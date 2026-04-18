Сладкие, но гадкие: 8 фильмов, похожих на «Мою вину», — про запретные страсти с токсиками

Истории о любви на грани правил и здравого смысла стабильно держат зрителей в напряжении Источник: кадр из фильма «Моя вина» (18+), реж. Доминго Гонсалес, Amazon Prime Video, Испания

После выхода фильма «Моя вина» (18+) публика буквально зависла на теме опасной любви. По сюжету Ноа вынуждена оставить родной город, расстаться с бойфрендом и привычной компанией друзей. Вместе с матерью она перебирается в особняк ее состоятельного супруга. Там девушка сталкивается с Ником — своим сводным братом. Между ними сначала вспыхивает раздражение, а затем и притяжение, которое сложно игнорировать. Чувства, мягко говоря, не по семейному уставу, но от этого только жарче.

Если вам хочется продолжения, вот еще подборка историй с похожим нервом.

«После» (18+)

Источник: кадр из фильма «После» (18+), реж. Дженни Гейдж, Aviron Pictures, США

Тесса — примерная студентка с четким планом на будущее. Хардин — парень с тяжелым характером и привычкой держать дистанцию. Их знакомство быстро перерастает в зависимость, где страсть соседствует с болезненными признаниями и взаимными упреками. В отношениях слишком много эмоций и почти нет полутонов. У поклонников «Моей вины» чаще забьется сердечко: здесь то же притяжение, которое разрушает привычный порядок жизни.

«Три метра над уровнем неба» (18+)

Источник: кадр из фильма «Три метра над уровнем неба» (18+), реж. Фернандо Гонзалез Молина, AB production, Испания

Баби выросла в аккуратном и предсказуемом мире. Аче живет на скорости: мотоциклы, драки и постоянный вызов обществу. Их роман развивается стремительно и болезненно. Разные социальные круги, конфликт с родителями и внутренние сомнения делают историю эмоционально насыщенной. Здесь любовь — это прыжок без страховки. Почти как у Ноа и Ника, только без семейного табу.

«Из моего окна» (18+)

Источник: кадр из фильма «Из моего окна» (18+), реж. Марсаль Форес, Netflix, Испания

Ракель давно наблюдает за своим соседом Аресом. Когда дистанция между ними сокращается, девушка понимает: за холодной маской скрывается парень с собственными страхами и сложными отношениями с семьей. Их связь строится на тайнах, ревности и попытках вырваться из-под чужого контроля. Атмосфера роскоши и запрета делает фильм близким по духу к «Моей вине».

«Жестокие игры» (18+)

Источник: кадр из фильма «Жестокие игры» (18+), реж. Роджер Камбл, Columbia Pictures, США

Себастьян и Кэтрин решают поиграть чужими чувствами, заключив рискованное пари. Невинная Аннетт становится частью их плана. Но расчетливый эксперимент неожиданно выходит из-под контроля. Там, где планировалась холодная манипуляция, возникают настоящие эмоции. Фильм мрачнее и циничнее, но напряжение между героями ощущается почти физически.

«365 дней» (18+)

Источник: кадр из фильма «365 дней» (18+), реж. Барбара Бяловас, Томаш Мандес, Netflix, Польша

История отношений, построенных на власти, вызвала немало споров. Богатый и опасный мужчина втягивает девушку в мир роскоши и жестких правил. Между ними вспыхивает страсть, которая балансирует на грани. Картина не про здоровые отношения, а про притяжение, от которого трудно отказаться. Тем, кто любит накал и провокацию, фильм может прийтись по душе.

«Прости за любовь» (16+)

Источник: кадр из фильма «Прости за любовь» (16+), реж. Федерико Моччиа, Medusa Film, Италия

В центре сюжета — отношения взрослого разведенного бабника и юной 17-летней девушки. Разница в возрасте вызывает косые взгляды и осуждение окружающих. Однако герои решают идти наперекор общественным нормам. Фильм исследует тему зрелости, ответственности и искренности чувств. Это история не столько о скандале, сколько о том, как любовь ломает привычные шаблоны. И да, сорвиголова тут скорее не он, а она.

«Спеши любить» (12+)

Источник: кадр из фильма «Спеши любить» (12+), реж. Адам Шенкман, Warner Bros., США

Казанова и очень плохой мальчик Лэндон неожиданно сближается со скромной Джейми — девушкой, которая живет по строгим принципам. Их роман начинается с неловкости, а заканчивается сильной эмоциональной связью. Картина наполнена светлой грустью и искренностью. Здесь нет токсичных игр, зато есть история о взрослении через любовь.

«Мое прекрасное несчастье» (18+)

Источник: кадр из фильма «Мое прекрасное несчастье» (18+), реж. Роджер Камбл, Voltage Pictures, США

Эбби пытается начать новую жизнь и держится подальше от проблем. Трэвис — харизматичный бунтарь, привыкший добиваться своего. Он предложил Эбби спор: если выиграет поединок на ринге, она месяц проживет под его крышей. Неприязнь быстро перерастает во влечение, страсть соседствует с ревностью и внутренними травмами. Химия между героями напоминает динамику «Моей вины»: сначала искры, потом пожар.