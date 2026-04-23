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Развлечения «Считал, что я невезучий»: повар из Ярославской области выиграл миллион рублей

«Считал, что я невезучий»: повар из Ярославской области выиграл миллион рублей

Петр Караваев сорвал куш в лотерее

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Житель Ярославской области выиграл в лотерею | Источник: национальная лотерея «Столото», Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЖитель Ярославской области выиграл в лотерею | Источник: национальная лотерея «Столото», Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Житель Ярославской области выиграл в лотерею

Источник:

национальная лотерея «Столото», Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Повар итальянского ресторана в Рыбинске стал миллионером. Выигрышный билет Петр Караваев купил в мобильном приложении «Столото».

«У меня в личном кабинете в кошельке на сайте „Столото“ оставался прошлый выигрыш, и я купил один билет „Русского лото“: взял тот, который мне приглянулся», — рассказал свою историю Петр.

Победитель поделился, что долгое время не верил в свою удачу. Он даже, наоборот, считал себя невезучим. Такая победа удивила Петра.

<p>Петр Караваев</p><p>Петр Караваев</p>

Раньше считал, что я невезучий. А тут мне повезло по-крупному. Когда я узнал о выигрыше, рассказал радостную новость коллегам. Они замечательно отреагировали.

Петр Караваев

победитель лотереи

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. В случае выигрыша нужно заплатить налог — 13%. А если куш превысит пять миллионов рублей — 15%.

Как рассказали в пресс-службе государственной лотереи «Столото», Петр на момент оформления выигрыша еще не знал, на что его потратит.

Напомним, редакция 76.RU проводит на сайте эксперимент, в котором пытается выиграть денежный приз. Суть эксперимента заключается в том, что раз в несколько недель мы приобретаем лотерейные билеты и проверяем, возможно ли выиграть крупную сумму, если придерживаться постоянства в их покупке. Результаты публикуются в специальном сюжете «Выигрываем миллион?».

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Национальная лотерея Победитель Миллионный выигрыш
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Комментарии
4
Гость
24 апреля, 13:31
Так уже наверно мультимилионеров полгорода только в Рыбинске. Лохов разводят, а пипл хавает и верит.
Гость
23 апреля, 22:12
Странно, что не Шибаева
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Гость
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