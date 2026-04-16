ИИ-кавер Канье Уэста на песню «Седая ночь» стал № 1 в мировом рейтинге Shazam: видео

Американец не исполнял песню легендарной группы «Ласковый май», но просмотры ролик всё равно набирает Источник: архив Городских медиа / скриншот с того самого «выступления» Канье Уэста (vkvideo.ru/@msknewsnet)

В социальных сетях набирает популярность фейковое выступление скандального американского рэпера Канье Уэста. На кадрах рэпер якобы исполняет англоязычный кавер на хит группы «Ласковый май» — «Седая ночь». В варианте Уэста песня называется Silver Night, он представляет композицию на огромной луне, а 80-тысячный зал стадиона SoFi Stadium в Лос-Анджелесе хором ему подпевает.

Как вам такое? Тот самый «кавер» Источник: vkvideo.ru/@msknewsnet

«Кавер» завирусился и вышел на первое место в мировом рейтинге Shazam. Журналисты 56.RU узнали, кто создал ролик и как на него отреагировали поклонники Шатунова.

Источник: скриншот с сайта Shazam

Как оказалось, в видео действительно использованы кадры с недавнего выступления Канье, состоявшегося 4 апреля: рэпер выступал на вращающейся сфере, превращавшейся в луну и дымящийся шар. Но никакой «Седой ночи» на концерте не было — для вирусного ролика взят кусочек исполнения его хита Heartless.

Авторы «видеокавера» — российские ИИ-умельцы: они сразу указывали, что видео полностью сгенерировано нейросетью. Создатели объяснили, что хотели объединить два разных мира и собрать все поколения слушателей вместе, смешав экспрессию Уэста с ностальгическими нотами от Юрия Шатунова.

— На первый взгляд кажется, что создание с помощью ИИ делается нажатием одной кнопки, но это не совсем так. Нужно переработать огромное количество неудачных результатов, внести коррективы и доработки. Это осуществляется на этапе перевода, на этапе кавера и на этапе видео. Надеемся, получилось, — цитируют авторов ролика коллеги из «Подмосковье сегодня».

Тем не менее часть пользователей соцсетей приняла видео за чистую монету, обвинив Уэста в плагиате. Другие же, наоборот, поддержали его, призвав выпустить полную версию Silver Night. Ролик оценил и Тимати: он репостнул «кавер», отметив под ним аккаунт Канье.