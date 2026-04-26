«Я умерла вместе с ним»: что стало с певицей Татьяной Марковой, от которой млел Владимир Жириновский

Маркова была очень близка с Жириновским и не раз отмечала, что ей его не хватает Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

Татьяну Маркову называли самой вульгарной певицей 90-х, но это не мешало ей пользоваться безумной популярностью и купаться во всеобщем внимании. Как она признаётся, среди ее поклонников был самый приближенный круг президента, в том числе Владимир Жириновский, воспевавший ее талант. Однако всему приходит конец, вот и карьера Марковой в 00-е подошла к своему закату. Рассказываем, чем теперь занимается когда-то популярная артистка.

«У меня были прямые телефоны первой пятерки при президенте»

Татьяна Маркова родом из Волгограда, именно там и начались ее первые шаги в музыке. Вместе с подругой она пришла на прослушивание в Дом культуры имени Петрова, где на нее сразу обратил внимание народный артист Геннадий Сидоренко.

— В начале 70-х приезжают две девушки, Татьяна и Валентина, — рассказывал Геннадий Сидоренко в программе «Малахов» (16+). — Я увидел в ней (Татьяне Марковой. — Прим. ред.) несомненный талант. В то время была популярной певица болгарская Лиля Иванова. Она из ее репертуара много пела. Мы сделали аранжировки, и тогда ее дебют и творчество состоялись.

Когда Татьяна только вышла на сцену, она ничем не выделялась среди других, кроме своего необыкновенного голоса Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

Татьяна стала постоянной гостьей всех концертов и городских мероприятий, на которых она производила фурор. Большая сцена и переезд в Москву были лишь вопросом времени.

В 80-е Маркову пригласили быть солисткой ВИА «Шестеро молодых», откуда вышли Николай Расторгуев и Валерий Кипелов. Певица сразу же согласилась, но не пробыла в составе коллектива долго. Она вышла замуж за музыканта Виктора Маркова и после перешла в рок-группу «Альфа», где он был руководителем.

В те времена Маркова еще не была похожа на певицу, которой ее привыкли видеть. Она носила натуральные русые волосы, скромно одевалась, часто предпочитала выступления работе композитора. Она с любовью придумывала тексты песен для «Альфы» и других известных исполнителей, в том числе для Иосифа Кобзона и Александра Абдулова.

Маркова написала для Кобзона не одну песню, которые помогли ему прославиться Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

Видя талант и амбиции Татьяны, муж предложил ей попробовать сольную карьеру. В 90-е Маркова преобразилась в блондинку, подобрала шокирующие откровенные образы и стала выступать под своим именем с песнями о тяжелой женской судьбе.

Татьяна эпатировала публику в откровенных нарядах, которые никогда не надевала вне сцены Источник: Гостелерадиофонд / Vk.com

Татьяна быстро обрела популярность, и познакомиться с ней мечтали многие мужчины, которые не скупились на подарках и ухаживаниях. Но она оставалась верна супругу и своей семье, где подрастало двое детей — мальчик Саша и девочка Лера.

Владимир Жириновский был одним из самых преданных фанатов певицы. Он случайно услышал ее выступление по радио, а затем увидел вживую во время тура на теплоходе, в поддержку его президентской кампании. После этого они стали добрыми друзьями.

— Она — характер русской женщины. В каждой ее песне слышится призыв, мученичество, элемент трагедии. Она может быть откровенной, — был в восторге от творчества и самой личности Татьяны Жириновский.

Политик намекал, что мог испытывать к ней и романтические чувства, но судьба сложилась так, что когда они познакомились, он уже был женат, а она замужем.

— Она, может быть, хотела бы прийти к такому мужчине, как я, но я связан. Я отношусь к ней как к своему избирателю, я не могу перейти 100 процентов на отношения «мужчина и женщина». Может быть, мне этого и хотелось бы, — говорил он.

Жириновский поддерживал общение не только с Татьяной, но и с ее сыном Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

В словах о муже Татьяны Владимир Жириновский был не так нежен. Он считал, что тот держит ее в золотой клетке и не дает той свободу, которую артистка заслуживает.

— Муж, у меня сложилось впечатление, что отрицательное влияние на нее оказывает, может, даже своими физическими данными. Чудовище какое-то, крокодил. Эта женщина мучается с ним, он подавляет ее, — категорично заявлял он.

Татьяна хвасталась, что Владимир Вольфович мог прилететь к ней на любую просьбу. Есть проблема — достаточно было сделать одно действие.

— Я звоню Вольфовичу. Я могла позвонить не только ему. У меня были прямые телефоны первой пятерки при президенте, — без стеснения заявляла Татьяна.

Однако даже с такими связями и завидной поддержкой в начале 00-х певица пропала с экранов.

«Я была вне себя»

В начале 00-х на Татьяну обрушились проблемы одна за другой. Ее стали регулярно вырезать из передач и перестали приглашать на концерты. Она подозревала, что это происки завистливых конкурентов, которые не могли принять ее взлет. Как бы муж ни пытался пробиться, у него ничего не получилось. Марковой пришлось уйти в тень и заняться написанием музыки для других артистов.

Следом на нее свалился новый удар. Виктор, которому она с таким трепетом хранила верность, не смог ответить ей тем же и ушел от нее к другой женщине.

— Мы разошлись в разные стороны: я на одной стороне улицы, она — на другой. У нас дома были напротив. Этот момент был неизбежен, — рассказывал музыкант.

Несмотря на пересуды, Татьяна оставалась верна своему мужу Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

Испорченная карьера, разрушенная личная жизнь — может ли быть что-то еще хуже. Как оказалось, да. В 2012 году сын Татьяны Александр скончался от рака.

— Причина моего ухода со сцены на много лет — смерть моего сына. Я умерла вместе с ним. Я переживала год, два, три. Я была вне себя. Понимая, что у меня есть дочь и я должна жить ради нее, с годами стало полегче, — делилась Татьяна.

Александр Марков планировал строить карьеру военного Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

Из-за огромного горя у Марковой сразу же подкосилось здоровье. По дороге с похорон у нее в машине случился микроинсульт. Положение спасла только быстрая реакция дочери, которая тут же поехала в ближайший медицинский центр.

— Я попыталась открыть дверь и просто вывалиться из машины, а не смогла. Лера попыталась ехать как-то поперек движения. Не понимаю, как ее не остановили. Если бы она так не сделала, меня бы сейчас не было, — на всю жизнь осталась благодарна дочери Татьяна.

Татьяна, разочарованная в столице и в шоу-бизнесе, собрала вещи и уехала в родной Волгоград. На несколько лет она ушла в тень и только в 20-е вернулась, чтобы начать всё сначала во всех смыслах слова.

Через двадцать лет после развода она снова сошлась с бывшим мужем Виктором Марковым.

— Заставила меня жениться на себе, — шутит музыкант.

За всю жизнь Татьяне так и не довелось надеть платье на свадьбу, только на интервью и выступления Источник: _tatianamarkova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Татьяна также вернулась к записям новых песен под руководством своей дочки Валерии, которая теперь для нее главный помощник и критик.

— Нафталин. Давай современным звуком, чтобы по-молодежному звучало, — комментирует пение Марковой ее дочь.

Дочь Татьяна занимается дизайном Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

У певицы подрастают двое внуков, которые пока не планируют идти по стопам звездной бабушки.

— Викуся у нас прекрасно рисует, делает поделки. Она любит этим заниматься, вот и пусть делает то, что ей нравится, — отзывалась о внучке Татьяна.

Маркова пристально следит за своим здоровьем и прекрасно выглядит, хотя в июне 2026 года ей исполнится 70 лет. По словам певицы, секрет молодости и хорошей фигуры прост: нужно перестать жалеть себя.

— После каждого ребенка я набирала 25 килограммов. Многие люди вспоминали, что когда ко мне приходили домой в гости, я накрывала на стол, что-то жарила в духовке. Они сидят, пьют, закусывают, а я три дня с водичкой сижу, потому что съемки. Три дня голодания — и шикарно, — делилась диетой артистка.

Татьяна Маркова любит проводить время на свежем воздухе и отдыхает, сажая цветы и помидоры Источник: _tatianamarkova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Каждый свой день Татьяна начинает с зарядки и берет за правило никогда не жаловаться и не ныть, что устала. По мнению певицы, Вселенная всё слышит. Однажды после того, как Маркова пожаловалась, что хочет поскорее отдохнуть, она тут же сломала ногу и слегла. Одного этого случая было достаточно, чтобы с осторожностью относиться к словам.