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Развлечения Тест Даже эксперты не ответят на 10 из 10: проверьте свои знания в сложном тесте по географии

Даже эксперты не ответят на 10 из 10: проверьте свои знания в сложном тесте по географии

Виртуально мы заглянем в самые интересные места

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Предлагаем пройти вам тест по географии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПредлагаем пройти вам тест по географии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Предлагаем пройти вам тест по географии

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Очередной тест по географии готов. Вы рады? В этот раз мы собрали кучу разных интересных мест. Нужно будет угадать страну на карте, вспомнить состав одного из российских федеральных округов, а также прикоснуться к истории.

От вас требуются только азарт и уверенность, что ответите правильно на все десять вопросов. Потом обязательно напишите в комментариях свои итоги.

ТестПройден 212 раз
Тест по географии
1 / 10

Какое государство мы отметили на карте?

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

  • Венесуэла

  • Перу

  • Уругвай

  • Панама

2 / 10

Какая из этих стран находится на Пиренейском полуострове?

  • Португалия

  • Австрия

  • Хорватия

  • Швеция

3 / 10

Какое государство называют страной тысячи холмов?

  • Канаду

  • Словению

  • Бангладеш

  • Руанду

4 / 10

В состав Сибирского федерального округа входят три республики, два края. А сколько областей?

  • Три

  • Четыре

  • Пять

  • Шесть

5 / 10

Как называется денежная единица Мальдивской Республики?

  • Иена

  • Руфия

  • Тенге

  • Донг

6 / 10

Чей это герб?

Источник:

ru.wikipedia.org

  • Приморского края

  • Магаданской области

  • Хабаровского края

  • Чукотского автономного округа

7 / 10

Назовите столицу Гондураса

  • Манагуа

  • Сан-Хосе

  • Гвадалахара

  • Тегусигальпа

8 / 10

«Алабинская», «Безымянка», «Юнгородок» — в каком городе есть метро с такими названиями станций?

  • В Челябинске

  • В Санкт-Петербурге

  • В Самаре

  • В Екатеринбурге

9 / 10

Какое государство раньше называлось Республикой Заир?

  • Сенегал

  • Демократическая Республика Конго

  • ЮАР

  • Мадагаскар

10 / 10

С кем на юге граничит Саратовская область?

  • С Волгоградской областью

  • С Оренбургской областью

  • С Республикой Башкортостан

  • С Пензенской

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
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Комментарии
1
Гость
27 апреля, 11:50
Вы даже не осознаете, что государство, которое вы якобы "отметили на карте", вы отметили не на карте. "С КЕМ на юге граничит Саратовская область?" - вообще лютый кринж 🤦‍♂️
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Гость
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