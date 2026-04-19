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Развлечения «Хочу минимум 5 детей»: Инстасамка и рэпер Манекен готовятся стать родителями

«Хочу минимум 5 детей»: Инстасамка и рэпер Манекен готовятся стать родителями

Звездная пара призналась, что их дети не будут слушать Инстасамку до 18 лет

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Инстасамка и рэпер Манекен покорили зрителей отношением друг к другу. Несмотря на свою репутацию вне шоу, Дарья Зотеева ведет себя довольно сдержанно | Источник: tnt.ruИнстасамка и рэпер Манекен покорили зрителей отношением друг к другу. Несмотря на свою репутацию вне шоу, Дарья Зотеева ведет себя довольно сдержанно | Источник: tnt.ru

Инстасамка и рэпер Манекен покорили зрителей отношением друг к другу. Несмотря на свою репутацию вне шоу, Дарья Зотеева ведет себя довольно сдержанно

Источник:

tnt.ru

Известная певица Инстасамка и ее муж Манекен собираются стать родителями. Звездная пара мечтает о появлении ребенка с самого начала их отношений. Об этом они признались в реалити-шоу «Сокровища императора».

«Мы давно хотим детей. Обсуждаем это с тех пор, как начали быть вместе. Но понимаем, что сначала надо сделать все дела», — откровенничает Дарья Зотеева в шоу после того, как во время одного из испытаний им с мужем пришлось взаимодействовать с ребенком.

На одном из испытаний парочка расшифровывала русскую поговорку, переведенную на китайский язык | Источник: tnt.ruНа одном из испытаний парочка расшифровывала русскую поговорку, переведенную на китайский язык | Источник: tnt.ru

На одном из испытаний парочка расшифровывала русскую поговорку, переведенную на китайский язык

Источник:

tnt.ru

Рэпер Манекен, как оказалось, тоже готов стать отцом. Он считает, что их будущим детям с Дарьей сильно повезло.

«Даша — лучшая мама на свете. Она такая красивая. Как повезло нашим детям, что их воспитает такая красота. Я хочу пять детей минимум», — рассуждает он в тот же момент.

Звезды также признались, что не будут включать своим детям музыку Инстасамки, потому что согласны со всеми, кто считает ее вредной для несовершеннолетних. Сама певица призналась, что готова презентовать свое творчество будущим детям лишь при наступлении их 18-летия.

Шоу «Сокровища императора» снимается в Китае с участием 15 звездных пар. Они борются за главный приз в 10 миллионов рублей. В последнем выпуске к составу участников присоединились Александр Емельяненко и его друг Игорь Костенко.

В самом первом выпуске Инстасамка с мужем показали свое отношение к деньгам. Они опустились на самое дно на первом же испытании, когда потратили весь бюджет, запланированный на два дня, на такси бизнес-класса. Паре даже пришлось петь в метро, чтобы хотя бы немного заработать.

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Комментарии
6
Гость
20 апреля, 11:13
Значит своим детям свой музыкальное творчество включать не будем, а чужим будем? Очень интересная позиция.
Гость
20 апреля, 05:56
Кого может родить самка от манекена?
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Гость
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