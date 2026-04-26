Даже эксперты не ответят на 10 из 10: проверьте свои знания в сложном тесте по географии

Очередной тест по географии готов. Вы рады? В этот раз мы собрали кучу разных интересных мест. Нужно будет угадать страну на карте, вспомнить состав одного из российских федеральных округов, а также прикоснуться к истории.
От вас требуются только азарт и уверенность, что ответите правильно на все десять вопросов. Потом обязательно напишите в комментариях свои итоги.
Какое государство мы отметили на карте?
Венесуэла
Перу
Уругвай
Панама
Какая из этих стран находится на Пиренейском полуострове?
Португалия
Австрия
Хорватия
Швеция
Какое государство называют страной тысячи холмов?
Канаду
Словению
Бангладеш
Руанду
В состав Сибирского федерального округа входят три республики, два края. А сколько областей?
Три
Четыре
Пять
Шесть
Как называется денежная единица Мальдивской Республики?
Иена
Руфия
Тенге
Донг
Чей это герб?
Приморского края
Магаданской области
Хабаровского края
Чукотского автономного округа
Назовите столицу Гондураса
Манагуа
Сан-Хосе
Гвадалахара
Тегусигальпа
«Алабинская», «Безымянка», «Юнгородок» — в каком городе есть метро с такими названиями станций?
В Челябинске
В Санкт-Петербурге
В Самаре
В Екатеринбурге
Какое государство раньше называлось Республикой Заир?
Сенегал
Демократическая Республика Конго
ЮАР
Мадагаскар
С кем на юге граничит Саратовская область?
С Волгоградской областью
С Оренбургской областью
С Республикой Башкортостан
С Пензенской