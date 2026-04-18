Во времена СССР он был незаменим: угадайте, как раньше использовали этот предмет на фото

Угадайте, зачем советским людям был нужен этот предмет Источник: Avito.ru

В советские времена было множество предметов, которые выглядели необычно и даже странно. Но несмотря на своеобразный облик, многие из таких атрибутов были практически незаменимы в быту. А советские хозяйки берегли их как зеницу ока.

Теперь, когда на смену устаревшим изделиям пришли современные аналоги, бывшие владельцы избавляются от них, распродавая, зачастую по дешевке, на «Авито».

Но посмотреть на такие вещички интересно. Они позволяют узнать, чем регулярно пользовались люди в прошлом столетии. А еще интереснее попробовать угадать, зачем же на самом деле был нужен тот или иной атрибут.

В новом выпуске нашей еженедельной развлекательной рубрики «Вечерняя викторина» предлагаем угадать, как раньше использовали предмет на фото выше:

радиопроигрыватель;

сушилка для обуви;

универсальный переходник.

Что это за предмет Узнать На фото — сушилка для обуви. К агрегату присоединялись пластиковые трубки. Их вставляли в обувь, благодаря чему ботинки просушивались по принципу фена. Можно было пустить как холодный, так и горячий воздух.

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