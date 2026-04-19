НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 750мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Афиша на выходные
Где собирать грибы
Здесь был Пушкин
Ребенок врезался в автобус
Смешные картинки про отношения
Как побороть ротавирус
Куда сдать отходы на переработку
Фото и истории кошечек из приюта
Развлечения Колокола, яйца и большая ярмарка: в Ярославле прошел Пасхальный фестиваль

Колокола, яйца и большая ярмарка: в Ярославле прошел Пасхальный фестиваль

Показываем, как гулял город

2 531
Пасхальный фестиваль в Ярославле | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUПасхальный фестиваль в Ярославле | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Пасхальный фестиваль в Ярославле

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

19 апреля в Ярославле прошел Пасхальный фестиваль (0+). Гуляния устроили на Советской площади. Такое мероприятие в городе проводят уже третий раз.

«Такие события становятся важной частью жизни региона. Фестиваль объединяет наши традиции, культуру и гастрономию, обеспечивает поддержку местных производителей и создает праздничную атмосферу для жителей и гостей Ярославской области, — рассказал губернатор области Михаил Евраев.

На площади установили мангалы | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа площади установили мангалы | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Угоститься можно было всем, чем только можно | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUУгоститься можно было всем, чем только можно | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
На фестиваль пришли толпы людей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа фестиваль пришли толпы людей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
+1
Продукция на любой вкус | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUПродукция на любой вкус | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

На фестиваль пришли люди всех возрастов. Все смотрели концерт и пританцовывали под русские народные песни. На сцене выступали творческие коллективы и ансамбль духовенства Ярославской епархии.

Ярославцы пустились в пляс

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Также организаторы подготовили большую ярмарку, на которой можно было купить всё, что только можно: рыбу, сыры, куличи и расписные яйца, а также различные брошки и украшения.

Пальчики оближешь! | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUПальчики оближешь! | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
На Советской площади прошла большая ярмарка | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа Советской площади прошла большая ярмарка | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
А вот такие были расценки | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUА вот такие были расценки | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
+1
Продавали расписные яйца | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUПродавали расписные яйца | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Не обошлось и без активности. Ярославцы и гости города расписывали огромное яйцо (высотой около двух метров) и били в колокола.

Можно было попробовать себя в роли звонаря | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUМожно было попробовать себя в роли звонаря | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Можно было попробовать себя в роли звонаря

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Ярославцы расписали двухметровое яйцо | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЯрославцы расписали двухметровое яйцо | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Ярославцы расписали двухметровое яйцо

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

«Также состоялся конкурс на лучшую творожную пасху. В этом году за победу боролись монастыри и приходы, профессиональные учебные учреждения области и предприятия общественного питания», — отметили в правительстве региона.

Напомним, в Ярославле также пройдет первый в регионе национальный эногастрономический фестиваль (18+). Мероприятие на Советской площади продлится четыре дня: с 29 апреля по 2 мая.

Ходили на Пасхальный фестиваль?

Да, всё понравилось!
Хотелось бы, но не получилось
Нет
Своим мнением поделюсь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пасхальное яйцо Фестиваль Ярмарка
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
Гость
20 апреля, 14:14
Привет всем я шаман мы с дочкой гуляли хорошо смотрится хорошо спасибо большое ну говорю свами был шаман пока
Гость
20 апреля, 13:10
Спасибо устроителям праздника, очень понравился праздника. Спасибо за мастер класс гончару , прекрасный человек! Покупали плов с большого Казана очень вкусный и красиво оформлен был. Погода прохладная, но праздник в душе был 👍.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем