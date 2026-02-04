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Образование Тест Даже учителя завалят этот тест по истории России — думаете, у вас есть шансы?

Даже учителя завалят этот тест по истории России — думаете, у вас есть шансы?

На все 10 вопросов ответит лишь тот, кто не ограничился школьными знаниями

1 751
В нашем сегодняшнем тесте мы вспомним самые разные темы из истории России | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВ нашем сегодняшнем тесте мы вспомним самые разные темы из истории России | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В нашем сегодняшнем тесте мы вспомним самые разные темы из истории России

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Если бы история России была сериалом, то он длился бы тысячу сезонов, причем с интригами и неожиданными поворотами сюжета. А вы точно не пропустили важные серии? Тогда пройдите наш тест по истории. В нем вы найдете вопросы, касающиеся самых разных тем и эпох. Так что пригодятся практически все знания. Не исключаем, что теми, что вы получили в школе, дело не ограничится.

ТестПройден 500 раз
1 / 10

Какого сына не было у российского императора Павла Первого?

  • Константина

  • Николая

  • Александра

  • Петра

2 / 10

Сколько революций было в России?

  • Одна

  • Две

  • Три

  • Четыре

3 / 10

Как в России до XX века называли вновь возникшие сельские поселения?

  • Местечко

  • Заимка

  • Рядок

  • Починок

4 / 10

К какому сословию на Руси относился человек, прежде чем стать расстригой?

  • К купечеству

  • К духовенству

  • К казачеству

  • К дворянству

5 / 10

Кто стал первым человеком, получившим в России звание генерала?

  • Александр Лесли

  • Георгий Жуков

  • Александр Лебедь

  • Александр Суворов

6 / 10

Какую государственную программу приняли на майском пленуме ЦК КПСС 1982 года?

  • Продовольственную

  • Культурно-развлекательную

  • Медицинскую

  • Школьную

7 / 10

В честь павших воинов какой войны возвели храм Христа Спасителя?

  • Русско-шведской

  • Русско-японской

  • Отечественной войны 1812 года

  • Русско-турецкой

8 / 10

В каком веке на Русь призвали княжить варяга Рюрика?

  • В восьмом

  • В девятом

  • В десятом

  • В одиннадцатом

9 / 10

Кто основал Московское княжество?

  • Юрий Долгорукий

  • Александр Невский

  • Даниил Александрович

  • Иван Калита

10 / 10

С каким царем закончилось Смутное время?

  • С Иваном Воротынским

  • С Лжедмитрием II

  • С Федором Никитичем

  • С Михаилом Федоровичем

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Тест История Знание Обучение Образование Развлечение
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