«Мама ругает и покупает мороженое»: чему дети научили взрослых в 90-е

В начале 90-х наша страна переживала непростой период. Наступила эпоха безвременья, когда большинство людей не могли объяснить даже самим себе, куда двигаться дальше. И именно тогда, в 1992 году, выходит викторина «Устами младенца» (0+) — как напоминание о том, что мир всё еще полон чудес, если смотреть на него глазами детей.
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — времени, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 90-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
Создатели российского шоу приобрели лицензию на американскую игру Child's Play. Но накануне съемок выяснилось, что ведущего нет, а студия уже оплачена и декорации готовы. Кресло ведущего в экстренном порядке занял Александр Гуревич — один из продюсеров проекта. Так он неожиданно стал лицом программы и в течение восьми лет оставался проводником между взрослой логикой и детской непосредственностью.
Суть игры заключалась в том, чтобы взрослые угадывали слова, которые объясняли дети. «Место, где расположены макароны, компот, борщ… и среди всего этого еще сердце помещается», — так малыши описывали «живот». А «счастье», по их мнению, — это когда «мама то ругает, то мороженое покупает».
«Устами младенца» закрылась в 2000 году. Официальной причины не называли, но протеста зрителей не последовало — программа так и не стала «иконой» канала.
Позже шоу несколько раз возвращалось в эфир — сначала с Максимом Виторганом в 2013 году, затем с Алексеем Кортневым, Александром Олешко и Ольгой Шелест. Но именно выпуски девяностых с Гуревичем стали финалистами ТЭФИ и были отмечены премией «Золотой Остап».
Это шоу старалось научить целое поколение ценить детскую мудрость и помнить: порой самые важные истины произносятся устами тех, кто еще не разучился удивляться миру.