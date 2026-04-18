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Развлечения Вечерняя викторина Во времена СССР он был незаменим: угадайте, как раньше использовали этот предмет на фото

Во времена СССР он был незаменим: угадайте, как раньше использовали этот предмет на фото

Штуковина буквально спасала быт

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Угадайте, зачем советским людям был нужен этот предмет | Источник: Avito.ruУгадайте, зачем советским людям был нужен этот предмет | Источник: Avito.ru

Угадайте, зачем советским людям был нужен этот предмет

Источник:

Avito.ru

В советские времена было множество предметов, которые выглядели необычно и даже странно. Но несмотря на своеобразный облик, многие из таких атрибутов были практически незаменимы в быту. А советские хозяйки берегли их как зеницу ока.

Теперь, когда на смену устаревшим изделиям пришли современные аналоги, бывшие владельцы избавляются от них, распродавая, зачастую по дешевке, на «Авито».

Но посмотреть на такие вещички интересно. Они позволяют узнать, чем регулярно пользовались люди в прошлом столетии. А еще интереснее попробовать угадать, зачем же на самом деле был нужен тот или иной атрибут.

В новом выпуске нашей еженедельной развлекательной рубрики «Вечерняя викторина» предлагаем угадать, как раньше использовали предмет на фото выше:

  • радиопроигрыватель;

  • сушилка для обуви;

  • универсальный переходник.

Что это за предмет

На фото — сушилка для обуви. К агрегату присоединялись пластиковые трубки. Их вставляли в обувь, благодаря чему ботинки просушивались по принципу фена. Можно было пустить как холодный, так и горячий воздух.

Получилось угадать?

Да
Нет

Пройдите предыдущий выпуск вечерней викторины, посвященный необычным предметам времен СССР. Уверены, дать правильный ответ окажется не так-то просто.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Быт Викторина Загадка
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Комментарии
5
Гость
19 апреля, 03:54
У нас такой вещи вообще не было, обувь сушили под батареей
Гость
18 апреля, 20:22
как вы надоели со своей графоманщиной. столько интересных тем можно осветить, нет, пороемся в помойке и сделаем из этого статью...
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Гость
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