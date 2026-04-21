Мокрые рубашки и надменные взгляды: 7 фильмов для тех, кто без ума от «Гордости и предубеждения»

Фанатам Джейн Остин обязательно понравится Источник: кадр из фильма «Маленькие женщины» (12+), реж. Грета Гервиг, 2019 год

Истории, написанные писательницей Джейн Остин, вне времени. По сей день они служат вдохновением для режиссеров и сценаристов, которые интерпретируют первоисточник под стать своей эпохе.

Осенью 2026 года Netflix выпустит очередную экранизацию романа «Гордость и предубеждение» — шестисерийную версию с Эммой Коррин и Джеком Лауденом в главных ролях. Создатели обещают сохранить дух эпохи Регентства и при этом предложить свежий взгляд на бессмертную историю. Но что делать, если ждать премьеры совсем невмоготу? Мы собрали для вас 7 фильмов, которые подарят те же эмоции: остроумные герои, искрометные диалоги и любовь, заставляющая сердца биться чаще.

«Разум и чувства» (12+)

Это не просто еще одна экранизация Джейн Остин — это настоящий эталон, с которого стоит начать. Режиссер Энг Ли и сценаристка Эмма Томпсон (она же блестяще сыграла старшую сестру Элинор) создали историю, которая во всем равна «Гордости и предубеждению».

Классика, задавшая стандарт жанра Источник: кадр из фильма «Разум и чувства» (12+), реж. Энг Ли, 1995 год

Здесь те же темы: поиск баланса между велением сердца и голосом разума, финансовые трудности, социальное давление и, конечно, выбор между браком по любви и браком по расчету. Это классическая история о двух сестрах, которые, оставшись без средств к существованию, пытаются устроить свою судьбу. Фильм идеально балансирует между душещипательной мелодрамой и острой социальной сатирой. Здесь невероятный актерский состав: Кейт Уинслет в роли пылкой романтичной Марианны, Хью Грант и легендарный Алан Рикман. Кинематографическая жемчужина, получившая «Оскар» за лучший сценарий.

«Эмма» (18+)

Экранизация одного из самых известных романов Джейн Остин получилась невероятно яркой, стильной и по-настоящему смешной. Режиссер и фотограф Отем де Уайлд сняла фильм, который словно сошел со страниц модного журнала XIX века, — обязательно к просмотру.

Остроумная и стильная комедия нравов Источник: кадр из фильма «Эмма» (18+), реж. Отем де Уайлд, 2020 год

Перед нами тот же мир английской знати, те же интриги, сплетни и ошибочные представления о людях. Главная героиня, Эмма Вудхаус, поначалу кажется полной противоположностью рассудительной Элизабет Беннет — она богата, избалована и уверена, что обладает безупречным вкусом. Однако и ей предстоит пройти через разочарования и понять, что ее гордость и предубеждения тоже могут сыграть с ней злую шутку. Безупречная визуальная эстетика, яркие диалоги и невероятно харизматичная Аня Тейлор-Джой в главной роли.

«Север и Юг» (12+)

Если вы смотрели «Гордость и предубеждение» и жалели, что в нем не хватает социальной остроты и промышленных пейзажей, этот мини-сериал — то, что нужно. Снятый по роману Элизабет Гаскелл, он переносит зрителя из уютных гостиных юга Англии на мрачные, но завораживающие фабрики севера.

Тот же медленный ожог, но с промышленным пейзажем Источник: кадр из фильма «Север и Юг» (12+), реж. Брайн Персиваль, 2004 год

Это классическая история о «гордости и предубеждении» между двумя сильными личностями. Маргарита Хейл, дочь южного священника, с презрением смотрит на «дикарей» с севера, а владелец фабрики Джон Торнтон, сыгранный невероятным Ричардом Армитиджем, поначалу кажется ей воплощением всего грубого и бесчувственного. Их путь друг к другу — долгий, полный недопонимания и взаимных обид. Зритель наблюдает тот же «медленный ожог», когда напряжение между героями нарастает с каждой серией, а разница в социальном положении только подливает масла в огонь.

«Джейн Эйр» (18+)

Перенесемся из мира легкой иронии Джейн Остин в более мрачную, но не менее захватывающую вселенную сестер Бронте. Этот фильм — одна из лучших экранизаций знаменитого романа Шарлотты Бронте, и он обязательно понравится тем, кто любит страстную, почти запретную любовь.

Мрачная и страстная готическая история Источник: кадр из фильма «Джейн Эйр» (18+), реж. Кэри Дзёдзи Фукунага, 2011 год

История сильной, независимой и бедной девушки, которая оказывается в сложных отношениях с богатым и аристократичным мужчиной. Как и Элизабет Беннет, Джейн Эйр обладает чувством собственного достоинства и готова отказаться от любви, если та противоречит ее моральным принципам. Атмосфера тайны, готики и недосказанности, созданная режиссером Кэри Фукунагой, завораживает. А химия между Мией Васиковской и Майклом Фассбендером в роли мрачного мистера Рочестера просто электризует экран. Это более темная, но оттого не менее романтичная история.

«Искупление» (18+)

Этот фильм — уже не легкая комедия нравов, а настоящая драма, которая выжмет из вас все эмоции до последней капли. Если вы цените в «Гордости и предубеждении» сильный эмоциональный стержень и невероятную химию между героями, вы не сможете пройти мимо.

Эпическая история о любви, войне и прощении Источник: кадр из фильма «Искупление» (18+), реж. Джо Райт, 2007 год

В центре сюжета — молодая пара, которую разлучают ложные обвинения и социальные предрассудки. Здесь, как и в романе Остин, одно неверное слово может разрушить судьбы людей. Фильм также поднимает тему классового неравенства и его разрушительных последствий. Во-первых, это визуальный шедевр от режиссера Джо Райта, который снял «Гордость и предубеждение» 2005 года. Во-вторых, в главной роли снова Кира Найтли. В-третьих, это пронзительная и трагическая история любви, которая остается с вами надолго после титров.

«Маленькие женщины» (12+)

Режиссер Грета Гервиг подарила нам удивительно современное прочтение романа Луизы Мэй Олкотт, которое не теряет связи с оригиналом, а, наоборот, раскрывает его с новой силой. Это не столько история любви, сколько ода сестринству, творчеству и взрослению.

Теплая, умная и современная классика о семье Источник: кадр из фильма «Маленькие женщины» (12+), реж. Грета Гервиг, 2019 год

Здесь вы найдете то, за что мы любим Остин: живых и остроумных героинь, которые хотят сами строить свою судьбу. История Джо Марч, которая отказывается от замужества ради карьеры писательницы, очень созвучна независимому духу Элизабет Беннет. А в ее отношениях с соседом, профессором Бером, чувствуется то же интеллектуальное притяжение, что и у Элизабет с Дарси. Невероятно теплая атмосфера, умные диалоги и потрясающий актерский состав: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Тимоти Шаламе и Мерил Стрип. Фильм получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов и был номинирован еще на 5 статуэток.

«Джейн Остин» (12+)

Этот фильм предлагает заглянуть за кулисы и узнать, откуда взялись знакомые сюжеты. Биографическая драма с Энн Хэтэуэй в главной роли рассказывает о предполагаемом романе самой Джейн Остин с молодым ирландским юристом Томом Лефроем.

Реальная история, которая вдохновила на создание шедевра Источник: кадр из фильма «Джейн Остин» (12+), реж. Джулиан Джаррольд, 2006 год