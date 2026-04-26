«Я петь не умею»: личность победителя седьмого сезона «Маски» повергла в шок жюри и зрителей

Жюри до последнего сомневалось, кто из артистов выступает перед ними Источник: «Маска» / Vk.com

Три месяца шел седьмой сезон шоу «Маска» (12+). Каждую неделю участники поражали жюри и зрителей необычными номерами и старались всеми силами сделать так, чтобы их не узнали. За это время проект покинули одиннадцать масок, и только четыре дошли до финала: Сурикат, Лягушка, Жираф и Бобер. Но как бы много судьи ни рассыпали комплименты каждому, им всё же пришлось выбрать единственного победителя седьмого сезона.

Первой из гонки за главный приз выбыла Лягушка. Заводная участница весь сезон рассказывала, как сильно хочет замуж за Филиппа Киркорова. Тот слушал, улыбался, но вставать на одно колено не спешил: сперва участница должна была дойти до финала.

Лягушка боролась за свое счастье до конца. На сцену Кремля, где проходил финал, она пришла в белоснежной фате с намереньем, что ее расколдуют.

Лягушка надеялась не только победу отметить, но еще и свадьбу Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

— Сегодня особенный день, я наконец превращусь в прекрасную царевну. Хотелось бы, конечно, чтобы вместо «Маску!» вы кричали «Горько!», — обратилась к судьям и зрителям перед своим выступлением Лягушка.

Надежда участницы не оправдалась. Судьи были в восторге от ее исполнения песни Игоря Николаева «Выпьем за любовь!», но всё же оно получилось слабее, чем у других финалистов.

— Финал — очень серьезное испытание для всех. Он решает, что вы оставили на сладкое. Я очень надеюсь, что этот артист сейчас не расстроится, но ее выступление в чем-то уступило выступлениям коллег, — высказался Тимур Родригез и попросил Лягушку снять маску.

Родригеза поддержали Валерия и Регина Тодоренко, и голосом большинства Лягушке досталось четвертое место. Под маской судьи единогласно услышали Александру Урсуляк, но чтобы увеличить шанс попасть в правильное имя, выдвинули еще две версии — Марго и Юлия Савичева.

Весь сезон в костюме Лягушки действительно выступала Александра Урсуляк. Киркоров, увидев артистку, которая играла в его шоу «Чикаго», сдержал свое слово. Он выбежал на сцену и встал перед актрисой на одно колено.

— Горько! — закричал весь зал.

Такого поворота шоу никто не ожидал Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

После поцелуев с председателем жюри Урсуляк ждала новая волна объятий. На сцену выбежал Сергей Лазарев, который учился с Александрой и встречался с ней.

— Это мой родной человек. Я даже удивилась, что ты только к шестой передаче меня узнал, — обратилась Александра к Лазареву.

Филипп Киркоров хотел всеми силами поддержать давнюю знакомую Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

Третье место занял Сурикат. Для финального номера участник вывел на сцену все маски победителей прошлых лет, которые поддерживали его, пока он пел песню Imagine Dragons «Believer».

Сурикат собрал вокруг себя семь победителей Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

Филипп Киркоров, которого Сурикат с первой серии называл своим отцом, был вне себя от гордости.

— Лучший! Нести такую фамилию — это сложно, но он самодостаточный, уникален, его тембр просто восхитителен. Только такие побеждают. Я тебе желаю победы, — нахваливал Киркоров Суриката.

Однако, когда пришло время распределять места, Киркоров не стал продвигать названого сына к первому месту. По мнению жюри, участник слишком быстро раскрыл себя и пел своим голосом, пока другие старались прятаться.

— Правила игры в этом шоу очень ясны. Надо максимально водить за нос жюри, зрителей, чтобы мы терялись в догадках. Сынок, при всей любви к тебе, надо быть честным, такой голос — подарок и наказание, потому что его сложно спрятать, — посчитал Киркоров.

С первых выпусков жюри единогласно услышало, что перед ним выступает Сократ, и не ошиблось. После того, как артист снял маску, он обратился к своей главной слушательнице — маме.

Несмотря на проигрыш, Сократ совсем не расстроился Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

— Мам, когда я был маленький, ты мечтала оказаться в Кремле в зале, когда я буду стоять на сцене. Этот день настал, спасибо тебе за всё, — нежно поблагодарил артист, пока его мама стояла в зале со слезами на глазах.

Мама Сократа с трудом сдерживала эмоции, видя сына на сцене Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2026 год

Участник также раскрыл, что называл Филиппа Киркорова папой не просто так. Король поп-музыки первым открыл Сократа, когда тому было двадцать лет, и дал билет в жизнь.

— Благодаря ему я научился многому и столько лет шел к этой сцене. Вы — важный толчок в моей жизни, я помню всю вашу помощь и поддержку, спасибо вам огромное, — высказался артист.

Труднее всего жюри было определиться, кому достанется второе место — Жирафу или Бобру. Первый все серии был на чиле и расслаблен. Он сидел на кортах, медленно и нехотя отвечал на вопросы. У Бобра была другая тактика. Несмотря на гигантский костюм, он каждый выпуск прыгал, скакал, танцевал, и не только во время номера, но и пока шло голосование или общение с жюри.

— Одна маска больше располагает к себе, но с точки зрения профессионального мастерства и витиеватости пути я считаю, что маску должен снять Бобер, — озвучил свое решение Лазарев под громкие крики негодования из зала.

С Сергеем не согласился Киркоров. Он с начала сезона называл Бобра своим фаворитом и не стал изменять предпочтениям.

— Да, с одной стороны, Жираф профессионал, но с другой — веселил нас своими скетчами, стендапами и историей Бобер. Я всё время признавался ему в любви, на этой финальной стадии я не могу поступить иначе и его сдать. Маску снимает Жираф, Бобер остается, — высказался Филипп Киркоров.

Дальше ситуация не стала проще. Валерия присоединилась к Лазареву и проголосовала против Бобра, а Тимур Родригез попросил снять маску Жирафа. Решающий голос остался у Регины Тодоренко.

— Мне как многодетной маме очень понятен путь женщины, которая уже не один год на сцене, которая вырастила на своих песнях целое поколение, а может, и два. Сегодня маску снимает Бобер, а победителем шоу становится Жираф, — вынесла вердикт Тодоренко.

Кого только за весь сезон не слышали в Бобре, первые выпуски члены жюри даже не могли точно определиться, мальчик перед ними или девочка. Всё это время мастерски прятал свой голос и веселил зрителей танцами и шутками Дмитрий Журавлев.

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— Боберчик, ты посмотри, куда мы добрались, — смеясь и еле сдерживая слезы, обратился Журавлев сначала к своей маске, а после — к зрителям и судьям. — Я не верю вообще. Я петь не умею, ребята, брал чем мог.

Последним в седьмом сезоне снял маску Жираф. Победительницей проекта стала Полина Гагарина.

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— Вначале это всё казалось сложной игрой, потому что в костюме очень жарко. Там очень душно, и иногда мы падаем в обморок. Но потом я поняла, что Жираф — это то, о чем я всегда мечтала. Это мое альтер эго. Я мечтаю так отвечать на интервью, разговаривать так на концертах. Теперь я могу так делать, и вы будете меня знать отъявленной хулиганкой, — были первые слова Гагариной после снятия маски.