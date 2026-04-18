25-летняя визажистка из Ярославля превращает обычных женщин в звезд. Ее история

История визажиста из Ярославля, которая преображает незнакомок Источник: Городские медиа

Визажист из Ярославля, 25-летняя Елена Рябкова, бесплатно преображает незнакомок. Процесс она снимает на видео и выкладывает в соцсети, показывая результаты «до» и «после». Ролики собирают миллионы просмотров.

«Для меня неважно, платно это или бесплатно, — я получаю огромное удовольствие от процесса», — рассказала в интервью 76.RU Лена про свой социальный проект.

Одно из первых своих преображений она провела летом 2024 года. Спонтанно Елена решила предложить бесплатный макияж продавцу из супермаркета рядом с домом.

«Я жила в районе Заволги и постоянно ходила в этот магазин. Там на кассе работала молодая и очень красивая девушка. Каждый раз у нас случались смол-токи. У меня возникла идея предложить ей сделать макияж и прическу», — рассказала визажистка.

Девушка согласилась, и через несколько дней они встретились: Лена сделала макияж, а ее напарница — прическу. Видео набрало полмиллиона просмотров.

Несмотря на хейт в соцсетях от тех, кому не понравился итоговый образ, Лена решила продолжить свой социальный проект. Среди тех, кого визажист преображала, — официантка, девушка-таксист, сотрудница пункта выдачи заказов и многие другие.

Самое главное — это ощущение, что в любой обычный день ты можешь выглядеть как с обложки. Почувствовать себя королевой не только по праздникам, а просто так, в обычный понедельник. Елена Рябкова визажист