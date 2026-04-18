Только тот, кто родился и вырос в СССР, пройдет этот тест. Это вы?

Вы помните вкус молока из стеклянной бутылки и тот самый звук, с которым открывалась жестяная банка сгущенки? Советский быт был полон уникальных вещей и странных ритуалов, которые объединяли миллионы людей. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы помните эпоху, где за джинсы отдавали зарплату, а ключи от квартиры спокойно оставляли под ковриком. Здесь вы найдете и бытовые вопросы, и задания, которые касаются исторических фактов. Так что не ждите, что будет слишком просто. Запрыгивайте в нашу машину времени, мы отправляемся.
Для начала давайте вспомним, в каком месяце вообще образовался СССР. Помните?
В декабре
В январе
В марте
В августе
Чем занимались фарцовщики?
Чистили обувь
Продавали дефицитные товары
Шифрованием
Помогали людям бежать из СССР
Чье имя дали самому известному в СССР арифмометру?
Ленина
Маяковского
Ковалевской
Дзержинского
Молоко в Советском Союзе продавали в стеклянных бутылках. Из чего были сделаны крышки для этих бутылок?
Из металла
Из бумаги
Из фольги
Из ваты
Что в 1943 году ввели в школах крупных советских городов?
Пятилетку
Раздельное образование
Десятилетку
Обеды
Какие брюки носили стиляги?
Клеш
Чиносы
Дудочки
Бананы
В каком городе был построен и спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин»?
Во Владивостоке
В Мурманске
В Калининграде
В Ленинграде
Смекалка — главное оружие советского человека. Но зачем советский человек варил джинсы?
Чтобы отбелить
Чтобы не растягивались
Чтобы они выглядели круче
Чтобы продезинфицировать от тлетворного влияния запада
Какое устройство в СССР называли «чудо-печкой»?
Гимнастический диск — он сжигал калории лучше любой печки
Обогреватель
Устройство для закалки деталей
Электропечь
Где проходили зимние Олимпийские игры, в которых впервые участвовала команда СССР?
В Кортина-д’Ампеццо
В Осло
В Скво-Вэлли
В Инсбруке