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Развлечения Только двое из ста верно ответят на все вопросы: трудный тест по столицам мира

Только двое из ста верно ответят на все вопросы: трудный тест по столицам мира

Рискнете проверить свои знания в географии?

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Некоторые столицы становятся визитной карточкой своей страны, а другие предпочитают отсиживаться в тени | Источник: GPTНекоторые столицы становятся визитной карточкой своей страны, а другие предпочитают отсиживаться в тени | Источник: GPT

Некоторые столицы становятся визитной карточкой своей страны, а другие предпочитают отсиживаться в тени

Источник:

GPT

Столицы мира — тема, которая только кажется простой. Мы часто уверены, что уж главный город страны точно не перепутаем, но на практике память любит выбирать самые известные названия, самые фотогеничные локации и арены мировых событий. А бывает и наоборот: ждешь подвоха, а его и нет. Этот тест — быстрый способ проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в мировой географии за пределами привычного школьного «Ландон-из-зе-кэпитал-оф-Грейт-Британ».

Здесь собраны 15 вопросов по столицам мира — да, сегодня мы без Парижа и Рима, зато с хорошим разбросом по странам и регионам. Пройти можно буквально за три минуты, а заодно освежить в памяти города, которые редко вспоминают без карты или атласа под рукой.

ТестПройден 1142 раза
1 / 15

Какой город официально считается столицей Австралии?

  • Сидней

  • Канберра

  • Мельбурн

Коварные столицы хороши тем, что быстро ставят всё на свои места: где-то знания действительно крепкие, а где-то память внезапно подсовывает самый известный город вместо правильного. И в этом нет ничего удивительного: мировая география вообще любит парадоксы. А если результат оказался ниже ожидаемого, это не поражение, а лишь приглашение к реваншу.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Тест География Столица
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Комментарии
8
Гость
23 апреля, 12:57
15 из 15
Гость
20 апреля, 06:42
10 из 15-пойдет!
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Гость
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