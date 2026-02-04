Даже учителя завалят этот тест по истории России — думаете, у вас есть шансы?

Если бы история России была сериалом, то он длился бы тысячу сезонов, причем с интригами и неожиданными поворотами сюжета. А вы точно не пропустили важные серии? Тогда пройдите наш тест по истории. В нем вы найдете вопросы, касающиеся самых разных тем и эпох. Так что пригодятся практически все знания. Не исключаем, что теми, что вы получили в школе, дело не ограничится.
Какого сына не было у российского императора Павла Первого?
Константина
Николая
Александра
Петра
Сколько революций было в России?
Одна
Две
Три
Четыре
Как в России до XX века называли вновь возникшие сельские поселения?
Местечко
Заимка
Рядок
Починок
К какому сословию на Руси относился человек, прежде чем стать расстригой?
К купечеству
К духовенству
К казачеству
К дворянству
Кто стал первым человеком, получившим в России звание генерала?
Александр Лесли
Георгий Жуков
Александр Лебедь
Александр Суворов
Какую государственную программу приняли на майском пленуме ЦК КПСС 1982 года?
Продовольственную
Культурно-развлекательную
Медицинскую
Школьную
В честь павших воинов какой войны возвели храм Христа Спасителя?
Русско-шведской
Русско-японской
Отечественной войны 1812 года
Русско-турецкой
В каком веке на Русь призвали княжить варяга Рюрика?
В восьмом
В девятом
В десятом
В одиннадцатом
Кто основал Московское княжество?
Юрий Долгорукий
Александр Невский
Даниил Александрович
Иван Калита
С каким царем закончилось Смутное время?
С Иваном Воротынским
С Лжедмитрием II
С Федором Никитичем
С Михаилом Федоровичем