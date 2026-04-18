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Развлечения Окна ТВ Обзор «Мама ругает и покупает мороженое»: чему дети научили взрослых в 90-е

«Мама ругает и покупает мороженое»: чему дети научили взрослых в 90-е

Иногда, чтобы понять фундаментальные вещи, нужно было о них спросить у малышей

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Первые выпуски программы вел ее продюсер Александр Гуревич | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПервые выпуски программы вел ее продюсер Александр Гуревич | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Первые выпуски программы вел ее продюсер Александр Гуревич

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В начале 90-х наша страна переживала непростой период. Наступила эпоха безвременья, когда большинство людей не могли объяснить даже самим себе, куда двигаться дальше. И именно тогда, в 1992 году, выходит викторина «Устами младенца» (0+) — как напоминание о том, что мир всё еще полон чудес, если смотреть на него глазами детей.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — времени, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 90-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Создатели российского шоу приобрели лицензию на американскую игру Child's Play. Но накануне съемок выяснилось, что ведущего нет, а студия уже оплачена и декорации готовы. Кресло ведущего в экстренном порядке занял Александр Гуревич — один из продюсеров проекта. Так он неожиданно стал лицом программы и в течение восьми лет оставался проводником между взрослой логикой и детской непосредственностью.

За время своего существования программа сменила четыре канала

Источник:

«Устами младенца» / Ok.ru

Суть игры заключалась в том, чтобы взрослые угадывали слова, которые объясняли дети. «Место, где расположены макароны, компот, борщ… и среди всего этого еще сердце помещается», — так малыши описывали «живот». А «счастье», по их мнению, — это когда «мама то ругает, то мороженое покупает».

«Устами младенца» закрылась в 2000 году. Официальной причины не называли, но протеста зрителей не последовало — программа так и не стала «иконой» канала.

Позже шоу несколько раз возвращалось в эфир — сначала с Максимом Виторганом в 2013 году, затем с Алексеем Кортневым, Александром Олешко и Ольгой Шелест. Но именно выпуски девяностых с Гуревичем стали финалистами ТЭФИ и были отмечены премией «Золотой Остап».

Перезапуск программы вел Александр Олешко | Источник: ntv.ruПерезапуск программы вел Александр Олешко | Источник: ntv.ru

Перезапуск программы вел Александр Олешко

Источник:

ntv.ru

Это шоу старалось научить целое поколение ценить детскую мудрость и помнить: порой самые важные истины произносятся устами тех, кто еще не разучился удивляться миру.

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Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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Комментарии
7
Гость
18 апреля, 20:54
Не удалось оболванить целое поколение.
Гость
18 апреля, 20:32
«Устами младенца» — это было что-то новое и яркое в те годы.
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Гость
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