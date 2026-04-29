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Развлечения Окна ТВ Обзор «В этом была моя прелесть»: за что Дану Борисову выгнали из программы «Армейский магазин»

«В этом была моя прелесть»: за что Дану Борисову выгнали из программы «Армейский магазин»

Ведущая стала секс-символом 90-х

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Когда Борисова только появилась в программе, ей было всего 17 лет | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКогда Борисова только появилась в программе, ей было всего 17 лет | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Когда Борисова только появилась в программе, ей было всего 17 лет

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Если спросить, что вы помните о программе «Армейский магазин» (16+), все ответят одинаково — Дану Борисову, улыбчивую блондинку в тельняшке.

Дане было 17 лет, когда ее утвердили на роль ведущей: «У меня были самые смутные представления об армии, но, как мне объяснили, в этом и была моя прелесть».

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Программа выходила с 1993 года как часть проектов «Полигон» (12+) и «Служу России!» (16+), а в январе 1997-го получила собственное место в сетке вещания и название — «Армейский магазин». В том же месяце вышел журнал «Плейбой» с Даной Борисовой на обложке. По словам ведущей, о съемке договорились продюсеры программы. Официально же ее уволили после выхода номера, и Минобороны начало проверку. Но Борисова вернулась, и редакцию завалили письмами со стихами и признаниями в любви.

Программа выходила в эфир 22 года

Источник:

1tv.ru

Автор и ведущий программы, военный корреспондент Александр Ильин, хотел сделать передачу про армию в развлекательном формате. Например, в рубрике «Пистон» показывали миниатюры из солдатской жизни, а прапорщик Геннадий Подрывайло делился лайфхаками: как из гильзы сделать овощерезку, а из снаряда — термос на 15 литров. Этакие очумелые ручки в погонах.

Во время программы герои травили байки, делились лайфхаками и пели песни | Источник: кадр из программы «Армейский магазин»Во время программы герои травили байки, делились лайфхаками и пели песни | Источник: кадр из программы «Армейский магазин»

Во время программы герои травили байки, делились лайфхаками и пели песни

Источник:

кадр из программы «Армейский магазин»

В рамках программы шел конкурс красоты «Красная звезда». Участницами становились девушки из армии, милиции, МЧС, таможни и других силовых структур. Финальное шоу проходило с участием звезд российской эстрады.

После ухода Даны Борисовой в 2005 году соведущей Ильина стала Татьяна Герасимова, бывшая солистка группы «Девочки» — бойкая брюнетка, совсем другой типаж по сравнению с Даной.

Благодаря работе в «Армейском магазине» Борисова стала считаться секс-символом 90-х | Источник: кадр из программы «Армейский магазин»Благодаря работе в «Армейском магазине» Борисова стала считаться секс-символом 90-х | Источник: кадр из программы «Армейский магазин»

Благодаря работе в «Армейском магазине» Борисова стала считаться секс-символом 90-х

Источник:

кадр из программы «Армейский магазин»

Шоу выходило рано утром по выходным. Но забористые шутки, анекдоты, клипы — и, конечно, красивые девушки в кадре — заставляли добрую часть мужского населения вставать пораньше. Признавайтесь, вы тоже заглядывались на Дану Борисову?

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Дана Борисова
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Комментарии
1
Гость
29 апреля, 20:35
А сейчас смотреть вообще нечего, только пельмени по пятницам и то уже надоели.
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Гость
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