Пока Брагин отдыхает: 10 российских сериалов, похожих на «Первый отдел»

Со дня на день стартует новый сезон сериала «Первый отдел» (16+), а пока поклонники похождений следователя Юрия Брагина активно пересматривают предыдущие серии, четвертый сезон взлетел в чартах симпатий телезрителей. В ожидании новых эпизодов мы решили узнать, какие еще существуют сериалы в духе «Первого отдела», и нашли внушительную коллекцию российских проектов, где преступления не раскрываются «по наитию», а зло обычно не выглядит карикатурным.
«Хрустальный» (18+)
Следователь Сергей Смирнов (Антон Васильев) возвращается в родной шахтерский город, где появляется маньяк. Параллельно всплывают старые травмы, о которых там принято было молчать годами. Создатели подают историю жестко и атмосферно, без глянца и без желания понравиться всем.
«Метод» (18+)
Следователь Родион Меглин (Константин Хабенский) ловит убийц своим «методом» и берет стажерку Есению (Паулина Андреева), у которой есть личные причины оказаться рядом. Проект держится на дуэте героев и ощущении, что за профессиональной холодностью всегда есть цена.
«Зверобой» (18+)
В таежном городе появляется маньяк, который выбирает «опасных для общества» и оставляет рядом с жертвами зверобой. В глушь отправляют московского следователя Олега Хлебникова (Павел Чинарев) формально переждать, а по факту снова работать. История играет на грани: где заканчивается правосудие и начинается самосуд.
«Фишер» (18+)
1986 год, Подмосковье: серия убийств детей, следствие ищет преступника, которого прозовут Фишером. Во втором сезоне события переносятся на юг, где исчезают дети и расследование снова упирается в страх и молчание. Проект опирается на реальные кейсы, из-за чего смотреть бывает некомфортно.
«За час до рассвета» (18+)
После войны город захлестывает криминал. Бывший разведчик Денис Журавлев (Андрей Бурковский) приходит в уголовный розыск к начальнику с прозвищем Сатана (Константин Хабенский). Чтобы поймать главаря банды, милиция идет на рискованный план с «липовой» группировкой. Ретродетектив с внедрениями и характерными диалогами.
«Ворона» (16+)
Следователь Анна Воронцова (Елизавета Боярская), она же Ворона, получает странный «подарок» — и дело быстро уводит к группировке, карающей тех, кого не настигло правосудие. Но у героини есть основания думать, что всё сложнее. Петербург здесь работает как отдельный персонаж: холодный, красивый и не слишком разговорчивый.
«Мертвое озеро» (16+)
Московский следователь Максим Покровский (Евгений Цыганов) приезжает в заполярный городок расследовать убийство дочери олигарха. Версия про ритуал быстро начинает трещать, а город оказывается полон секретов. Мрачный северный детектив для тех, кому хочется тумана, недосказанности и ощущения, что правда тут никому не выгодна.
«Душегубы» (18+)
1984 год, командировка в Витебск: исчезновения, найденная жертва и расследование, которое вскрывает ошибки прошлого. История основана на деле серийного убийцы Геннадия Михасевича. Сериал показывает, как системные решения могут быть опаснее любых «удобных версий».
«Трасса» (18+)
Судья Светлана (Карина Разумовская) и ее приемная дочь Кира (Елизавета Ищенко) оказываются втянуты в историю, где личная тайна превращается в угрозу. Поездка на юг, похищение и цепочка событий, от которой не отмахнешься словами «само рассосется». Психологически тяжелый проект с быстрым темпом.
«Город тайн» (18+)
Следователь Алексей Платов (Илья Любимов) после операции в детстве перестал испытывать эмоции — и сделал это плюсом своей профессии. Когда ему предлагают вскрыть коррупцию в ведомстве, он оказывается в ловушке: информатор мертв, подозрения падают на него. Российская адаптация корейского «Незнакомца» (18+) про интриги, давление и цену принципов.
Если «Первый отдел» заходит из-за атмосферы расследования и ощущения, что правда добывается не в один клик, в этой десятке точно найдется продолжение настроения: от северной хмари до ретромилицейских схем. А заодно можно проверить, что пугает сильнее: маньяк с «почерком» или люди, которые слишком уверенно делают вид, что ничего не происходит.