческими панорамами города. Организаторы обещают танцы на палубе, дегустацию напитков от партнера и программу развлечений. Отправление теплохода с пятого причала Речного вокзала. Стоимость билета — 1900 рублей.
3 мая
Концерты
19:00 — стендап-концерт «Новые шутки» (18+). Гостей ждет формат комедийного шоу, в котором восемь комиков по очереди рассказывают свои шутки. Мероприятие пройдет в «Стендап клубе» на Большой Октябрьской, 45. Цена входа на мероприятия — 400 рублей.
20:00 — импровизационно-комедийный концерт «Несерьезное шоу» (18+). Мероприятие пройдет в концерт-холле «Кино» на Волжской набережной, 4, билет стоит от 1000 до 2000 рублей.
20:00 — стендап в «Первом Пабе» (18+) на Московском проспекте, 92. Свои шутки гостям расскажут Андрей Богданович, Дима Воробьев, Костя Корнеев и Шам Аглиев. Стоимость входа на мероприятие 550 — 600 рублей.
Театр
12:00 — спектакль «Жил-был царь» (6+). Интерактивный формат постановки позволит зрителям познакомиться с миром русского фольклора. Мероприятие пройдет в Доме актера им. Сергея Пускепалиса на Максимова, 7, билет стоит 700 рублей.
Экскурсии и лекции
12:00 — лекция «Центровая культура, или Ешь, молись, люби!» (12+). Мероприятие пройдет в творческом центре «Юник» на Республиканской, 84, лектор — Варвара Тирахова. Стоимость посещения — 1100 рублей.
13:00 — экскурсия-прогулка «Город в городе» (12+) от команды «Текстиль». Старт маршрута — улица Стачек, рядом с ДК «Красный перекоп». Цена билета: 450 — 500 рублей.
13:00 пройдет театрализованная пешеходная аудиопрогулка «Волков. Голос» (12+). Спектакль-путешествие продлится 1,5 часа, маршрут составит приблизительно 3 километра. Вы пройдете по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Стоимость прогулки: 750 рублей — льготный билет, 1100 рублей — обычный.
18:00 — творческая встреча с актрисой Волковского театра Натальей Асанкиной «Мой путь: роли сквозь время» (16+). Событие пройдет в Доме актера им. Сергея Пускепалиса на Максимова, 7, вход стоит 600 рублей.
Как собираетесь проводить майские выходные?
Ранее мы публиковали список мест, где в Ярославской области уже проснулись клещи. Будьте осторожны, отдыхая на природе!