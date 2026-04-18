Пара из Сибири объехала на машине три страны за месяц. Каким было их путешествие и сколько денег на это ушло

Поездка получилась невероятная Источник: Алексей Горбунов

Люди все чаще отказываются от организованного отдыха «все включено» в пользу отпуска в стиле «качу, куда хочу». Алексей и Анжелика из Тюмени тоже решили, что второй вариант интереснее, и отправились в путешествие на машине — они побывали за месяц в нескольких странах. Как это было, Алексей рассказал в авторской колонке для 72.RU.

С чего всё началось

Как-то к нам пришла идея поехать в Грузию в феврале. Посмотрели погоду, а там уже, оказывается, вовсю весна! Решили заодно сходить на концерт группы, которая не выступает в России. Взяли с собой сноуборды и две сумки вещей, так как путешествие планировалось примерно на месяц. Да еще закинул в багаж камеру, чтобы наснимать контента для своего канала.

Старт и первая остановка

Ранний подъем и выезд в сторону Уфы. По дороге нас ждали метели и сильные ветра. Далее — республика Калмыкия, которая встретила непроглядным туманом и красивым буддийским храмом. Не все знают, что Калмыкия — это регион России, где исповедуют буддизм. В Элисте сходили на службу в «Золотую обитель Будды». Это очень непривычно, как будто очутился где-то в Юго-Восточной Азии.

Если кто-то поедет, помните правила: в храм нельзя заходить в обуви, а при выходе нельзя поворачиваться спиной к Будде.

Это «Золотая обитель Будды» Источник: Алексей Горбунов

Там же, в Элисте, попробовали национальную кухню: калмыцкий молочный чай с мускатным орехом и сливочным маслом. Обилие мясных блюд: мясо яка, баранина, говядина и даже верблюжатина.

Очень аппетитная и, мы уверены, вкусная еда Источник: Алексей Горбунов

Владикавказ и граница

Далее по маршруту был Владикавказ. Погода там начала радовать: на улице +15, и наконец-то мы сменили зимние вещи на весенние. Ну и, конечно же, не смогли пройти мимо осетинских пирогов. Взяли две штуки — они обошлись нам в 1200 рублей, мы их ели еще 2 дня.

Признавайтесь, потекли слюнки? Источник: Алексей Горбунов

Всего 20 километров от Владикавказа — и вот он, Верхний Ларс, граница с Грузией. На прохождение границы в общей сложности ушло около часа. Виза в Грузию не требуется, нужен только загранпаспорт. От автопутешественников еще нужны права, документы на авто и ОСАГО по Грузии — его мы оформили прямо перед границей. Страховка на месяц обошлась в 3500 рублей.

Грузия: горы и Гудаури

Первая остановка была в городе Степанцминда. Гостевой дом в окружении гор и с шикарным видом на величественный Казбек оказался полностью в нашем распоряжении — других туристов не было. Утром выпили кофе, наслаждаясь прекрасными видами и чистым воздухом, и отправились в сторону горнолыжного курорта Гудаури.

Город Степанцминда, вид на Казбек Источник: Алексей Горбунов

По пути есть обзорная площадка «Арка дружбы народов», с которой открываются потрясающие виды — туда стоит завернуть.

До горнолыжного курорта всего 30 километров, и тут первый лайфхак, как сэкономить на проживании: в самом Гудаури цены на гостиницы начинаются от 5 тысяч за самый дешевый номер, а средняя цена — 7–15 тысяч за ночь. Мы же останавливались в Степанцминде всего за 1200 рублей.

Вы только посмотрите, какая красота Источник: Алексей Горбунов

На самом курорте много подъемников, за день все не объехать. На одном из них можно даже укатить в соседний поселок. Высота трасс достигает 3268 метров над уровнем моря. Два ски-пасса на подъемники обошлись нам в 4500 рублей на весь день — это дешевле, чем на Южном Урале. Трассы подготовленные и широкие — в общем, получаешь удовольствие от катания!

Пара оценила горнолыжный курорт в приграничной Грузии Источник: Алексей Горбунов

Тбилиси: серные бани и старый город

Следующая точка нашего маршрута — Тбилиси. По навигатору ехать всего 120 километров, но путь занимает довольно много времени, чуть меньше трех часов: в начале — горные дороги, а в конце — пробки большого города.

Зато погода — сказка: в феврале в Тбилиси было +10. Мы прогулялись по узким улочкам старого города и антикварному рынку. По городу решили передвигаться на общественном транспорте, чтобы не искать парковку для авто, а также несколько раз прокатились на такси — поездка стоила 150–200 рублей.

В этом городе есть на что посмотреть: дома с уютными двориками и деревянными балконами, храмы, винтажные магазины, очень много секонд-хендов. А еще обзорная площадка, на которую можно подняться по канатной дороге, и поглядеть на Тбилиси с высоты птичьего полета. Плюс вкуснейшая еда на каждом шагу.

Ночной Тбилиси — это потрясающее зрелище Источник: Алексей Горбунов

Ну и, конечно, не смогли не сходить в серные бани, которые, кстати, в свое время посещал сам Александр Сергеевич Пушкин. На территории очень красивые виды на старинные постройки, водопад и мостики через реку, а уличные музыканты в национальных костюмах исполнят вам песню «Чито-гврито».

Алексей Горбунов в компании добродушных и дружелюбных местных жителей Источник: Алексей Горбунов

Сами бани находятся под землей, а сверху виднеются только их кирпичные своды.

Серные бани в Тбилиси Источник: Алексей Горбунов

Цены начинаются от 240 рублей — это доступ в общую парильню, разделенную на мужской и женский залы. Мы выбрали отдельный номер за 2100 рублей, в котором есть ванна с горячей серной водой из источника, душ и комната отдыха. В нос резко бьет запах сероводорода, но к нему быстро привыкаешь.

Сама вода температурой около 45 градусов, и это очень расслабляет. Находиться в банях больше часа не рекомендуют, а в воде можно сидеть не больше 15 минут за раз.

Невероятные архитектурные решения Источник: Алексей Горбунов

Неожиданный поворот: Армения

Пока мы наслаждались Грузией, узнали, что концерт, на который мы собирались, перенесли в Армению, в Ереван… Нас это не расстроило, а наоборот, порадовало: посетить еще одну страну — это интересно, да и ехать всего 280 километров.

И вот спустя несколько часов мы уже подъехали к армянско-грузинской границе, которую прошли довольно быстро. Правила всё те же: нужна страховка на автомобиль (обошлась в 2200 рублей) и еще 1000 рублей — экологический сбор. Сим-карта на границе показалась дорогой — купили ее в городе в два раза дешевле. Она нужна была для интернета и навигации, и, как оказалось позже, для пополнения проездного на метро тоже нужен армянский номер телефона.

Картинка будто из другого мира Источник: Алексей Горбунов

Ереван: коньяк, коты и концерт

В Ереване остановились на несколько дней. Для удобства выбрали отель с завтраками — всего 1700 рублей в сутки — и отправились гулять. Нашли рынок, чтобы закупиться сувенирами — там нас много угощали разными вкусностями. В центре Еревана есть архитектурная достопримечательность — Каскад. Это 572 ступени. Преодолев их, ты во всей красе увидишь Арарат, и оно того стоит. Как позже рассказали подписчики, оказывается, слева есть эскалатор.

Каскад — монументальное сооружение Источник: Алексей Горбунов

Панорамных видов — хоть отбавляй Источник: Алексей Горбунов

Ну и раз уж мы в Ереване, подумали, что обязательно нужно сходить на экскурсию на коньячный завод «Арарат». Приятным бонусом была дегустация в конце.

И это все — коньяк Источник: Алексей Горбунов

Пока Андрей был на экскурсии, Анжелика пригрела местного кота, который проспал у нее на коленях целый час Источник: Алексей Горбунов

А потом мы нашли удивительное заведение, в котором наливают пиво в неограниченном количестве совершенно бесплатно… Вы где-нибудь такое видели? А тут оно есть — недалеко от Каскада.

Кстати, Ереван — удивительно красивый город, хорош и днем, и ночью.

Громадные и такие красивые архитектурные сооружения Источник: Алексей Горбунов

И вот он, долгожданный концерт, который проходил в легендарном Hard Rock Cafe! Классная атмосфера и музыканты, прыгающие в зрительный зал на руки к зрителям, — в общем, классика рока.

Возвращение в Грузию: Боржоми и Батуми

Утром отправились обратно в Грузию, в город Кутаиси. По пути заехали на источник Боржоми, чтобы набрать свежей минералки. Вход туда стоит 150 рублей с человека.

Неповторимое обаяние улочек старого города Источник: Алексей Горбунов

В 30 километрах от Кутаиси есть бесплатный минеральный источник для купания. Вода в нем температурой 40 градусов и странного белого оттенка из-за того, что насыщена кальцием. В этот день, кроме нас, там никого не было.

Источник под открытым небом — настоящая экзотика Источник: Алексей Горбунов

Паре повезло — в тот день они наслаждались купанием в одиночестве Источник: Алексей Горбунов

Пара часов дороги — и вот мы уже в Батуми, на берегу Черного моря. Погуляли по набережной, сходили в ботанический сад, где можно собирать свежие мандарины прямо с дерева.

Центр Батуми выглядит очень современно Источник: Алексей Горбунов

Мандарины лежат буквально под ногами Источник: Алексей Горбунов

Мы хотели остаться в Батуми подольше — гулять, наслаждаться соленым воздухом и видом на море, но у погоды были свои планы. Через пару дней зарядили дожди на всю неделю, и мы решили поехать дальше — в Турцию.

Турция: Трабзон

Для въезда в Турцию тоже понадобилась страховка на авто, она обошлась примерно в 2000 рублей. Границу прошли быстро, минут за 30. Дороги в Турции широкие и с хорошим покрытием, но цены на бензин и газ в два раза выше, чем в России.

Котики в Турции — это святое Источник: Алексей Горбунов

В 200 километрах от границы находится город Трабзон. Именно туда мы и отправились на пару дней. Гуляли по городу, бесконечным торговым рядам и обратили внимание на то, что все кафе либо закрыты, либо в них нет посетителей. И тут дошло: сейчас идет месяц Рамадан, а это значит, что до заката они не откроются. Для нас не проблема — завтрак был включен в отеле, да и заезжали мы всего на пару дней, так сказать, для галочки. После небольшого шопинга отправились обратно, в сторону Тюмени. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше.

По торговым рядам турецких городков можно бродить бесконечно Источник: Алексей Горбунов

Не всегда солнечная и хорошая погода встречает туристов. Поэтому не забываем брать с собой в путешествие зонтики Источник: Алексей Горбунов

Дорога домой: сюрпризы погоды

И, казалось бы, всё: «Мы это сделали! Доехали до Турции на машине!» А дальше нас ждет скучная дорога домой… Но не тут-то было.

Мы переночевали в Тбилиси и, прощаясь с хозяйкой гостиницы, сказали, что едем домой в Россию. На что она задала вопрос: «А дороги разве открыты?» И тут мы начали читать новости. Оказывается, пока мы были на море, в районе Крестового перевала шли обильные снегопады, дорогу замело, и появилась угроза схода лавины. И действительно, полиция на трассе разворачивала все машины, которые ехали в сторону границы. На вопрос «Когда откроют дорогу?» отвечали, что никто не знает. Нужно не только расчистить трассу, но и дождаться заключения лавинной службы о безопасном передвижении.

Гостиница в старом Тбилиси Источник: Алексей Горбунов

Это не входило в наши планы, но пришлось еще на три дня остаться в Тбилиси и мониторить чаты с информацией об обстановке на границе.

Стоянка грузовиков посреди заснеженных гор Источник: Алексей Горбунов

Природа во всём мире необычна и по своему уникальна Источник: Алексей Горбунов

И вот приходит сообщение: «Дорога открыта!» Проходим границу Грузии и России минут за 10, а потом попадаем в пробку в нейтральной зоне на 5 часов. Так что, если кто-то поедет по этому маршруту, заправляйте полные баки и берите с собой что-то на перекус.

Во время дальних поездок нередко приходится стоять в пробках. Но запаситесь терпением Источник: Алексей Горбунов

Обратная дорога: Грозный и Тольятти

Обратно решили ехать через Чеченскую Республику — это увеличило расстояние на 300 километров, но раз уж мы рядом, почему бы не заехать? Заранее, находясь в Грузии, забронировали отель в городе Грозный, так как слышали, что при возвращении из-за границы сотовые операторы блокируют интернет и SMS на сутки. Когда подъехали к нейтральной зоне, пришло сообщение от оператора: «Чтобы восстановить интернет, перейдите по ссылке и пройдите верификацию». И действительно, интернет включили через 5 минут.

Так выглядит Грозный в Чечне Источник: Алексей Горбунов

Из-за пробки на границе в Грозный приехали уже ближе к ночи. Ночью там всё очень красиво и даже чем-то напомнило Дубай. По дорогам все ездят аккуратно, скорость не превышают. Чечня — это тот регион, где запрещен алкоголь, и действительно — в магазинах его нет. В целом Грозный — город опрятный и ухоженный, мусора на улицах мы не заметили. Ощущаешь себя там как-то спокойно. Несмотря на месяц Рамадан, нам удалось позавтракать в кафе, но, кроме нас, посетителей не было.

А следующей остановкой был город Тольятти, где мы посетили музей АвтоВАЗа. Вход стоит 250 рублей с человека. Музей разделен на два зала, и в нем представлены все модели, которые выпускали на заводе. Но самое интересное — это те автомобили и концепты, которые не выходили в серийное производство.

Таких авто вы больше нигде не увидите Источник: Алексей Горбунов

Итоги

Еще несколько дней в пути — и мы снова дома, в Тюмени. На всё путешествие ушел ровно месяц. Потратили мы примерно 200 тысяч рублей, проехали 10 000 километров. По дороге были зима, весна и потом снова зима, снегопады, метели, туманы, дожди. Мы меняли климат и часовые пояса. Шесть раз пересекали границы, побывали в трех государствах.

Каких только пейзажей не увидишь по дороге Источник: Алексей Горбунов

Вернулись домой немного уставшими, но счастливыми. Конечно, путешествия в наше время — это не самая простая задача, но главное — иметь цель и идти к ней.

Алексей Горбунов, блогер