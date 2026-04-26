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Развлечения Мнение В ближайшие семь лет вас ждут те еще изменения: что принесет Уран в Близнецах

В ближайшие семь лет вас ждут те еще изменения: что принесет Уран в Близнецах

На ком это явление скажется сильнее всего

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В ближайшие семь лет нужно будет адаптироваться ко многим изменениям | Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RUВ ближайшие семь лет нужно будет адаптироваться ко многим изменениям | Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

В ближайшие семь лет нужно будет адаптироваться ко многим изменениям

Источник:

Екатерина Евстафьева / NGS.RU

26 апреля произойдет одно из самых сильных астрологических событий — Уран перейдет в Близнецы и будет находиться в этом знаке зодиака семь лет. Что нам с того? На этот вопрос ответит астролог Анастасия Першина.

Анастасия ПершинаАнастасия Першина
Анастасия Першина
Автор мнения

Общие тенденции

Уран — планета, которая отвечает за неожиданные и революционные события. Он способен разрушить все традиции и заставить отказаться от привычных действий. Уран не спрашивает разрешения — он просто врывается и меняет всё.

Знак Близнецов, в который перешел Уран, связан с коммуникациями, общением, системами связи и массовой информации, короткими поездками, обучением, торговлей, а также интеллектом и процессом мышления в целом.

Уран в Близнецах — это время научных открытий, инноваций в обучении, новых способов передачи информации. Особое внимание будет уделено совершенствованию транспорта — появятся новые идеи ускорения перемещений в пространстве. Искусственный интеллект будет захватывать всё больше сфер жизни. Информационные потоки разрастутся вширь — объем информации станет увеличиваться.

В июле 2025 года Уран переходил в знак Близнецов, потом эта планета начала ретроградное движение и в ноябре вернулась в знак Тельца. Наверняка в эти четыре месяца некоторые почувствовали, что в сферах коммуникации, связи, общения, обучения уже начали происходить изменения. И 26 апреля 2026 года, когда Уран снова перейдет в знак Близнецов, он продолжит свои революционные изменения до мая 2033 года. Целых семь лет, за которые изменится то, как мы общаемся, учимся, думаем. Стоит ждать развития нейросетей и квантовых коммуникаций. Каждый раз, когда Уран бывает в Близнецах, происходит обновление мировоззрения.

Значение для знаков зодиака

Этот семилетний период затронет всех. Каждому знаку зодиака он принесет свои изменения. Одним — в карьере, другим — в отношениях, третьим — в способе зарабатывать деньги.

Земным знакам — Тельцу, Деве, Козерогу — придется адаптировать стабильные системы к новым технологиям, пересмотреть взгляды на свои деньги и ресурсы, способы заработка.

Водным знакам — Раку, Скорпиону, Рыбам — нужно развивать интуитивные способы обработки информации. Появится возможность использовать новые технологии для углубления эмоциональных связей.

Огненным знакам — Овну, Льву, Стрельцу — рекомендуется использовать период для интеллектуальных изменений. Будет масса возможностей сделать прорыв в сфере финансов и окружении.

Воздушные знаки — Близнецы, Весы, Водолей — окажутся в эпицентре событий. Для них следующие семь лет станут временем максимальной интеллектуальной и социальной реализации. Период подарит очень много возможностей, но нужно будет проявить гибкость.

Но главными героями станут те, кто родился под знаком Близнецов. У них произойдет перезагрузка личности: переход от старой роли к новой позиции. Революция в самовыражении. Их начнут слушать, и потому особенно важно будет то, что они говорят.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Анастасия ПершинаАнастасия Першина
Анастасия Першина
Уран Близнецы Знак зодиака Астролог Информация
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Комментарии
1
Гость
26 апреля, 06:23
Мы платим налоги за то чтобы ничего не менялось!!! Перемены это не наши традиционные ценности
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Гость
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