«В этом была моя прелесть»: за что Дану Борисову выгнали из программы «Армейский магазин»

Если спросить, что вы помните о программе «Армейский магазин» (16+), все ответят одинаково — Дану Борисову, улыбчивую блондинку в тельняшке.
Дане было 17 лет, когда ее утвердили на роль ведущей: «У меня были самые смутные представления об армии, но, как мне объяснили, в этом и была моя прелесть».
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
Программа выходила с 1993 года как часть проектов «Полигон» (12+) и «Служу России!» (16+), а в январе 1997-го получила собственное место в сетке вещания и название — «Армейский магазин». В том же месяце вышел журнал «Плейбой» с Даной Борисовой на обложке. По словам ведущей, о съемке договорились продюсеры программы. Официально же ее уволили после выхода номера, и Минобороны начало проверку. Но Борисова вернулась, и редакцию завалили письмами со стихами и признаниями в любви.
Автор и ведущий программы, военный корреспондент Александр Ильин, хотел сделать передачу про армию в развлекательном формате. Например, в рубрике «Пистон» показывали миниатюры из солдатской жизни, а прапорщик Геннадий Подрывайло делился лайфхаками: как из гильзы сделать овощерезку, а из снаряда — термос на 15 литров. Этакие очумелые ручки в погонах.
В рамках программы шел конкурс красоты «Красная звезда». Участницами становились девушки из армии, милиции, МЧС, таможни и других силовых структур. Финальное шоу проходило с участием звезд российской эстрады.
После ухода Даны Борисовой в 2005 году соведущей Ильина стала Татьяна Герасимова, бывшая солистка группы «Девочки» — бойкая брюнетка, совсем другой типаж по сравнению с Даной.
Шоу выходило рано утром по выходным. Но забористые шутки, анекдоты, клипы — и, конечно, красивые девушки в кадре — заставляли добрую часть мужского населения вставать пораньше. Признавайтесь, вы тоже заглядывались на Дану Борисову?