«Мама ругает и покупает мороженое»: чему дети научили взрослых в 90-е

В начале 90-х наша страна переживала непростой период. Наступила эпоха безвременья, когда большинство людей не могли объяснить даже самим себе, куда двигаться дальше. И именно тогда, в 1992 году, выходит викторина «Устами младенца» (0+) — как напоминание о том, что мир всё еще полон чудес, если смотреть на него глазами детей.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — времени, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 90-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.