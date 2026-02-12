Пока Брагин отдыхает: 10 российских сериалов, похожих на «Первый отдел»

10 российских сериалов в духе «Первого отдела»: лучшие детективы про маньяков, расследования и тайны

Со дня на день стартует новый сезон сериала «Первый отдел» (16+), а пока поклонники похождений следователя Юрия Брагина активно пересматривают предыдущие серии, четвертый сезон взлетел в чартах симпатий телезрителей. В ожидании новых эпизодов мы решили узнать, какие еще существуют сериалы в духе «Первого отдела», и нашли внушительную коллекцию российских проектов, где преступления не раскрываются «по наитию», а зло обычно не выглядит карикатурным.

«Хрустальный» (18+)

Источник: кадр из сериала «Хрустальный» (18+), реж. Душан Глигоров, 2021 год

Следователь Сергей Смирнов (Антон Васильев) возвращается в родной шахтерский город, где появляется маньяк. Параллельно всплывают старые травмы, о которых там принято было молчать годами. Создатели подают историю жестко и атмосферно, без глянца и без желания понравиться всем.

«Метод» (18+)

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, Александр Войтинский, 2015 год

Следователь Родион Меглин (Константин Хабенский) ловит убийц своим «методом» и берет стажерку Есению (Паулина Андреева), у которой есть личные причины оказаться рядом. Проект держится на дуэте героев и ощущении, что за профессиональной холодностью всегда есть цена.

«Зверобой» (18+)

Источник: кадр из сериала «Зверобой» (18+), реж. Анар Аббасов, Олег Денисов и др., 2022 год

В таежном городе появляется маньяк, который выбирает «опасных для общества» и оставляет рядом с жертвами зверобой. В глушь отправляют московского следователя Олега Хлебникова (Павел Чинарев) формально переждать, а по факту снова работать. История играет на грани: где заканчивается правосудие и начинается самосуд.

«Фишер» (18+)

Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова и др., с 2023-го по настоящее время

1986 год, Подмосковье: серия убийств детей, следствие ищет преступника, которого прозовут Фишером. Во втором сезоне события переносятся на юг, где исчезают дети и расследование снова упирается в страх и молчание. Проект опирается на реальные кейсы, из-за чего смотреть бывает некомфортно.

«За час до рассвета» (18+)

Источник: кадр из сериала «За час до рассвета» (18+), реж. Игорь Зайцев, 2021 год

После войны город захлестывает криминал. Бывший разведчик Денис Журавлев (Андрей Бурковский) приходит в уголовный розыск к начальнику с прозвищем Сатана (Константин Хабенский). Чтобы поймать главаря банды, милиция идет на рискованный план с «липовой» группировкой. Ретродетектив с внедрениями и характерными диалогами.

«Ворона» (16+)

Источник: кадр из сериала «Ворона» (16+), реж. Ольга Ангелова, Евгений Сосницкий, Алёна Михайлова, 2018–2022 годы

Следователь Анна Воронцова (Елизавета Боярская), она же Ворона, получает странный «подарок» — и дело быстро уводит к группировке, карающей тех, кого не настигло правосудие. Но у героини есть основания думать, что всё сложнее. Петербург здесь работает как отдельный персонаж: холодный, красивый и не слишком разговорчивый.

«Мертвое озеро» (16+)

Источник: кадр из сериала «Мертвое озеро» (16+), реж. Роман Прыгунов, 2018 год

Московский следователь Максим Покровский (Евгений Цыганов) приезжает в заполярный городок расследовать убийство дочери олигарха. Версия про ритуал быстро начинает трещать, а город оказывается полон секретов. Мрачный северный детектив для тех, кому хочется тумана, недосказанности и ощущения, что правда тут никому не выгодна.

«Душегубы» (18+)

Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Давид Ткебучава, Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, с 2019-го по настоящее время

1984 год, командировка в Витебск: исчезновения, найденная жертва и расследование, которое вскрывает ошибки прошлого. История основана на деле серийного убийцы Геннадия Михасевича. Сериал показывает, как системные решения могут быть опаснее любых «удобных версий».

«Трасса» (18+)

Источник: кадр из сериала «Трасса» (18+), реж. Душан Глигоров, 2024 год

Судья Светлана (Карина Разумовская) и ее приемная дочь Кира (Елизавета Ищенко) оказываются втянуты в историю, где личная тайна превращается в угрозу. Поездка на юг, похищение и цепочка событий, от которой не отмахнешься словами «само рассосется». Психологически тяжелый проект с быстрым темпом.

«Город тайн» (18+)

Источник: кадр из сериала «Город тайн» (18+), реж. Сергей Пикалов, с 2020-го по настоящее время

Следователь Алексей Платов (Илья Любимов) после операции в детстве перестал испытывать эмоции — и сделал это плюсом своей профессии. Когда ему предлагают вскрыть коррупцию в ведомстве, он оказывается в ловушке: информатор мертв, подозрения падают на него. Российская адаптация корейского «Незнакомца» (18+) про интриги, давление и цену принципов.