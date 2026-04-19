Колокола, яйца и большая ярмарка: в Ярославле прошел Пасхальный фестиваль

Пасхальный фестиваль в Ярославле Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

19 апреля в Ярославле прошел Пасхальный фестиваль (0+). Гуляния устроили на Советской площади. Такое мероприятие в городе проводят уже третий раз.

«Такие события становятся важной частью жизни региона. Фестиваль объединяет наши традиции, культуру и гастрономию, обеспечивает поддержку местных производителей и создает праздничную атмосферу для жителей и гостей Ярославской области, — рассказал губернатор области Михаил Евраев.

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На фестиваль пришли люди всех возрастов. Все смотрели концерт и пританцовывали под русские народные песни. На сцене выступали творческие коллективы и ансамбль духовенства Ярославской епархии.

Ярославцы пустились в пляс Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Также организаторы подготовили большую ярмарку, на которой можно было купить всё, что только можно: рыбу, сыры, куличи и расписные яйца, а также различные брошки и украшения.

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Не обошлось и без активности. Ярославцы и гости города расписывали огромное яйцо (высотой около двух метров) и били в колокола.

Можно было попробовать себя в роли звонаря Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU Ярославцы расписали двухметровое яйцо Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

«Также состоялся конкурс на лучшую творожную пасху. В этом году за победу боролись монастыри и приходы, профессиональные учебные учреждения области и предприятия общественного питания», — отметили в правительстве региона.

Напомним, в Ярославле также пройдет первый в регионе национальный эногастрономический фестиваль (18+). Мероприятие на Советской площади продлится четыре дня: с 29 апреля по 2 мая.