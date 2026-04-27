У вас ленивый мозг или гибкое мышление? Проверьте в нашем тесте на логику

Говорят, что логика — это искусство ошибаться с полной уверенностью в своей правоте. А как обстоят дела у вас? Мы подготовили 10 коварных вопросов, которые заставят ваш мозг выйти из зоны комфорта. Будьте осторожны: здесь недостаточно просто уметь считать — нужно видеть ловушки, которые мы расставили.