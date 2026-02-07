«Я думала, что быть поваром — колхоз»: как владелица столовой стала блогером с миллионной аудиторией

34-летняя омичка Дарья Селивёрстова за короткое время превратилась в одного из самых узнаваемых фуд-блогеров нашей страны. В ее роликах простые рецепты превращаются в маленькие кулинарные шедевры — Дарья не просто рассказывает, а показывает, как легко повторить вкусные блюда .

Помимо блогерской деятельности, она управляет собственной столовой «ЕДАша», где и рождается большинство ее роликов. Бизнес она начала вместе с мужем еще в 2020 году, в самый разгар пандемии. Первые месяцы оказались настоящим испытанием: доходы едва покрывали расходы.

Сам блог появился совсем недавно — прошлой осенью. Тогда повар и не думала, что ее лайфстайл-контент так быстро завоюет любовь аудитории. Всего за год число ее подписчиков во всех соцсетях превысило 2 миллиона человек. Как говорит сама блогерша, люди приходят к ней не за рецептами, а за живым и искренним образом человека.