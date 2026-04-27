У вас ленивый мозг или гибкое мышление? Проверьте в нашем тесте на логику

Говорят, что логика — это искусство ошибаться с полной уверенностью в своей правоте. А как обстоят дела у вас? Мы подготовили 10 коварных вопросов, которые заставят ваш мозг выйти из зоны комфорта. Будьте осторожны: здесь недостаточно просто уметь считать — нужно видеть ловушки, которые мы расставили.
Этот тест поможет вам оценить свою способность анализировать данные, отсекать лишнее и находить нестандартные решения. Никаких сложных формул — только чистая логика и капля внимательности. Сможете ли вы набрать заветные 10 из 10?
Разомнемся. Электропоезд едет на север со скоростью 100 км/ч. Ветер дует на юг со скоростью 10 км/ч. В какую сторону летит дым?
На север
На юг
На запад
Ни в какую
Как известно, Моисей взял на свой ковчег каждой твари по паре. Сколько всего животных было на ковчеге?
28
72
164
Нисколько
Сейчас отец в 3 раза старше сына. Через 12 лет он будет в 2 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас?
24 года
28 лет
32 года
36 лет
Улитка ползет по столбу высотой 10 метров. Днем она поднимается на 3 метра, а ночью сползает на 2 метра. На какой день она достигнет вершины?
На третий
На пятый
На восьмой
На девятый
У одного мужчины семь сыновей. У каждого сына есть сестра. Сколько всего детей у этого мужчины?
8
14
15
16
Вставьте нужное число вместо знака вопроса в следующую последовательность: 7, 15, 31, ? , 127
38
63
46
72
Цену на товар сначала подняли на 20%, а потом снизили на те же 20%. Стала ли итоговая цена такой же, как первоначальная?
Да
Нет, она стала выше
Нет, она стала ниже
В турнире участвуют 10 человек. Каждый должен сыграть с каждым по одной партии. Сколько всего партий будет сыграно?
20
45
50
100
Что будет, если повернуться направо три раза?
Повернешься на 180 градусов
Повернешь направо
Повернешь налево
Останешься на месте
Часы со стрелками отстают на 6 минут каждый день. Через сколько дней они опять будут показывать верное время?
60
120
144
240