«Мне в жизни часто везло»: куда пропала Регина Дубовицкая и как она теперь выглядит

Регина Дубовицкая раньше всегда выглядела безупречно: макияж, укладка. Но теперь ее это уже не беспокоит Источник: Микляев Сергей / ТАСС

Регину Дубовицкую считают пионером и одним из основателей телевизионного юмора. После долгого периода сильной цензуры она выпустила программу «Аншлаг» (12+), где не боялись шутить про любовь, политику и обычные проблемы, которые есть в каждом доме. Несколько десятков лет шоу считали чуть ли не каноном, а саму Дубовицкую резиденты восхваляли и называли второй матерью.

«Аншлаг» не смог выдержать проверку временем, и чем реже его показывали, тем чаще артисты раскрывали не самые приятные подробности о Дубовицкой, которая стала стремительно усыхать без любимого детища.

«Может, я была дурой»

Регина Игоревна родилась в обеспеченной интеллигентной семье. Ее отец был профессором, мама — учительницей. Еще во время учебы в школе Дубовицкая была уверена, что не пойдет по стопам родителей, а посвятит себя журналистике.

— Когда я училась в девятом классе, я дома заявила, что ни в какие институты поступать не буду, кроме журфака в Москве, — вспоминала Регина Игоревна.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2019 год

На деле осуществить мечту Дубовицкой было не так просто. Подбирались 60-е, и просто так прийти в любой вуз страны было нельзя. Перед этим абитуриенты должны были уже отработать два года по профессии.

На этом этапе часть желающих получить высшее образование уже отсеивалась, но Регина Игоревна не попала в их число. Отец благодаря своим связям помог устроить дочь в местную газету «Костромская правда».

Чтобы не терять времени даром, Дубовицкая параллельно поступила в педагогический институт, а после перевелась на заочное отделение в институт иностранных языков.

В 18 лет Регина Игоревна в поезде случайно познакомилась с физиком Юрием Айвазяном.

— Он тогда, бедный, и не представлял, что будет моим мужем, но я его увидела и твердо решила, что выйду за него замуж. Может, я была дурой, не утверждаю, что это был умный шаг, но я так решила, — рассказала Дубовицкая на шоу «Судьба человека».

Пара встречалась три года. Регина Игоревна в это время заканчивала учебу, а Айвазян писал и защищал диссертацию. Только после этого они тихо поженились и перебрались жить в Московскую область, где Юрию дали квартиру.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2019 год

— Свадьбы у меня не было. Я не хотела никакой свадьбы. Мы расписались и посидели в кругу семьи. Кстати, не скажу, что посидели скромно, — поделилась Дубовицкая.

«Мне в жизни часто везло»

На новом месте Дубовицкая захотела продолжить свою карьеру в журналистике. У нее всё так же не было профильного образования, да и опыт был не самый огромный, но она рискнула взять и позвонить на радио в надежде, что там найдется для нее работа.

— Мне в жизни часто везло. Я пришла буквально с улицы на Всесоюзное радио. Позвонила в отдел кадров и сказала: «Хочу работать на радио», и мне выписали пропуск, — хвасталась Дубовицкая спустя года.

На радио были ошарашены такой наглостью и прямолинейностью и позвали Дубовицкую, только чтобы лично ее увидеть. Пообщавшись с ней и увидев рвение к работе, руководство предложило ей место младшего редактора по письмам в отделе сатиры и юмора.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2019 год

— Я знала юмор только по Гоголю. Хотела работать в детской редакции, но мест не было. Но мне в отделе кадров сказали, что есть место младшего редактора. В те времена передача «С добрым утром!» была типа клуба. Там участвовали Табаков, Миронов, Ширвиндт. Все новости актерские мы знали. И так было интересно, честно говоря, что я через неделю поняла: никакая детская редакция мне не нужна, — признавалась ведущая.

В редакцию присылали юмористические рассказы, истории, шутки, анекдоты. Автором одного из писем стал Виктор Коклюшкин, который в будущем попадет в первый состав «Аншлага».

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2019 год

За время работы число талантливых знакомых Дубовицкой всё прирастало. В 1987 году она решила уйти с радио на телевидение и создать юмористическую программу с артистами, которые будут собирать полные залы благодаря своим шуткам и пародиям.

Регина Игоревна пригласила сниматься Ефима Шифрина, Владимира Винокура, Геннадия Хазанова, Евгения Петросяна и еще с десяток на тот момент малоизвестных юмористов.

«Мы целовались. Я был женат, она замужем»

Передача «Аншлаг» быстро набрала популярность. Эпизоды штамповались один за другим. Видя, как тепло принимает артистов публика, аншлаговцы устраивали гастроли по городам России и снимали специальные выпуски. Один из них проходил на теплоходе, где среди гостей были только звезды эстрады.

Артисты во главе с Региной Дубовицкой, которая оставалась бессменным ведущим, появлялись везде как большая дружная семья. В интервью резиденты рассказывали, как благодарны, что Регина Игоревна дала им билет в жизнь, и называли ее второй мамой.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2019 год

После того как передача стала сверхпопулярной, поползли и романтические слухи. Одно время Дубовицкой приписывали роман с Владимиром Винокуром, но она отнекивалась.

— Мне часто приписывали роман с Винокуром. Зрителям я отвечаю, что у меня с Винокуром «Аншлаг» с первого взгляда, — шутила Дубовицкая.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2019 год

Ведущую также сватали за Михаила Задорнова, но и тут скромная Дубовицкая держала марку целомудренной семейной женщины. Однако сам Михаил говорил иное.

— Мы целовались с Регинкой. Гуляли-гуляли, потом дождь загнал нас в телефонную будку… Я был женат, она — замужем. Но у нас была сильная романтическая симпатия, и она вылилась в одноразовый поцелуй, — откровенничал Задорнов.

Источник: Гостелерадиофонд / Vk.com

Флер полной гармонии и единства начал рассеиваться в начале 00-х. Из шоу ушел Геннадий Хазанов, вслед за ним захотели делать собственные проекты Евгений Петросян и Елена Степаненко. После того как кто-то из программы уходил в свободное плавание, он не упускал возможности рассказать, что действительно за человек Регина Игоревна, которую все видят лишь как добрую и улыбающуюся ведущую.

«Вы без меня сдохнете»

Одним из первых артистов, с кем разругалась Дубовицкая, стал Михаил Евдокимов. Популярный комик захотел оставить актерскую деятельность и пошел баллотироваться в губернаторы. Регина Игоревна такой позыв не одобрила, и когда Евдокимов попросил ее приехать и поддержать в предвыборной кампании, она ответила категорическим отказом.

После подобного предательства Михаил перестал общаться с Дубовицкой. До смерти Евдокимова в 2005 году они и словом не перекинулись.

— Мне хотелось бы думать, что Миша Евдокимов простил меня, но я всё равно считаю, что ему не нужно было идти в губернаторы, — до последнего стояла на своем Дубовицкая.

Источник: кадр из программы «Аншлаг» (12+), РТР

В этот же период у Регины Игоревны случился конфликт с Ефимом Шифриным. Актер ушел из «Аншлага» в 2001 году, но его старые выступления продолжали крутить, не выплачивая гонорары. Шифрин попросил прекратить делать на нем деньги, но Дубовицкая пропустила просьбу мимо ушей. В 2004 году Шифрин подал в суд с требованием выплатить 1,5 миллиона рублей за нарушение авторских прав.

— Не знаю, так ли нуждаются создатели «Аншлага» материально. Но если нуждаются, сказали бы. А зачем же так, из-под полы, торговать моим именем и моими работами? — негодовал Шифрин.

Актер частично выиграл дело — ему обязались выплатить 150 тысяч рублей. Подобная ситуация произошла с еще одним резидентом «Аншлага» — Юрием Гальцевым. Когда актер ушел из коллектива и начал работать в театре, он попросил, чтобы его вырезали и перестали делать деньги на его старых выступлениях, но его никто не услышал.

Еще один аншлаговец, Николай Бандурин, попал в немилость Дубовицкой после того, как придумал забавную частушку про Регину Игоревну.

Источник: кадр из программы «Петросян шоу» (16+), «Россия 1», 2014 год

— Мы про нее позволили себе написать одну частушку: «Я „Аншлаг“ смотрю и плачу, что за мать етитская, там Регина в передаче слишком Дубовицкая». Ну и, понятно, ей донесли. И уже после этого ни о каком сотрудничестве речи и быть не могло, — признавался Николай.

Дубовицкая со скандалом уволила Николая и напоследок высказала желчное проклятье.

— При увольнении она бросила нам фразу: «Вы без меня сдохнете!» Но не сдохли, так получилось, — с улыбкой говорил Николай.

Впрочем, проклятье не сработало. Бандурина без лишних раздумий прибрал к рукам Евгений Петросян.

«Не подозревала, что могу не ходить»

Казалось, что ни один комментарий или неприятный факт не могли сломить Регину Игоревну. Впервые все задумались о том, что империя Дубовицкой может разрушиться, в 2007 году. Тогда она вместе с Еленой Воробей отдыхала в Черногории.

— К нам подсел милый парень и предложил подбросить до отеля, — вспоминает Воробей. — Мы сели в машину, поехали. Он поехал, но не в гостиницу. Мы проехали мимо, и он говорит: «Я вам покажу Будву». Заподозрила неладное: мне не понравился его стиль вождения. Он не вписался в поворот и въехал в ограждение.

Источник: кадр из программы «Петросян шоу» (16+), «Россия 1», 2014 год

Дубовицкая сидела на переднем сиденье, оказалась заблокирована в горящей машине. Она потеряла сознание и не могла пошевелиться. Только благодаря быстрой реакции Воробей для Дубовицкой вызвали вертолет и доставили в московскую клинику.

Оказалось, что у ведущей сильно пострадали ноги, и никто не знал, будет ли она вообще ходить. Чудом всё обошлось, и Дубовицкая восстановилась, а уже через несколько месяцев появилась на съемках.

— Я даже не подозревала о том, что могу в будущем не ходить. О своем состоянии я узнала спустя время, когда нашла дома медицинские выписки, — уверяла Дубовицкая.

«Я делаю вид, что мне смешно»

Регина Игоревна вернулась к работе с энтузиазмом, но проект начал угасать. Шутки становились несмешными, а иногда даже оскорбительными. Однако Дубовицкая не замечала этого. Когда резиденты современных комедийных шоу предлагали изменения в «Аншлаге», она решительно заявляла, что всё останется как прежде. По ее мнению, программа вечна, а современные шоу — это лишь мимолетные явления, которые она переживет.

Источник: кадр из программы «Петросян шоу» (16+), «Россия 1», 2014 год

В 2020 году программу раскритиковала и Елена Воробей, которая призналась, что ей уже давно не смешно смотреть номера «Аншлага».

— Там со сцены говорят то, что мне не смешно, я даже не понимаю природу комического, почему именно этот текст произносит артист, а я делаю вид, что мне смешно, — негодовала Воробей.

Так как Регина Игоревна сама отбирала шутки, участвовала в монтаже и следила за всеми этапами работы, она восприняла это на личный счет и поспешила защититься.

— Нас держат на канале именно из-за того, что у нашей программы высокие рейтинги. И потом, с 1994 года старый Новый год зрители всегда встречают с нами. В этом году ничего не изменится, — ответила Дубовицкая.

Однако век «Аншлага» уже подходил к концу. В 2022 году его убрали из эфирной сетки. Дубовицкая доказывала всем, что это лишь временно и у них готовится новый, удивительный сезон. Громкого возвращения так и не случилось, в 2024 и 2025 годах вышло несколько новых выпусков программы, которые прошли мимо зрителей.

Всего за несколько лет без любимого проекта Регина Игоревна заметно изменилась, и новые выпуски не смогли пробудить в ней прежней бойкости. В 2026 году, когда Дубовицкой исполнилось 82 года, к ней приехала в гости Елена Воробей. Юмористка опубликовала снимок с ведущей, где поклонники с трудом узнали былую улыбчивую и полную жизни Дубовицкую.

Источник: Елена Воробей / Vk.com

— Приехали в гости к крестной маме олдскульного юмора всея Руси Регине Игоревне Дубовицкой, — подписала Воробей.

Фанаты подозревали, что у создательницы «Аншлага» рак или другие болезни, которые она старательно скрывает, проводя практически всё время вдали от людей, на даче или в собственной квартире в Москве. Окружение ведущей уверяет, что с ней всё в порядке, она лишь захотела стареть без косметологов и хирургов.