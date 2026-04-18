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Развлечения «Пробивает дно»: звезды шоу-бизнеса грозят Лебедеву отменой после скандала с Олесей Иванченко

«Пробивает дно»: звезды шоу-бизнеса грозят Лебедеву отменой после скандала с Олесей Иванченко

Эпизод «Натальной карты» (18+) с участием дизайнера вызвал бурную реакцию

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Выпуск «Натальной карты» с Артемием Лебедевым вызвал слезы ведущей и волну критики в Cети | Источник: temalebedev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Выпуск «Натальной карты» с Артемием Лебедевым вызвал слезы ведущей и волну критики в Cети | Источник: temalebedev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Выпуск «Натальной карты» с Артемием Лебедевым вызвал слезы ведущей и волну критики в Cети

Источник:

temalebedev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Главным героем свежего эпизода шоу «Натальная карта» (18+) стал Артемий Лебедев — человек, который редко выбирает мягкие формулировки. И если кто-то ожидал спокойной беседы о звездах и судьбе, то быстро понял: легкой прогулки здесь не будет.

Проект, где Олеся Иванченко анализирует личность гостей через призму астрологии, а Дмитрий Журавлев выступает в роли убежденного скептика, на этот раз превратился в поле словесных маневров. Лебедев отвечал коротко, порой нарочито резко, легко уходил от вопросов и, по мнению зрителей, явно провоцировал ведущую.

Иванченко старалась удержать диалог и вывести собеседника на откровенность, но напряжение росло. В какой-то момент стало ясно: разговор идет тяжело. Эмоции взяли верх, и ведущая не смогла сдержать слез.

«Я очень много энергии сейчас трачу на сопротивление», — призналась она прямо в студии.

Дмитрий Журавлев попытался сгладить ситуацию и поддержать коллегу. Он напомнил, что подобная манера общения для гостя — привычная линия поведения:

По мнению критиков, гость программы хамил ведущей и провоцировал ее

Источник:

losenok95 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Олесь, не переживай. Смотри на меня и не переживай. Он работает в своей стилистике. Он на этом делает свое шоу. Не обращай на него внимание».

Однако зрители такого «стиля» не оценили. Под выпуском разгорелась настоящая буря.

Пользователи писали:

«Перегнул, конечно, Артемий, разочаровал. Жди отмены»;

«Что-то разноцветный в себя поверил чересчур, за Олесю обидно. Наверное, не стоило продолжать снимать с ним выпуск»;

«Артемий, как всегда, пробивает дно».

К обсуждению подключились и публичные персоны.

Иванченко потеряла самообладание и накинулась на Лебедева с нецензурной бранью

Источник:

losenok95 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ксения Бородина отреагировала эмоционально: «Козлина какая! Милая, всегда зови. Поддержу и все шарики отдам»;

Лаура Джугелия оставила теплое сообщение: «Сладкая девочка. Обнимаю тебя»;

Юля Паршута не скрыла возмущения: «Это что такое…»;

В поддержку Иванченко также высказались Сергей Лазарев и Анна Седокова.

Звезды пришли в комментарии под выпуск | Источник: соцсети Звезды пришли в комментарии под выпуск | Источник: соцсети
Источник: соцсети Источник: соцсети
Источник: соцсети Источник: соцсети

Сама ведущая спустя время вышла на связь в своем Telegram-канале. Она призналась, что этот выпуск оказался для нее самым непростым за всё время существования проекта. Иванченко подчеркнула: реакция аудитории может быть разной, и это нормально, но свои эмоции она не считает чем-то постыдным.

«Вот такой случился выпуск. Наверное, самый сложный для меня за всю историю нашего шоу. Реакция разная, и это нормально. Но вы меня извините, а с чего вообще мне должно было хватать выдержки? Я — не солдат во время строевой подготовки. Я — женщина. Я эмоциональна. Говорила Артемию и готова сказать публично — было очень тяжело», — объяснила она подписчикам.

При этом Иванченко дала понять, что не намерена держать зла на гостя и не собирается раздувать конфликт:

«Ты две недели готовишься, пытаешься зайти в какую-то глубину героя, проделываешь большую работу, которая обесценивается примерно каждую секунду. Да, это шоу. Но я тоже живой человек, который имеет право на любую живую реакцию. На Артемия никаких обид я не держу, мой личный принцип в таких ситуациях. Не случилось. И так тоже бывает. Всех благодарю!»

Для многих зрителей слезы ведущей стали неожиданностью: Олеся давно воспринимается как легкий, доброжелательный и эмпатичный человек. Возможно, именно поэтому эпизод вызвал такой резонанс.

В Сети многие поддержали ведущую, но некоторые припомнили ей некорректные высказывания в адрес гостей

Источник:

losenok95 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лебедев уже давно не новичок в громких высказываниях. Ранее он делился мнением о разводах, советуя мужчинам признавать свою неправоту, пообещать «каяться всю жизнь» и не вступать в конфликты с бывшими супругами ради сохранения отношений с детьми. У самого дизайнера, как известно, 11 наследников от нескольких союзов.

Недавно резонанс вызвало и другое публичное выступление Лебедева. Артемий встал на сторону пиццерии, уволившей курьера, который в мороз укрыл бездомную собаку фирменным пледом. Дизайнер заявил, что сотрудник мог использовать «свой собственный плед» и не портить имущество компании в угоду «старой [сумасшедшей] собаке». Он добавил, что клиентам вряд ли понравится доставка от человека, трогавшего больное животное.

Тогда на его заявление резко ответила Айза: «Старая [сумасшедшая] собака, Артемий, это ты. [Мерзавец] ты, а не человек».

Любопытно, что ранее Иванченко и сама позволяла себе резкие формулировки. В одном из выпусков она советовала Ольге Бузовой искать будущего избранника «на астрологических шоу, кладбищах, в рехабах и психбольницах», пояснив, что ее мужчина будет отличаться нестандартным поведением или судьбой.

На чьей вы стороне в этой перепалке?

Лебедева: это его привычная манера общения
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Обычный конфликт ради хайпа — оба хороши
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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Натальная карта Олеся Иванченко Артемий Лебедев
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Комментарии
9
Гость
20 апреля, 12:00
Когда матюгаются всю дорогу, это хорошо? Для какого уровня развития зрителей оно?
Гость
18 апреля, 20:58
Эта сущность ещё кому-то интересна?!
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Гость
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