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Развлечения Окна ТВ Обзор Они всех обманули: вы ни за что не догадаетесь, как снимали программу «Сам себе режиссер»

Они всех обманули: вы ни за что не догадаетесь, как снимали программу «Сам себе режиссер»

Программа шла в эфире 27 лет

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Вот как на самом деле выглядели первые рилсы, до того как они стали популярны | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВот как на самом деле выглядели первые рилсы, до того как они стали популярны | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Вот как на самом деле выглядели первые рилсы, до того как они стали популярны

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

«Я всегда с собой беру ви-и-и-део-каме-ру-у-у-у!» Помните? О да! Теперь этот хит надолго засядет в вашей голове!

«Сам себе режиссер» — это адаптация американского шоу America’s Funniest Home Videos. Создать в 1991 году подобную программу в России — это было не просто смело, это… Ну вы поняли. Видеокамеры в то время были скорее роскошью, чем необходимостью. Тем не менее в январе 1992 года вышел первый эпизод «Сам себе режиссера». Для этого выпуска часть видео купили у американского шоу, а часть собрали по знакомым.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Программу вел ведущий Алексей Лысенков | Источник: кадр из программы «Сам себе режиссер»Программу вел ведущий Алексей Лысенков | Источник: кадр из программы «Сам себе режиссер»

Программу вел ведущий Алексей Лысенков

Источник:

кадр из программы «Сам себе режиссер»

Публике шоу понравилось, и зрители начали присылать VHS-кассеты по почте. Редакция просматривала тысячи записей и озвучивала самые интересные из них — это стало главным отличием от оригинала. К сотрудничеству привлекали актеров театра «Ученая обезьяна». Игорь Сорин, будущий солист группы «Иванушки International», тогда работал в этом театре и дебютировал на телевидении именно в «ССР».

Сначала ведущего снимали на зеленом фоне, позже у программы появилась студия. В финале выпуска массовка голосовала за лучший ролик. Вскоре родилась и легендарная рубрика с невероятными трюками россиян «А вам слабо?».

В программе кукол озвучивали актеры шоу «6 кадров» (18+) | Источник: кадр из программы «Сам себе режиссер»В программе кукол озвучивали актеры шоу «6 кадров» (18+) | Источник: кадр из программы «Сам себе режиссер»

В программе кукол озвучивали актеры шоу «6 кадров» (18+)

Источник:

кадр из программы «Сам себе режиссер»

Менялась и заставка. Помните песню группы «Несчастный случай»: «Я просто всегда умел смеяться над собой»? Она два года звучала в заставке, прежде чем ее сменил легендарный трек про видеокамеру.

С 2008 года появилась возможность присылать видео по интернету. Примерно в это время упали и рейтинги шоу. Интернет позволил смотреть смешные видео про котиков в любой удобный момент. Телевизор проиграл, но программа еще долго шла в эфире. Последний выпуск вышел 22 декабря 2019 года в 04:40 — в то время, когда телевизор не смотрит примерно никто.

Достаточно одного взгляда, чтобы стало ясно: ближайшие полчаса пройдут весело

Источник:

smotrim.ru

«Сам себе режиссер» можно назвать предшественником соцсетей и видеоплатформ. Здесь мы также смотрим смешные видео и лайком голосуем за понравившиеся ролики. И да, как там песня? Всё еще напеваете?

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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Комментарии
8
Гость
17 апреля, 01:31
Телевизор это зло, там нет ничего хорошего.
Гость
17 апреля, 01:18
тупой пересказ телевизора для ии-бота
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Гость
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