Только двое из ста верно ответят на все вопросы: трудный тест по столицам мира

Столицы мира — тема, которая только кажется простой. Мы часто уверены, что уж главный город страны точно не перепутаем, но на практике память любит выбирать самые известные названия, самые фотогеничные локации и арены мировых событий. А бывает и наоборот: ждешь подвоха, а его и нет. Этот тест — быстрый способ проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в мировой географии за пределами привычного школьного «Ландон-из-зе-кэпитал-оф-Грейт-Британ».
Здесь собраны 15 вопросов по столицам мира — да, сегодня мы без Парижа и Рима, зато с хорошим разбросом по странам и регионам. Пройти можно буквально за три минуты, а заодно освежить в памяти города, которые редко вспоминают без карты или атласа под рукой.
Какой город официально считается столицей Австралии?
Сидней
Канберра
Мельбурн
Коварные столицы хороши тем, что быстро ставят всё на свои места: где-то знания действительно крепкие, а где-то память внезапно подсовывает самый известный город вместо правильного. И в этом нет ничего удивительного: мировая география вообще любит парадоксы. А если результат оказался ниже ожидаемого, это не поражение, а лишь приглашение к реваншу.