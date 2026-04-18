Только тот, кто родился и вырос в СССР, пройдет этот тест. Это вы?

Легким движением руки вандалов предмет в руке пионера превратился в трубочку, но вы-то знаете, что там должно быть на самом деле. Ведь знаете?

Вы помните вкус молока из стеклянной бутылки и тот самый звук, с которым открывалась жестяная банка сгущенки? Советский быт был полон уникальных вещей и странных ритуалов, которые объединяли миллионы людей. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы помните эпоху, где за джинсы отдавали зарплату, а ключи от квартиры спокойно оставляли под ковриком. Здесь вы найдете и бытовые вопросы, и задания, которые касаются исторических фактов. Так что не ждите, что будет слишком просто. Запрыгивайте в нашу машину времени, мы отправляемся.