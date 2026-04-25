Китовый сезон: что нужно знать туристам, которые едут в Заполярье на поиски морских гигантов

Чем привлекает Мурманская область летом? Северной природой, арктической кухней, полярным днем и… китами. Это главные «шоумены» Баренцева моря, и тысячи туристов едут в Заполярье, чтобы на них посмотреть.
Где и когда можно встретить горбатых китов? Безопасны ли такие прогулки? Что следует знать путешественникам? Об этом журналистам 51.RU рассказал аттестованный гид по Мурманской области Владимир Онацкий.
Где искать китов?
Туристов, желающих увидеть горбатых китов, возят по двум направлениям. Первое — это Териберка и ее окрестности, примерно до острова Кильдин и в сторону Дальних Зеленцов. Второе — полуострова Рыбачий и Средний.
— Каждый год направления немного меняются, это зависит от того, где будут находиться и кормиться киты. Мы вместе с коллегами наблюдаем за ситуацией. Исходя из этого, определяем, куда будем возить наших туристов, — объяснил Владимир.
Когда лучше ехать?
Китовый сезон — это сложный вопрос, отметил гид. Например, еще пять лет назад их практически нельзя было встретить на морских прогулках.
— В 2022–2023 и в 2023–2024 годах горбатые киты приходили зимой. Весной заглядывали, но как-то неблизко и нестабильно. Потом они были с середины весны до середины лета, на следующий год тоже, поэтому за четыре года статистика противоположная, — рассказал нам Владимир.
Как будет в этом году, мы не знаем, но рыба уже пришла, а обычно следом за рыбой приходят и киты.
При этом, по словам гида, вероятность встречи с китами не зависит от времени суток:
— У них есть период, когда они вялые, отдыхают, шоу не показывают. А иногда они прыгают из воды, резвятся, ловят рыбу. Я могу ошибаться, но это ко времени не привязано.
Сколько нужно времени и денег?
Иногда китов можно увидеть в 20 минутах от причала, а порой для встречи с ними нужно преодолеть 40–60 километров — такая прогулка займет часа четыре. При этом меньше, чем на два часа, в море никто не выходит, подчеркнул гид.
— Есть компании, которые предлагают прогулки на целый день. Это либо китовая разведка, когда они плывут в разных направлениях в поисках китов. Либо снорклинг, дайвинг и прочее взаимодействие с животными на близком расстоянии, — добавил Владимир.
Если говорить о деньгах, обычно групповая экскурсия стоит 4–7 тысяч рублей с человека. Индивидуальный тур обойдется, понятное дело, дороже, его цена обсуждается в частном порядке.
Как наблюдать за китами?
Сажая людей в судно, Владимир дает такую инструкцию:
разделить зону видимости условно на восемь-десять частей;
каждому туристу взять зону, куда он будет внимательно смотреть;
увидев китов, турист должен крикнуть и показать рукой направление.
Капитан направит судно, чтобы рассмотреть животных поближе, но на безопасном расстоянии.
Можно ли громко кричать, увидев гигантов? По наблюдениям Владимира, киты от воплей туристов не страдают:
— У меня даже есть гипотеза, что киты в 2022-м случайно зашли в Териберскую бухту, вокруг них появилось много людей, которые верещали и улюлюкали. И киты начали сюда ходить регулярно, чтобы снова вызвать у людей восторг. Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке есть доля не шутки.
При этом трогать животных категорически запрещено — это важнейшее правило.
Многие пытаются, руки тянут, но это карается очень сильно. Карма страдает, киты обижаются и так далее.
Безопасны ли китовые прогулки?
Гиды внимательно наблюдают за прогнозом и переносят прогулки, если ожидается шторм: главное — безопасность туристов.
— Бывает, волна даже не очень большая, но частая. Она просто не дает рассмотреть кита. В такой ситуации мы анализируем всё происходящее и заранее представляем, сможем увидеть животных в этот день или нет, — уточнил Владимир.
Сами киты обладают нежной кожей, при этом они юркие и подвижные. Потому, как правило, избегают соприкосновений с любыми объектами в воде.
— В прошлом году кит получил травму, но я считаю, что это все-таки было ЧП. Это нестандартно, это ненормально, но так бывает, — напомнил гид.
Теоретически горбатый кит мог бы опрокинуть судно или выбросить человека за борт, но это ему не нужно.
Кит занят своими делами: ему нужно как можно больше еды съесть, и человек в его планы не входит.
Владимир уточнил: перед каждой морской прогулкой капитаны объясняют правила безопасности. Если их соблюдать, то ничего не случится.
Также гид напомнил, что в море всегда прохладнее, чем на суше, поэтому туристам рекомендуют брать всю одежду, которая у них есть:
— Пускай она лучше полежит, не пригодится, чем вы замерзнете и не сможете получить удовольствие от морской прогулки. Ну и, конечно, следует учитывать, что в Заполярье бывает сильный ветер, дождь, снег. Об этом мы предупреждаем гостей заранее.
Год назад мы тоже решили попытать удачу и отправились на поиски этих величественных животных — читайте, как это было.