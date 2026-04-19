Весь мир ждет. Почему новый сериал по «Гарри Поттеру» рискует стать катастрофой

Трейлер нового «Гарри Поттера» очаровал многих Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Студия HBO готовит к выходу новый сериал по «Гарри Поттеру». На днях вышел трейлер, который собирает десятки миллионов просмотров. Экранизацию обещают сделать максимально точной и полной, потратив на каждую книгу по одному большому сезону.

Тем не менее на проект обрушился шквал критики. Поклонники переживают, что съемки могут стоить детям-актерам как детства, так и психики. Взрослые члены команды уже получают угрозы убийством. Сам сериал ругают за глубокую вторичность, а зрители боятся, что его просто-напросто не снимут до конца.

Наши коллеги из MSK1.RU собрали главное о том, через какие трудности проходит сериал уже сейчас.

Условия съемок

Для съемок сериала HBO построил целый мини-город. Он стоил около 1 миллиарда фунтов стерлингов — более 107 миллиардов рублей. В городке есть свои школа и медцентр, он расположен недалеко от города Уотфорда.

На такие расходы пришлось пойти, чтобы дети-актеры могли буквально жить на съемочной площадке и продолжать учебу во время съемок. Как пишет BBC, местные власти разрешили студии использовать «ряд временных зданий» в качестве школьного учреждения. Классы рассчитаны на 150–600 учеников — зависит от того, как много детей задействовано в тот или иной период.

Кадры из трейлера. По ним заметно, к примеру, что в сериале будет показана жизнь Гарри до Хогвартса Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Источник: HBO Max Nordic / YouTube

«Школа будет работать по будням с 05:30 до 20:30, чтобы юные актеры могли заниматься учебой между ночными съемками, пересъемками и съемками на натуре», — пишет издание Variety.

Эта информация вызвала беспокойство у психологов, да и простых людей. Быть актером-ребенком в любом случае непросто, но у предыдущего поколения хотя бы оставалась жизнь за пределами съемочной площадки. Взросление в полностью замкнутой системе может оказаться психологически небезопасным.

Новый Хагрид Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Более того, первые сообщения о буллинге и издевательствах среди актеров уже просочились в прессу. Как стало известно изданию The Sun, 12-летние дети ввязались в драку.

«На съемочной площадке одновременно находится много молодых людей, и реальность такова, что не все ладят друг с другом. Руководство вынесло предупреждение о недопустимом поведении. Обвинения в издевательствах касаются как взрослых, так и детей», — пишет издание The Sun.

Гермиона Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Их источник заявил, что тактика по борьбе с травлей у студии проста. Любого, кто будет замечен в издевательствах, уволят — и неважно, насколько знаменит будет этот актер.

Слишком долгое производство

Несмотря на городок, стоивший миллиарды, снимать сериал вовремя всё равно не смогут. Глава HBO Кейси Блойс уже заявил, что новые сезоны будут выходить не каждый год.

«С точки зрения производства это просто невозможно», — сказал Блойс. Сейчас, с его слов, идет работа над сценарием второго сезона.

Известно, что каждый сезон сериала будет экранизацией одной из книг. В итоге может получиться, что к его концу героев-подростков будут играть актеры, которым будет уже за 20 лет. Насколько серьезной станет эта проблема, пока неясно. Блойс сказал, что не хочет, чтобы между сезонами был «огромный перерыв».

Эстетика сериала точно повторяет декорации старых фильмов Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Опасения касаются не только детей-актеров. Так, Джону Литгоу — новому Дамблдору — к финалу сериала будет уже за 90. Зрители боятся, что актер просто не доживет до конца съемок — и на роль придется искать другого человека.

Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Сложность проекта повышает еще один риск — финансовый. Сериал станет крупнейшим проектом HBO, который много лет подряд будет стоить им миллиарды долларов. Если сериал не будет показывать высочайших рейтингов, то тратить запредельные деньги на его производство будет просто бессмысленно. Либо «Гарри Поттера» будет смотреть весь мир, либо его, вероятно, закроют после первых пары сезонов.

Хейт и угрозы

С проблемами сталкиваются и взрослые актеры сериала. Больше всех достается Паапе Эссьеду — он играет роль Северуса Снейпа. Часть фанатов не устроила внешность чернокожего актера. В итоге он начал получать столько оскорблений и угроз, что HBO пришлось усилить меры безопасности.

«Когда речь идет об актерах, участвующих в крупных проектах — а это, очевидно, один из таких проектов, где есть, знаете, преданные фанаты, люди с множеством мнений — местами это может быть страшно», — сказал Блойс изданию Variety.

Эссьеду в роли Снейпа Источник: HBO

Сам Эссьеду рассказал, что постоянно получает угрозы в соцсетях. От него требуют отказаться от роли и пишут фразы типа «Увольняйся, или я тебя убью», «Я приду к тебе домой и убью тебя».

Известно также, что родители новой Гермионы — Арабеллы Стэнтон — очень пытаются оградить ее от хейта в соцсетях. Внешность девочки стала объектом жесткой критики сразу после новости о ее кастинге. Не всех устроил и сам Гарри Поттер. Всё это несмотря на то, что детей-актеров отобрали из 32 тысяч кандидатов.

Не всем понравилась новая Гермиона Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Вторичность

«Называть адаптацию „новой“ — это слишком щедро. С самого первого кадра трейлера становится ясно, что HBO не собирается рисковать в творческом плане. Гарри Поттер в исполнении Доминика Маклафлина засунут в чулан под лестницей в доме его тети и дяди, точно так же, как и в оригинальном трейлере фильма 25-летней давности. Вид изнутри дома № 4 на Тисовой улице пугающе знаком. Очки Гарри, его прическа, одежда и полярная сова выглядят почти точно так же, как у Дэниела Рэдклиффа, когда он играл эту роль. Трейлер длится почти две минуты и состоит из повторно использованных декораций и фрагментов диалогов», — пишет издание Business Insider.

Сходство с Дэниэлом Рэдклиффом отрицать бессмысленно Источник: HBO Max Nordic / YouTube

Знакомо выглядит, верно? Источник: HBO Max Nordic / YouTube

С этим мнением согласны и многие зрители. HBO обвиняют в попытке заработать на ностальгии. В случае с «Гарри Поттером» сделать это раньше было сложно из-за позиции автора книг, Джоан Роулинг. Дело в том, что Роулинг сохранила контроль над брендом даже после того, как в 1999 году передала права на экранизацию компании Warner Bros. Следующие 25 лет она постоянно накладывала вето на идеи спин-оффов и запрещала расширять вселенную «Гарри Поттера» за пределы ее собственных книг. Исключением стал фильм «Фантастические твари и где они обитают», но Роулинг разрешила снять его только после того, как получила в фильме должность сценариста.

В итоге HBO пришла к Роулинг с предложением снова снять старого доброго «Гарри Поттера» — но в новом формате и максимально подробно. На это Роулинг согласилась. Сериал будет выглядеть так же, как выглядели фильмы, не просто так — причиной тому банальные деньги. Если не менять эстетику и декорации, то не придется менять и дизайн игрушек, которые давно продаются миллионными тиражами.

Эстетика вселенной Гарри останется прежней Источник: HBO Max Nordic / YouTube

«Понятно, почему Роулинг стремилась сохранить эстетику бренда неизменной. Тематические парки „Волшебный мир Гарри Поттера“ созданы по образцу оригинальных фильмов, от захватывающих декораций Косого переулка до интерактивных реквизитов в виде волшебных палочек по цене 65 долларов за штуку. По данным Forbes, вторая по значимости часть доходов Роулинг поступает от продажи билетов, товаров и продуктов питания и напитков», — пишет Business Insider.

И даже постановка кадров выглядит знакомой Источник: HBO Max Nordic / YouTube

В итоге перезапуск повторяет визуал фильмов «вплоть до длины и густоты бороды Хагрида». Как пишут критики, такой сериал «в лучшем случае избыточен, а в худшем — творчески несостоятелен».

С критикой выступил даже Крис Коламбус, режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере.

«Часть меня думала: „А в чём смысл?“ — сказал Коламбус после того, как увидел первые кадры с новым Хагридом. — Я думал, что костюмы и всё остальное будут другими, но всё то же самое. Всё будет одинаково».