НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

штиль.

 756мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Развлечения Обзор Лекции, фестивали, вечеринки: куда пойти в Ярославле в первые майские выходные — афиша по дням

Лекции, фестивали, вечеринки: куда пойти в Ярославле в первые майские выходные — афиша по дням

Лекции, фестивали и спектакли — собрали самое интересное

5 072
Афиша на первую часть майских выходных | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUАфиша на первую часть майских выходных | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Афиша на первую часть майских выходных

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Весна в Ярославле не радует теплом. Но это совсем не повод расстраиваться, ведь впереди нас ждут майские праздники, которые обещают быть насыщенными.

Городские власти представили афишу бесплатных концертов, а в этом тексте публикуем афишу событий, куда потребуется приобрести билет.

  1. 1 мая
  2. 2 мая
  3. 3 мая
1

1 мая

Концерты

  • 13:00 — концерт «Счастье быть частью» (6+) от музыкально-хореографического коллектива «Карусель». Мероприятие пройдет в ДК «Магистраль» на Суздальском шоссе, 1. Стоимость билета — 350 рублей.

  • 19:00 — открытие Международного музыкального фестиваля под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. В ярославской филармонии пройдет концерт, посвященный 270-летию со дня рождения В. А. Моцарта (12+). Адрес: улица Максимова, 13. Стоимость билета от 800 до 3000 рублей.

  • 20:00 — концерт ярославской группы Bird Bone (18+). В смешанном жанре рока и поп-панка ребята исполнят большую музыкальную программу. Мероприятие пройдет в баре «Папин гараж» на улице Победы, 38, билет на одного стоит 600 рублей, для двоих — 1000 рублей.

  • 20:00 — импровизационная программа «Стендап на ходу» (18+). Выступят Дмитрий Москвин, Андрей Баронин, Алексей Чураевский и Артем Головач. Мероприятие пройдет в «Стендап клубе» на Большой Октябрьской, 45. Цена входа на мероприятия — 600 рублей.

Театр

  • 18:00 — в Доме актера им. Сергея Пускепалиса на улице Максимова, 7 покажут комедийный спектакль «Детективное агентство „Синий заяц“» (16+). Стоимость билета 1100 — 1700 рублей.

Экскурсии и лекции

  • 12:30 — экскурсия-прогулка «Город в городе» (12+) от команды «Текстиль». Старт маршрута — улица Стачек, рядом с ДК «Красный перекоп». Цена билета: 450 — 500 рублей.

2

2 мая

Концерты

  • 17:00 — программа «Ты вечна, музыка любви» (6+). На сцене с песнями выступят ярославцы Людмила Меркулова, Евгений Крапивинский и Михаил Сим. Концерт пройдет в ДК «Нефтяник» на Московском проспекте, 92, билет стоит 250 — 500 рублей.

  • 20:00 — импровизационное комедийное шоу «Чем занимаетесь?» от Дмитрия Москвина (18+) Мероприятие пройдет в «Стендап клубе» на Большой Октябрьской, 45. Цена входа на мероприятия — 600 рублей.

Театр

  • 12:30 — экспериментальный спектакль «Бранч у пивовара» (18+) в ресторане «Пивоваръ». Стоимость билета от 4900 до 9900 рублей.

  • 17:00 — мероприятие «История в бокале: Тайны Российского Виноделия» (18+) в ресторане «Дежавю». Гостей ждет театрализованная дегустация, знакомство с необычными персонажами и захватывающие истории, которые перенесут вас в 19 век и СССР. Вы проследите возрождение российского виноделия и примете участие в конкурсах и викторинах. Стоимость билета — 5900 рублей.

  • 18:00 — спектакль «До свидания, девочки!» (12+). В Доме актера им. Сергея Пускепалиса на Максимова, 7 покажут постановку-воспоминание о любви и войне от продюсерского центра «Волков. Подмостки». Стоимость билета от 800 до 1200 рублей.

  • 19:30 — постановка «Яма» (18+) по одноименному произведению Александра Куприна. Спектакль покажут в студии «Наш театр» на улице Советская, 19, билет обойдется в 600 рублей.

Экскурсии и лекции

  • 10:00 — иммерсивная экскурсия «Русское чаепитие и пряничные изразцы» (6+). Гости попадут на прием к купцу Прянишникову и узнают традиции ярославского чаепития с пряниками. Мероприятие пройдет в досуговом центре «Артель» на Златоустинской, 11Б. Стоимость билетов: взрослый — 3500, взрослый+ребенок — 6000 рублей.

Иммерсивный — термин означает создание эффекта присутствия или погружения в среду.

  • 12:00 — единственная в мае экскурсия «Дом для Красного Перекопа» (12+) в здании бывшего фабричного училища. С историей дома познакомит команда «Текстиль», стоимость билета 450 — 500 рублей.

  • с 12:30 до 21:00 — выставка передвижника Владимира Козина «Шаговит, шаговит!» Картины можно будет посмотреть в галерее «Отходники», Тутаевский округ, деревня Коломино.

  • 13:00 пройдет театрализованная пешеходная аудиопрогулка «Волков. Голос» (12+). Спектакль-путешествие продлится 1,5 часа, маршрут составит приблизительно 3 километра. Вы пройдете по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Стоимость прогулки: 750 рублей — льготный билет, 1100 рублей — обычный.

  • 19:30 — вечеринка-экскурсия «Бар „На Волге“» (18+). Гости отправятся на теплоходе по живописному участку Волги с завораживающими историческими панорамами города. Организаторы обещают танцы на палубе, дегустацию напитков от партнера и программу развлечений. Отправление теплохода с пятого причала Речного вокзала. Стоимость билета — 1900 рублей.

3

3 мая

Концерты

  • 19:00 — стендап-концерт «Новые шутки» (18+). Гостей ждет формат комедийного шоу, в котором восемь комиков по очереди рассказывают свои шутки. Мероприятие пройдет в «Стендап клубе» на Большой Октябрьской, 45. Цена входа на мероприятия — 400 рублей.

  • 20:00 — импровизационно-комедийный концерт «Несерьезное шоу» (18+). Мероприятие пройдет в концерт-холле «Кино» на Волжской набережной, 4, билет стоит от 1000 до 2000 рублей.

  • 20:00 — стендап в «Первом Пабе» (18+) на Московском проспекте, 92. Свои шутки гостям расскажут Андрей Богданович, Дима Воробьев, Костя Корнеев и Шам Аглиев. Стоимость входа на мероприятие 550 — 600 рублей.

Театр

  • 12:00 — спектакль «Жил-был царь» (6+). Интерактивный формат постановки позволит зрителям познакомиться с миром русского фольклора. Мероприятие пройдет в Доме актера им. Сергея Пускепалиса на Максимова, 7, билет стоит 700 рублей.

Экскурсии и лекции

  • 12:00 — лекция «Центровая культура, или Ешь, молись, люби!» (12+). Мероприятие пройдет в творческом центре «Юник» на Республиканской, 84, лектор — Варвара Тирахова. Стоимость посещения — 1100 рублей.

  • 13:00 — экскурсия-прогулка «Город в городе» (12+) от команды «Текстиль». Старт маршрута — улица Стачек, рядом с ДК «Красный перекоп». Цена билета: 450 — 500 рублей.

  • 13:00 пройдет театрализованная пешеходная аудиопрогулка «Волков. Голос» (12+). Спектакль-путешествие продлится 1,5 часа, маршрут составит приблизительно 3 километра. Вы пройдете по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Стоимость прогулки: 750 рублей — льготный билет, 1100 рублей — обычный.

  • 18:00 — творческая встреча с актрисой Волковского театра Натальей Асанкиной «Мой путь: роли сквозь время» (16+). Событие пройдет в Доме актера им. Сергея Пускепалиса на Максимова, 7, вход стоит 600 рублей.

Как собираетесь проводить майские выходные?

Планирую посетить мероприятие
Уеду отдыхать за город / на дачу
Буду сидеть дома
Напишу в комментариях

Ранее мы публиковали список мест, где в Ярославской области уже проснулись клещи. Будьте осторожны, отдыхая на природе!

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Афиша Выходной Список Первомай
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
30 апреля, 18:38
стоимость 5900 в здании 20летней рыгаловки... блеск
Гость
30 апреля, 18:04
а что всё за бабки? бесплатно уже никто не хочет выступать? хоть бы какой концерт сделали со свободным входов в честь первомая или это уже в прошлом? 🧐
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Рекомендуем