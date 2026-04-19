Только двое из ста верно ответят на все вопросы: трудный тест по столицам мира

Некоторые столицы становятся визитной карточкой своей страны, а другие предпочитают отсиживаться в тени Источник: GPT

Столицы мира — тема, которая только кажется простой. Мы часто уверены, что уж главный город страны точно не перепутаем, но на практике память любит выбирать самые известные названия, самые фотогеничные локации и арены мировых событий. А бывает и наоборот: ждешь подвоха, а его и нет. Этот тест — быстрый способ проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в мировой географии за пределами привычного школьного «Ландон-из-зе-кэпитал-оф-Грейт-Британ».

Здесь собраны 15 вопросов по столицам мира — да, сегодня мы без Парижа и Рима, зато с хорошим разбросом по странам и регионам. Пройти можно буквально за три минуты, а заодно освежить в памяти города, которые редко вспоминают без карты или атласа под рукой.

Тест Пройден 1142 раза 1 / 15 Какой город официально считается столицей Австралии? Сидней

Канберра

Мельбурн Продолжить