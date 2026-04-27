«Худший сезон за всё время»: зрители разгромили финал «Маски» — чем они недовольны

Эффектные номера не спасли Жирафа от гнева зрителей Источник: «Маска» / Vk.com

Шоу «Маска» (12+) выходит уже шесть лет, и каждый новый сезон вызывает всё больше споров. Зачастую поводом для дискуссий становится не вопрос, кто скрывается в костюме, а достоин ли победитель приза. Судей критикуют за то, что они не обращают внимания на вокальные данные и проявляют симпатию к знакомым артистам. Седьмой сезон тоже вызвал бурную реакцию из-за распределения призовых мест. Зрители считают его худшим и теперь не уверены, будут ли смотреть шоу дальше.

До суперфинала седьмого сезона «Маски» дошли три участника: Сурикат занял третье место, Бобер стал вторым, и Жираф забрал главный приз. Согласно голосованиям зрителей и бесчисленным комментариям, Суриката называли главным претендентом на победу. Даже само жюри выделяло его среди остальных и в первом выпуске подарило иммунитет, чтобы один раз за сезон спасти от выбывания.

Источник: «Маска» / Vk.com

К финалу судьи стали заметно уставать от Суриката. После того как они узнали голос Сократа, который прятался внутри, в его адрес зазвучали претензии, чтобы он лучше скрывался, показывал свои новые грани. Участник пытался экспериментировать с жанрами и постановкой номеров, добавлял масштаба и эффектов, но этого оказалось мало, чтобы войти в двойку лучших.

Второе место забрала самая зажигательная маска — Бобер. Чего он только не вытворял за сезон: садился на шпагат, бегал по зрительному залу, надевал шапочку из фольги.

Источник: «Маска» / Vk.com

На финале он спародировал видео с Филиппом Киркоровым, где певец ругался, из-за того что не включилась пиротехника, и даже дал взятку жюри — 1600 бобродолларов каждому и 1900 Регине Тодоренко.

— Это подкуп жюри, — высказался Лазарев.

Источник: кадр из шоу «Маска» (16+), НТВ, 2026 год

Однако подарок сработал не на всех. На финальном голосовании Киркоров и Родригез горячо поддержали Бобра. Лазарев предлагал сделать двух победителей, как было в четвертом сезоне, когда он разделил выигрыш с Димой Биланом. Но Регина Тодоренко, отдала свой решающий голос за Жирафа. Объяснила она это тем, что должна как мать поддержать Полину Гагарину, которую давно узнали в маске.

— Мне как многодетной маме очень понятен путь женщины, которая уже не один год на сцене, которая вырастила на своих песнях целое поколение, а может, и два. Сегодня маску снимает Бобер, а победителем шоу становится Жираф, — решила Тодоренко.

После выхода заключительного выпуска зрители разбушевались в комментариях к шоу, недовольные финальным решением. Многие обратили внимание, что Жираф намного меньше выкладывался и проявлял себя на проекте, да и не сильно старался прятать свой голос.

— Испорченное настроение в финале. Вытянули Гагарину щипцами… Даже зрители не особо радовались. Весь сезон Жираф стоял с головой на боку и с таким видом, что ему всё это неинтересно и скорей бы уйти со сцены… И это победило, — написала в комментариях под финалом шоу зрительница Ольга Панченко.

— Это самый разочаровывающий финал за всю историю «Маски»… Если Лазарев выиграл в 4-м сезоне, потому что он Лазарев, то он хотя бы выдавал нормальные номера на протяжении сезона. Что мы увидели от Гагариной? Я очень разочарована… Я так ждала Полину в этом шоу, так как считаю ее одной из сильнейших исполнительниц нашего времени в России. Что получилось? Ни одного интересного номера, ни одной песни, которую хотелось бы переслушать. Пела она, а стыдно мне… За что победа? — задается вопросом подписчик шоу «Маска» во «ВКонтакте» Анастасия Гридасова.

— Финал окончен, слов больше нет! Гагарина — победитель! У жюри правды нет! Выбрать ее, потому что там Гагарина… И смешно было слушать Лазарева, она скрывалась до конца и выполнила все требования шоу, чего? Слышно было давно ее. Сурикат Филиппович и Боберчик сильнее и ярче нее были на протяжении всего сезона. А Дима Журавлев так вообще меня удивил, браво, артист! Верните кубок настоящему победителю. Зал не обманешь, многие за Бобра! — считает зритель Михаил Долгополов.

Многие посчитали, что победу получил не Жираф как персонаж и участник, а именно Полина Гагарина за свои предыдущие заслуги и песни. Но при этом появляется вопрос: а так ли вообще нужна эта победа участнице «Евровидения» и члену жюри шоу «Голос» (12+)?

— Худший сезон за всё время, и впервые победитель, который и близко финала не заслуживал. Жирафа стоило выгнать посреди сезона за то, что испортил кучу хороших песен своими выдавленными низами. Последнее выступление ситуации не спасет, победу надо давать за весь путь, а не за выступление в финале. Но по сути Жирафу дали победу только за достижения Гагариной, которые тут ни при чём, — расстроен Роман Неудахин.

— Обидно за Бобра, он реально выложился на 200%. И зачем такая явно нечестная победа Гагариной, которая реально даже не старалась? — недовольна фанатка участника Леночка Хамова.

Нашлись и те, кто поддержал победительницу и назвал выбор жюри полностью оправданным, так как музыкальные данные Гагариной действительно выдающиеся и этого у нее не отнять.

— По-моему, победа абсолютно заслужена, некоторые люди не согласны, и это объясняется тем, что у каждого своя любимая маска и каждому хотелось, чтобы победила его любимая маска. Я согласен с победой Жирафа, это справедливо, — поддержал Гагарину поклонник шоу Илья Фирулев.

Тем временем Дмитрий Журавлев, за которого так яростно заступаются зрители, сам совсем не расстроился. Еще на сцене в Кремле он признался, что вообще не верит, что смог дойти так далеко, и ему грустно только потому, что проект закончился, но никак не из-за второго места.

Источник: Файлы Журавля / T.me

— Всё приходит и уходит… Пришло и мое время прощаться… Не буду скрывать, мне очень больно и горько осознавать, что мы больше не встретимся… Я бы хотел просто убежать со сцены, так и не открыв маски, но это невозможно. Спасибо всем, кто болел за меня! Я чудом дошел в Кремль без единой номинации и с огромным количеством радостных светлых лиц у экранов! — написал в своих социальных сетях Журавлев.