Китовый сезон: что нужно знать туристам, которые едут в Заполярье на поиски морских гигантов

Туристы в восторге от встреч с китами Источник: Владимир Онацкий

Чем привлекает Мурманская область летом? Северной природой, арктической кухней, полярным днем и… китами. Это главные «шоумены» Баренцева моря, и тысячи туристов едут в Заполярье, чтобы на них посмотреть.

Где и когда можно встретить горбатых китов? Безопасны ли такие прогулки? Что следует знать путешественникам? Об этом журналистам 51.RU рассказал аттестованный гид по Мурманской области Владимир Онацкий.

Источник: Елена Вахрушева

Где искать китов?

Туристов, желающих увидеть горбатых китов, возят по двум направлениям. Первое — это Териберка и ее окрестности, примерно до острова Кильдин и в сторону Дальних Зеленцов. Второе — полуострова Рыбачий и Средний.

— Каждый год направления немного меняются, это зависит от того, где будут находиться и кормиться киты. Мы вместе с коллегами наблюдаем за ситуацией. Исходя из этого, определяем, куда будем возить наших туристов, — объяснил Владимир.

Когда лучше ехать?

Китовый сезон — это сложный вопрос, отметил гид. Например, еще пять лет назад их практически нельзя было встретить на морских прогулках.

— В 2022–2023 и в 2023–2024 годах горбатые киты приходили зимой. Весной заглядывали, но как-то неблизко и нестабильно. Потом они были с середины весны до середины лета, на следующий год тоже, поэтому за четыре года статистика противоположная, — рассказал нам Владимир.

Как будет в этом году, мы не знаем, но рыба уже пришла, а обычно следом за рыбой приходят и киты. Владимир Онацкий гид по Мурманской области

При этом, по словам гида, вероятность встречи с китами не зависит от времени суток:

— У них есть период, когда они вялые, отдыхают, шоу не показывают. А иногда они прыгают из воды, резвятся, ловят рыбу. Я могу ошибаться, но это ко времени не привязано.

У китового шоу нет расписания Источник: Владимир Онацкий

Сколько нужно времени и денег?

Иногда китов можно увидеть в 20 минутах от причала, а порой для встречи с ними нужно преодолеть 40–60 километров — такая прогулка займет часа четыре. При этом меньше, чем на два часа, в море никто не выходит, подчеркнул гид.

— Есть компании, которые предлагают прогулки на целый день. Это либо китовая разведка, когда они плывут в разных направлениях в поисках китов. Либо снорклинг, дайвинг и прочее взаимодействие с животными на близком расстоянии, — добавил Владимир.

Если говорить о деньгах, обычно групповая экскурсия стоит 4–7 тысяч рублей с человека. Индивидуальный тур обойдется, понятное дело, дороже, его цена обсуждается в частном порядке.

Как наблюдать за китами?

Сажая людей в судно, Владимир дает такую инструкцию:

разделить зону видимости условно на восемь-десять частей;

каждому туристу взять зону, куда он будет внимательно смотреть;

увидев китов, турист должен крикнуть и показать рукой направление.

Капитан направит судно, чтобы рассмотреть животных поближе, но на безопасном расстоянии.

Можно ли громко кричать, увидев гигантов? По наблюдениям Владимира, киты от воплей туристов не страдают:

— У меня даже есть гипотеза, что киты в 2022-м случайно зашли в Териберскую бухту, вокруг них появилось много людей, которые верещали и улюлюкали. И киты начали сюда ходить регулярно, чтобы снова вызвать у людей восторг. Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке есть доля не шутки.

При этом трогать животных категорически запрещено — это важнейшее правило.

Многие пытаются, руки тянут, но это карается очень сильно. Карма страдает, киты обижаются и так далее. Владимир Онацкий гид по Мурманской области

Смотреть, но не трогать Источник: Владимир Онацкий

Безопасны ли китовые прогулки?

Гиды внимательно наблюдают за прогнозом и переносят прогулки, если ожидается шторм: главное — безопасность туристов.

— Бывает, волна даже не очень большая, но частая. Она просто не дает рассмотреть кита. В такой ситуации мы анализируем всё происходящее и заранее представляем, сможем увидеть животных в этот день или нет, — уточнил Владимир.

Сами киты обладают нежной кожей, при этом они юркие и подвижные. Потому, как правило, избегают соприкосновений с любыми объектами в воде.

— В прошлом году кит получил травму, но я считаю, что это все-таки было ЧП. Это нестандартно, это ненормально, но так бывает, — напомнил гид.

Теоретически горбатый кит мог бы опрокинуть судно или выбросить человека за борт, но это ему не нужно.

Кит занят своими делами: ему нужно как можно больше еды съесть, и человек в его планы не входит. Владимир Онацкий гид по Мурманской области

Владимир уточнил: перед каждой морской прогулкой капитаны объясняют правила безопасности. Если их соблюдать, то ничего не случится.

Также гид напомнил, что в море всегда прохладнее, чем на суше, поэтому туристам рекомендуют брать всю одежду, которая у них есть:

— Пускай она лучше полежит, не пригодится, чем вы замерзнете и не сможете получить удовольствие от морской прогулки. Ну и, конечно, следует учитывать, что в Заполярье бывает сильный ветер, дождь, снег. Об этом мы предупреждаем гостей заранее.

Если повезет, кит помашет вам хвостом Источник: Владимир Онацкий