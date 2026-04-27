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Развлечения Тест У вас ленивый мозг или гибкое мышление? Проверьте в нашем тесте на логику

У вас ленивый мозг или гибкое мышление? Проверьте в нашем тесте на логику

Никто не ответит на 12 из 10, но это логично

1 491
Давайте договоримся: никаких подглядываний! | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUДавайте договоримся: никаких подглядываний! | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Давайте договоримся: никаких подглядываний!

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Говорят, что логика — это искусство ошибаться с полной уверенностью в своей правоте. А как обстоят дела у вас? Мы подготовили 10 коварных вопросов, которые заставят ваш мозг выйти из зоны комфорта. Будьте осторожны: здесь недостаточно просто уметь считать — нужно видеть ловушки, которые мы расставили.

Этот тест поможет вам оценить свою способность анализировать данные, отсекать лишнее и находить нестандартные решения. Никаких сложных формул — только чистая логика и капля внимательности. Сможете ли вы набрать заветные 10 из 10?

ТестПройден 282 раза
1 / 10

Разомнемся. Электропоезд едет на север со скоростью 100 км/ч. Ветер дует на юг со скоростью 10 км/ч. В какую сторону летит дым?

  • На север

  • На юг

  • На запад

  • Ни в какую

2 / 10

Как известно, Моисей взял на свой ковчег каждой твари по паре. Сколько всего животных было на ковчеге?

  • 28

  • 72

  • 164

  • Нисколько

3 / 10

Сейчас отец в 3 раза старше сына. Через 12 лет он будет в 2 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас?

  • 24 года

  • 28 лет

  • 32 года

  • 36 лет

4 / 10

Улитка ползет по столбу высотой 10 метров. Днем она поднимается на 3 метра, а ночью сползает на 2 метра. На какой день она достигнет вершины?

  • На третий

  • На пятый

  • На восьмой

  • На девятый

5 / 10

У одного мужчины семь сыновей. У каждого сына есть сестра. Сколько всего детей у этого мужчины?

  • 8

  • 14

  • 15

  • 16

6 / 10

Вставьте нужное число вместо знака вопроса в следующую последовательность: 7, 15, 31, ? , 127

  • 38

  • 63

  • 46

  • 72

7 / 10

Цену на товар сначала подняли на 20%, а потом снизили на те же 20%. Стала ли итоговая цена такой же, как первоначальная?

  • Да

  • Нет, она стала выше

  • Нет, она стала ниже

8 / 10

В турнире участвуют 10 человек. Каждый должен сыграть с каждым по одной партии. Сколько всего партий будет сыграно?

  • 20

  • 45

  • 50

  • 100

9 / 10

Что будет, если повернуться направо три раза?

  • Повернешься на 180 градусов

  • Повернешь направо

  • Повернешь налево

  • Останешься на месте

10 / 10

Часы со стрелками отстают на 6 минут каждый день. Через сколько дней они опять будут показывать верное время?

  • 60

  • 120

  • 144

  • 240

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
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Комментарии
2
Гость
28 апреля, 12:31
1й и второй вопросы вообще не про логику, уровень начальной школы с разводом "на внимательность" Почему мы не должны думать про абстрактный дым, и зачем связывать его с электровозом?
Гость
27 апреля, 22:12
Глупые вопросы. Электричка не дымит, а в окно можно увидеть дым из трубы. Про окно не написано? Так и не написано откуда дым. Конкретнее надо ставить вопросы.
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Гость
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