Даже учителя завалят этот тест по истории России — думаете, у вас есть шансы?

Если бы история России была сериалом, то он длился бы тысячу сезонов, причем с интригами и неожиданными поворотами сюжета. А вы точно не пропустили важные серии? Тогда пройдите наш тест по истории. В нем вы найдете вопросы, касающиеся самых разных тем и эпох. Так что пригодятся практически все знания. Не исключаем, что теми, что вы получили в школе, дело не ограничится.