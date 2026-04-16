Они всех обманули: вы ни за что не догадаетесь, как снимали программу «Сам себе режиссер»

Вот как на самом деле выглядели первые рилсы, до того как они стали популярны

«Я всегда с собой беру ви-и-и-део-каме-ру-у-у-у!» Помните? О да! Теперь этот хит надолго засядет в вашей голове!

«Сам себе режиссер» — это адаптация американского шоу America’s Funniest Home Videos. Создать в 1991 году подобную программу в России — это было не просто смело, это… Ну вы поняли. Видеокамеры в то время были скорее роскошью, чем необходимостью. Тем не менее в январе 1992 года вышел первый эпизод «Сам себе режиссера». Для этого выпуска часть видео купили у американского шоу, а часть собрали по знакомым.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.