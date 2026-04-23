«Считал, что я невезучий»: повар из Ярославской области выиграл миллион рублей

Житель Ярославской области выиграл в лотерею Источник: национальная лотерея «Столото», Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Повар итальянского ресторана в Рыбинске стал миллионером. Выигрышный билет Петр Караваев купил в мобильном приложении «Столото».

«У меня в личном кабинете в кошельке на сайте „Столото“ оставался прошлый выигрыш, и я купил один билет „Русского лото“: взял тот, который мне приглянулся», — рассказал свою историю Петр.

Победитель поделился, что долгое время не верил в свою удачу. Он даже, наоборот, считал себя невезучим. Такая победа удивила Петра.

Раньше считал, что я невезучий. А тут мне повезло по-крупному. Когда я узнал о выигрыше, рассказал радостную новость коллегам. Они замечательно отреагировали. Петр Караваев победитель лотереи

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. В случае выигрыша нужно заплатить налог — 13%. А если куш превысит пять миллионов рублей — 15%.

Как рассказали в пресс-службе государственной лотереи «Столото», Петр на момент оформления выигрыша еще не знал, на что его потратит.