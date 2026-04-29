«В этом была моя прелесть»: за что Дану Борисову выгнали из программы «Армейский магазин»

Когда Борисова только появилась в программе, ей было всего 17 лет

Если спросить, что вы помните о программе «Армейский магазин» (16+), все ответят одинаково — Дану Борисову, улыбчивую блондинку в тельняшке.

Дане было 17 лет, когда ее утвердили на роль ведущей: «У меня были самые смутные представления об армии, но, как мне объяснили, в этом и была моя прелесть».

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.