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Развлечения Тест Только тот, кто родился и вырос в СССР, пройдет этот тест. Это вы?

Только тот, кто родился и вырос в СССР, пройдет этот тест. Это вы?

Готовьтесь с головой окунуться в прошлое нашей страны

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Легким движением руки вандалов предмет в руке пионера превратился в трубочку, но вы-то знаете, что там должно быть на самом деле. Ведь знаете? | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЛегким движением руки вандалов предмет в руке пионера превратился в трубочку, но вы-то знаете, что там должно быть на самом деле. Ведь знаете? | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Легким движением руки вандалов предмет в руке пионера превратился в трубочку, но вы-то знаете, что там должно быть на самом деле. Ведь знаете?

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Вы помните вкус молока из стеклянной бутылки и тот самый звук, с которым открывалась жестяная банка сгущенки? Советский быт был полон уникальных вещей и странных ритуалов, которые объединяли миллионы людей. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы помните эпоху, где за джинсы отдавали зарплату, а ключи от квартиры спокойно оставляли под ковриком. Здесь вы найдете и бытовые вопросы, и задания, которые касаются исторических фактов. Так что не ждите, что будет слишком просто. Запрыгивайте в нашу машину времени, мы отправляемся.

ТестПройден 408 раз
1 / 10

Для начала давайте вспомним, в каком месяце вообще образовался СССР. Помните?

  • В декабре

  • В январе

  • В марте

  • В августе

2 / 10

Чем занимались фарцовщики?

  • Чистили обувь

  • Продавали дефицитные товары

  • Шифрованием

  • Помогали людям бежать из СССР

3 / 10

Чье имя дали самому известному в СССР арифмометру?

  • Ленина

  • Маяковского

  • Ковалевской

  • Дзержинского

4 / 10

Молоко в Советском Союзе продавали в стеклянных бутылках. Из чего были сделаны крышки для этих бутылок?

  • Из металла

  • Из бумаги

  • Из фольги

  • Из ваты

5 / 10

Что в 1943 году ввели в школах крупных советских городов?

  • Пятилетку

  • Раздельное образование

  • Десятилетку

  • Обеды

6 / 10

Какие брюки носили стиляги?

  • Клеш

  • Чиносы

  • Дудочки

  • Бананы

7 / 10

В каком городе был построен и спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин»?

  • Во Владивостоке

  • В Мурманске

  • В Калининграде

  • В Ленинграде

8 / 10

Смекалка — главное оружие советского человека. Но зачем советский человек варил джинсы?

  • Чтобы отбелить

  • Чтобы не растягивались

  • Чтобы они выглядели круче

  • Чтобы продезинфицировать от тлетворного влияния запада

9 / 10

Какое устройство в СССР называли «чудо-печкой»?

  • Гимнастический диск — он сжигал калории лучше любой печки

  • Обогреватель

  • Устройство для закалки деталей

  • Электропечь

10 / 10

Где проходили зимние Олимпийские игры, в которых впервые участвовала команда СССР?

  • В Кортина-д’Ампеццо

  • В Осло

  • В Скво-Вэлли

  • В Инсбруке

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
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Комментарии
5
Гость
18 апреля, 18:41
Чего сразу "житель хрущевки"? У нас Брежнева была,они круче.
Гость
18 апреля, 16:26
Автор теста явно не варил джинсы) Ваш ответ не соответствует действительности.
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